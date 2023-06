Championnat féminin de la PGA : l’Irlandaise Leona Maguire démarre fort alors que Lee-Anne Pace mène | Nouvelles du golf

Leona Maguire a réussi un 69e tour d’ouverture au KPMG Women’s PGA Championship

Leona Maguire a suivi une impressionnante victoire sur le circuit de la LPGA lors de la Meijer LPGA Classic en prenant un bon départ dans des conditions difficiles au KPMG Women’s PGA Championship.

L’Irlandaise, qui a joué ses six derniers trous en six sous pour remporter une victoire en deux coups dimanche, a mélangé quatre birdies avec deux bogeys pour afficher un deux sous 69 jeudi matin au Baltusrol Golf Club.

Maguire, qui a terminé parmi les sept premières lors de ses trois derniers départs sur le circuit de la LPGA, a réussi un birdie dans le dernier par cinq pour rejoindre la Japonaise Ayaka Furue et la Norvégienne Celine Borge – qui a boguey son dernier trou – pour partager la tête du clubhouse du matin.

« J’ai été discipliné, je suis resté patient, j’ai touché beaucoup de fairways, j’ai touché beaucoup de greens », a déclaré Maguire. « Je n’ai pas roulé aussi bien que je l’aurais souhaité, mais les greens étaient un peu plus lents. Je me suis donné pas mal d’occasions en fait, un peu plus que ce que je pensais avoir. »

Les débutants de l’après-midi ont apprécié les paris sur les scores, avec le duo chinois Ruoning Yin et Xiyu Lin qui ont tous deux réussi des 67 sans bogey et Brooke Henderson qui a réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour également passer à quatre sous.

Brooke Henderson a remporté le championnat PGA féminin KPMG en 2016

Le rythme a commencé avec sept normales consécutives, mais a suivi un birdie au huitième avec trois autres dans une séquence de cinq trous à partir du 11e pour en faire une égalité à quatre au sommet, puis a profité du dernier par cinq pour saisir le solo. mener.

Wichanee Meechai détient la cinquième place en solo sur trois et Maguire est dans le groupe à égalité au sixième rang, avec seulement 16 joueurs battant la normale le jour de l’ouverture. Mel Reid était le choix des espoirs anglais alors qu’elle commençait avec un niveau de 71.

Le n ° 1 mondial Jin Young Ko a ouvert avec un 72 sur 1, tandis que Nelly Korda et Lexi Thompson ont rejoint Bronte Law en Angleterre en affichant 76 au premier tour.

Georgia Hall a atteint le virage en 43 en route vers un huit sur 79, avec sa compatriote Charley Hull également dans le même groupe après avoir joué ses six premiers trous en six, puis annulé un birdie au huitième en bogeyant trois de ses derniers six trous.

