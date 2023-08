Championnat du monde ISSF : l’Indien Adarsh ​​Singh manque de peu la qualification aux JO de Paris

L’Indien Adarsh ​​Singh a terminé neuvième au pistolet à tir rapide 25 m masculin lors du championnat du monde (toutes épreuves) de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) en cours à Bakou, en Azerbaïdjan, manquant un quota des Jeux olympiques de Paris par la plus petite des marges.

Adarsh ​​a tiré 583 dans la phase de qualification, le même que Denys Kushnirov d’Ukraine qui a décroché la sixième et dernière place de la finale, a annoncé mardi la National Rifle Association of India (NRAI) dans un communiqué.

Cependant, dans l’état actuel des choses, le quatrième et dernier quota parisien disponible dans l’épreuve est allé à l’Estonien Peeter Olesk, qui a également tiré un 583, mais a terminé une place devant Adarsh ​​au compte à rebours. Les autres quotas de l’événement sont allés respectivement à la Chine, au Japon et à l’Ukraine.

Parmi les autres Indiens en lice dans l’événement, Vijayveer Sidhu a tiré 577 pour terminer à la 25e place dans le peloton de 76 hommes tandis qu’Anish a tiré 575 pour terminer en 32e position.

L’Inde est toujours troisième au classement des médailles avec quatre médailles d’or et trois de bronze derrière les puissances chinoises et américaines. Au total, 26 des 101 nations participantes ont remporté des médailles jusqu’à présent dans cet événement. L’Inde a également récupéré trois quotas olympiques de Paris du championnat, portant son quota global à six.

La dernière épreuve olympique, les compétitions masculines et féminines de tir au piège, débutera mercredi et les deux finales auront lieu jeudi.

