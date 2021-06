Championnat féminin de la PGA KPMG : Nelly Korda et Lizette Salas à égalité en tête après le troisième tour | Actualités golfiques

Nelly Korda est à égalité en tête avec Lizette Salas

Nelly Korda et Lizette Salas participeront à la ronde finale du Championnat PGA féminin KPMG à égalité en tête après un duel passionnant entre les deux premières lors de la troisième journée.

Korda a commencé la première journée après son sensationnel 63 vendredi, mais bien qu’elle ait suivi avec un 68 sans bogey, Salas était un coup meilleur ce jour-là et aurait pu avoir l’avance si elle n’avait pas laissé tomber son premier coup du tournoi au 10.

La paire s’est combinée pour neuf birdies juste sur les neuf autres à l’Atlanta Athletic Club, les deux ayant réussi des birdies les deux premiers trous avant que Salas ne prenne une part de l’avance avec un autre gain au troisième.

Après avoir échangé des birdies au long cinquième, Salas a poursuivi sa remarquable série de buts lorsqu’elle a réussi d’autres tirs aux septième et huitième, laissant Korda perplexe d’avoir couvert les neuf premiers en trois sous et s’est retrouvée deux derrière au tournant. .

Salas a été à deux reprises jusqu’à ce qu’elle fasse son premier bogey de la semaine

Mais Salas a finalement commis sa première grosse erreur de l’événement, sa course de 45 trous sans boguey se terminant au 10e, et elle n’a pas pu récupérer le tir alors qu’elle parcourait les huit trous restants tandis que Korda revenait à égalité à le sommet avec un seul birdie au 13e.

« Lizette roulait dans de belles choses aujourd’hui, et je me suis dit que je devais le frapper de près pour même la suivre », a déclaré Korda après. « Il reste tellement de golf. Il reste encore 18 trous, il y a beaucoup d’eau en jeu ici, et il y a beaucoup de coups de départ vraiment difficiles que si vous le manquez un peu, vous êtes dans l’eau.

« Je me suis juste dit de rester patient là-bas. Vous vous en tenez simplement à votre plan de match et vous ne vous en écartez pas parce que c’est très facile de le faire lorsque vous drainez des putts les uns sur les autres. Vous devez dites-vous qu’il reste tellement de golf que vous ne pouvez pas gagner un samedi mais que vous pouvez certainement le perdre.

« Et quelqu’un de derrière peut venir et tirer un score vraiment bas. On ne sait jamais avec le golf, et c’est la beauté de celui-ci. »

Salas a ajouté: « Je suis vraiment fier de moi pour la façon dont j’ai commencé et comment j’ai maintenu cette confiance tout au long du tour, même si les putts ne tombaient pas. J’étais déterminé à chaque coup et je n’étais pas mal à l’aise, ce que j’ai fait. ça fait longtemps que ça ne s’est pas dit.

« Je l’embrassais. Je saluais des fans et profitais simplement du moment. Cela fait un moment que je n’ai pas fait ça.

« J’ai pris un très bon départ et je n’avais pas réalisé que j’avais tiré 30 jusqu’à ce que je signe ma carte de pointage. Évidemment, c’est amusant de jouer comme ça. Je pense que c’est bon pour l’élan de demain. »

Patty Tavatanakit a couru dans la course après un 65

Les deux n’ont pas pu convertir leurs chances de birdie au long 18e puisqu’ils ont terminé à 15 sous, cinq coups d’avance sur la star de la Solheim Cup Celine Boutier, l’Italienne Giulia Molinaro et la championne d’ANA Inspiration Patty Tavatanakit, dont les 65 comprenaient cinq birdies en six trous alors qu’elle montait son défi sur le back-neuf.

Boutier, qui jouait dans le groupe final avec Korda et Salas, a remporté le 12e et a inscrit quatre oiselets tout en réalisant trois bogeys dans son 69, et Molinaro a réussi un oiselet sur quatre des cinq derniers trous dans une finition brillante à son 66.

Esther Henseleit, n ° 1 européenne de sa saison recrue en 2019, est à huit points du rythme avec Madelene Sagstrom, tandis que les grandes ambitions de Charley Hull sont à nouveau en suspens après qu’un 74 l’a fait tomber à trois sous, un devant Georgia Hall.