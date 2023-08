Championnat FedEx St. Jude: Rory McIlroy et Scottie Scheffler entrent en lice alors que Lucas Glover prend la tête | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième journée du championnat FedEx St. Jude de Memphis.

Rory McIlroy et Scottie Scheffler sont entrés en lice au championnat FedEx St. Jude alors que Lucas Glover a pris la tête après le deuxième tour au TPC Southwind.

Glover a tiré un 64 vendredi, devançant son compatriote américain Jordan Spieth pour s’asseoir en tête du classement.

Glover avait six sous pour ses 18 trous et 10 sous au total, un coup devant Spieth et deux devant un groupe de cinq poursuivants, dont l’Anglais Tommy Fleetwood.

Un aigle au 16e, le septième trou de Glover, a allumé un feu sous son tour et il a suivi avec une série de trois birdies dans quatre trous sur le premier neuf alors qu’il constituait une carte sans défaut à Memphis.

Spieth a suivi son accrocheur 63 jeudi avec un patchier 68. Il était à deux sous le jeu de vendredi, culminant avec un magnifique tir de bunker qui s’est niché dans le trou à 16 mètres et l’a fait entrer en deux coups au court quatrième.

C’était l’un des six birdies qu’il a réussis, mais sa progression a été compensée par quatre bogeys – deux de suite immédiatement après son brillant effort depuis le sable.

Tommy Fleetwood traîne le leader Lucas Glover d’un coup

Fleetwood a frappé son deuxième 66 d’affilée, mais un coup perdu au dernier trou a vu le Britannique terminer la journée à deux coups de Glover.

Les deux joueurs les mieux classés au monde – Scottie Scheffler et Rory McIlroy – sont un de plus en retard sur sept sous.

La paire, qui a joué ensemble jeudi et vendredi aux côtés du n ° 3 mondial Jon Rahm, pourrait être à nouveau jumelée samedi après avoir tous deux signé pour 66 pour rester à la recherche d’un titre au cours du week-end.

Ils étaient tous les deux à cinq tirs de Glover en entrant dans les quatre derniers trous de la ronde, mais ont réussi à jouer la dernière ligne droite en deux sous pour prendre une position menaçante au classement.

Après un premier tour épouvantable, Rahm a tiré un 67 bien amélioré pour terminer au niveau normal du tournoi, l’Espagnol étant aidé par une spectaculaire récupération depuis le bunker au 18e après avoir frappé son coup de départ dans l’eau.

Le duo américain Xander Schauffele et Max Homa est bien placé à six sous, tandis que Collin Morikawa et Patrick Cantlay font partie du groupe un coup plus loin.

