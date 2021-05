Championnat du monde de snooker: Shaun Murphy promet de divertir en finale contre Mark Selby | Nouvelles du Snooker

Shaun Murphy en est à sa première finale de championnat du monde depuis 2015

Shaun Murphy a ignoré les critiques de ses célébrations « théâtrales » et a juré de se frayer un chemin vers une deuxième couronne Crucible après avoir balayé Kyren Wilson dans leur demi-finale du Championnat du monde de snooker.

Murphy a remporté cinq images consécutives lors de la séance de clôture de leurs quatre derniers affrontements pour transformer ce qui était à un stade un déficit de 10-4 en une victoire dominante 17-12 et un affrontement final avec le triple champion Mark Selby, qui a scellé une victoire tardive sur Stuart Bingham.

Les fréquents coups de poing de Murphy ne se sont pas bien entendus avec Wilson, qui a accusé son adversaire d’être « un peu exagéré et théâtral », mais Murphy a rétorqué: « Nous sommes dans un théâtre et nous montons un spectacle.

«Nous sommes dans le secteur du divertissement. Tout le monde est enfermé et isolé depuis un an et ils veulent voir un spectacle, et c’est notre travail de monter un spectacle et de les divertir.

« Il y a plus à gagner des événements de snooker majeurs devant un public en direct que de simplement frapper la boule de queue en ligne droite. Il y a beaucoup plus que des théâtres sur la table, et c’est peut-être une pierre que Kyren n’a pas. regardé sous encore. «

Murphy affrontera Mark Selby en finale

Murphy, jouant certains de ses meilleurs snooker sur le site depuis qu’il a navigué vers le titre en tant que qualificatif non payé en 2005, avait organisé une série de mini-retours, notamment en remportant les deux derniers cadres vendredi pour terminer 10-6 derrière pendant la nuit, puis rempotage d’un noir long brillant pour réduire l’écart à 11-9.

Après avoir remporté les trois dernières images de la session du matin au niveau 12-12, Murphy est revenu avec une session de snooker presque irréprochable, saisissant une série d’erreurs du finaliste perdant de l’année dernière pour rebuter cinq demi-siècles consécutifs et gagner le correspondre.

Cela a marqué un retour en forme étonnant pour Murphy, qui avait eu du mal à trouver un semblant de forme pendant les longs jours de verrouillage, dont beaucoup il a passé isolé à Milton Keynes en raison des restrictions sur les voyages aller-retour chez lui en Irlande.

« Il y a eu des moments graves au cours des 12 derniers mois où je pensais que mes courses à ces jours de cet événement étaient mortes et enterrées », a admis Murphy. « Personne n’est plus surpris mais aussi plus ravi que moi à ce sujet. »

La progression de Selby à sa cinquième finale Crucible n’aurait pas pu être un plus grand contraste, dans un match dans lequel il avait été averti pour jeu lent vendredi, puis a été contraint de terminer sa victoire dans une période de prolongation sans précédent.

Avec Selby en hausse de 16 à 15 alors que la session de l’après-midi s’écoulait au-delà de six heures, la paire a été expulsée pour faire place au retour de Murphy et Wilson, marquant la première fois dans l’histoire du tournoi qu’une demi-finale a été interrompue.

Les progrès exténuants n’ont pas dérangé Selby, qui a insisté: « Je suis juste là pour faire un travail et tant que j’arrive à ce chiffre magique, je me fiche de la façon dont je joue.

« Si je dois arriver à 17 ans en premier, je serais là-bas pendant cinq jours si nécessaire, cela ne me dérangerait pas du tout. De toute évidence, vous voulez sortir et bien jouer, et si vous jouez bien, vous êtes divertir la foule de toute façon. «

Selby a été laissé en train de se donner un coup de pied pour avoir causé le retard après avoir compilé ce qui semblait être une pause gagnante de 44 dans le 31e cadre, pour ne pas être en position et laisser entrer Bingham pour un dégagement de 85 sans nervosité qui a forcé la session supplémentaire.

Selby avait repris la traîne 13-11 mais a dominé la séance, une pause de 125 le transportant au niveau 13-13 puis, après que Bingham a répondu avec un siècle de son propre chef, trois images consécutives ont mis l’homme de Leicester fermement en contrôle.

Selby a ajouté: « Même si nous avons été tirés, je me suis dit que j’étais 13-11 et si on m’avait dit que nous serions retirés à 16-15 ans, j’aurais cassé votre main.

« Je devais juste prendre les points positifs. Même s’il était difficile de perdre la dernière image comme je l’ai fait, j’étais toujours confiant que j’aurais une chance et c’était juste une question de rester calme et de saisir cette chance quand il venu. »