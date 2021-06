Championnat féminin de la PGA KPMG : Nelly Korda marque deux aigles lors de la dernière journée avec une victoire à trois coups | Actualités golfiques

Nelly Korda a remporté sa première majeure à Atlanta

Nelly Korda a remporté son premier titre majeur en remportant une victoire à trois coups sur Lizette Salas au championnat PGA féminin KPMG.

Korda a frappé un coup décisif au long 12e, où elle a réussi son deuxième aigle de la dernière journée, tandis que Salas n’a laissé tomber que son deuxième coup du tournoi, et un autre birdie à 14 ans lui a pris cinq coups d’avance sur sa compatriote américaine avec quatre à jouer. .

La jeune femme de 22 ans, fille de l’ancienne star du tennis Petr Korda, a ensuite donné une lueur d’espoir à sa principale rivale lorsqu’elle a bloqué un fer six dans l’eau à la courte 16e et a réussi un double bogey cinq.

Mais, avec Salas incapable d’appliquer la pression alors que les putts de birdie refusaient de descendre dans le tronçon, Korda a négocié en toute sécurité les trois derniers trous sans plus de détresse pour ajouter une autre victoire majeure à la collection familiale, après le seul titre de tennis du Grand Chelem de son père à l’Open d’Australie en 1998 – sept mois avant la naissance de Nelly.

Korda bat Lizette Salas de trois coups

Les deux premiers se sont partagé la tête du jour au lendemain à l’Atlanta Athletic Club en Géorgie, et, après avoir échangé deux pars d’ouverture, c’est Korda qui a devancé avec un birdie au troisième avant de frapper l’un des coups du tournoi au long cinquième, sa seconde flèche droite remontant à quelques centimètres de la chute pour un albatros.

Elle a tapé pour l’aigle avant que Salas ne la suive pour un birdie et elle a ensuite tiré un autre coup au suivant, mais ils ont tous les deux coupé les cinq trous suivants avant que l’énorme swing de trois coups au 12e place Korda en contrôle ferme du tournoi. .

La jeune Américaine a réussi à conserver son avantage de trois coups pour profiter d’une procession sur le 72e trou, et elle a terminé en beauté en réussissant un putt de 15 pieds pour le par pour mettre un point d’exclamation sur un 68, pour un score gagnant. de 19 sous.

Salas a également égalé le dernier pour un 71 et a eu la consolation d’égaler son meilleur résultat dans un majeur, même si elle aurait dû se sentir mal en ayant couvert 72 trous en 16 sous avec seulement deux bogeys sur son tableau de bord.

Alors que les meneurs se séparaient du reste du peloton, Hyo Joo Kim et Giulia Molinaro ont partagé la dernière place du podium, Kim réussissant un birdie aux 17e et 18e pour couronner un 68 et terminer à 10 sous.

L’Italienne Molinaro s’était donné une chance extérieure de chanceler à Korda lorsqu’elle a remporté le cinquième et a réussi son deuxième oiselet de la journée à 12 pour passer à 13 sous, mais elle a laissé tomber quatre tirs en trois trous à partir du 15e avant un oiselet au dernier l’a ramenée au niveau de Kim à égalité pour la troisième place.

Danielle Kang, la championne de la PGA 2017, s’est classée cinquième sur huit sous après avoir retourné un cinq sous 67, avec la championne ANA Inspiration Patty Tavatanakit se contentant de terminer parmi les cinq premières après un décevant 74.