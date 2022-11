Championnat du Royaume-Uni : Ronnie O’Sullivan battu 6-0 par Ding Junhui en quart de finale à York | Nouvelles du billard

Ronnie O’Sullivan a subi une sortie en quart de finale au championnat britannique

Le champion du monde Ronnie O’Sullivan est sorti des quarts de finale du Cazoo UK Championship à York après avoir été battu 6-0 par Ding Junhui.

Le numéro un mondial O’Sullivan a été blanchi à la chaux dans un événement Triple Crown pour la première fois de sa carrière de 30 ans et n’a marqué que quatre points dans les quatre dernières images.

Le joueur de 46 ans, qui a remporté le titre britannique à sept reprises, a déclaré: “C’est formidable de voir Ding bien jouer. C’est un acte de classe. Ensuite, je lui ai juste dit ‘tu as bien joué, va le gagner, prends le Travail terminé.’ Je pense que nous sommes tous des fans de Ding.

“Certains jours, vous jouez et ça se passe bien et d’autres non. C’était juste un de ces jours, que pouvez-vous faire? Trente ans que je suis à ce jeu, j’ai pris quelques coups en cours de route .”

Ronnie O’Sullivan avait battu le Chinois Zhou Yuelong 6-0 au tour précédent

Ding a puni O’Sullivan pour plusieurs erreurs dans les deux premiers cadres serrés et de 2-0, le numéro 38 mondial chinois n’a jamais regardé en arrière.

Le joueur de 35 ans a compilé des pauses successives de 88, 94, 87 et 131 dans chacune des quatre images suivantes pour se rapprocher du prix du gagnant de 250 000 £ et de sa quatrième couronne britannique après avoir remporté l’événement en 2005, 2009 et 2019.

Ding affrontera Tom Ford en demi-finale samedi après-midi après que le numéro 32 mondial ait battu Joe Perry 6-4 en quart de finale.

Ding Junhui affronte désormais Tom Ford samedi

O’Sullivan “pas intéressé par les critiques de Murphy

O’Sullivan a rejeté les critiques sur son attitude envers le snooker comme “de l’eau sur mon dos”, après que Shaun Murphy a déclaré qu’il était “frustrant” d’entendre les joueurs parler de “à quel point le jeu signifie peu pour eux”.

Murphy, qui a ignoré une blessure chronique au cou et à l’épaule pour assommer Judd Trump, s’est exprimé après que le champion du monde en titre a déclaré que le billard n’était pas “ça vaut le stress et les tracas“.

Interrogé sur les commentaires de Murphy, O’Sullivan a déclaré à BBC Radio 5 Live: “Je ne suis pas intéressé par ce que quiconque a à dire sur moi.”

Le numéro 1 mondial, qui a affirmé le mois dernier qu’il n’avait pas la passion du snooker, a ajouté : “J’ai absolument quitté la salle il y a longtemps.”