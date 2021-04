Shaun Murphy a réservé sa place en demi-finale du Championnat du monde de snooker pour la première fois depuis 2015

Shaun Murphy a repoussé un retour en force de Judd Trump pour couler le n ° 1 mondial 13-11 et sceller sa place en demi-finale du Championnat du monde de snooker pour la première fois depuis 2015.

L’ancien champion Murphy a vu une avance de 10-6 s’évaporer alors que Trump annulait cinq des six premières images de la séance du soir, se hissant au niveau du match avec un dégagement de 111.

Mais Trump n’a jamais semblé tout à fait à l’aise et, ayant apparemment fait le travail acharné, c’est le gagnant de 2019 qui a hésité dans le suivant, un noir raté de sa place permettant à Murphy de reculer devant avec une pause froidement prise de 70.

Une sécurité bâclée de Trump dans la trame suivante a offert à Murphy l’occasion la plus simple de compiler ce qui s’est avéré être une pause de 62 victoires.

Championnat du monde de snooker 2021 – Demi-finales Mark Selby (4) contre Stuart Bingham Kyren Wilson (6) contre Shaun Murphy (7)

Murphy a déclaré qu’il espérait que sa victoire marquerait le début d’un changement en retard dans sa fortune, après avoir enduré quelques années difficiles sur et en dehors de la table, rendues plus difficiles par les réglementations de verrouillage affectant les voyages depuis son domicile en Irlande.

«Il y a eu des jours très sombres, des moments où, en toute honnêteté, si j’avais eu un emploi bien rémunéré, je l’aurais renvoyé», a déclaré Murphy.

« Peut-être que cette semaine change un peu ma mauvaise saison. Je ne pense pas qu’une bonne manche puisse en supprimer 20, mais je suis à deux victoires pour couronner une très mauvaise année d’une très bonne manière. »

Judd Trump a remporté cinq tournois de classement cette saison

Cela a marqué une fin de saison décevante pour Trump, qui avait renforcé sa position de n ° 1 mondial en remportant cinq tournois de classement cette saison, mais doit attendre pour ajouter au titre mondial solitaire qu’il a remporté en 2019.

Trump a dit Eurosport: « J’avais vraiment abandonné, je ne pensais pas que quelque chose allait se passer.

« Je n’ai pas bien joué et Shaun a vraiment eu du mal. A 11-11 si je ne manquais pas ce noir, j’étais en plein contrôle, et je l’ai laissé revenir facilement. C’était à moi de perdre et c’est décevant de ne pas l’avoir fait. t rendre les choses plus difficiles pour lui. «

Murphy fera face Kyren Wilson dans les quatre derniers après que le finaliste de 2020 ait remporté cinq cadres consécutifs pour voir l’ancien champion Neil Robertson 13-8.

