Championnat du monde de snooker seniors: Jimmy White détrôné par David Lilley à Crucible | Nouvelles du Snooker

David Lilley a refusé à Jimmy White un troisième titre consécutif chez les seniors et une quatrième au classement général

Le règne de Jimmy White en tant que champion du monde de snooker senior s’est terminé par le débutant David Lilley au Creuset dimanche.

Lilley a fait ses débuts en compétition au Crucible après avoir passé les qualifications initiales de la Q-School à Reading plus tôt cette année.

Le joueur de 45 ans de Washington a remporté neuf matchs en route vers le plus grand titre de sa carrière alors qu’il mettait fin aux espoirs de White d’une troisième couronne consécutive.

Lilley, triple champion amateur anglais, avait éliminé Philip Williams, Ken Doherty et Patrick Wallace pour atteindre le match pour le titre où il détrônait White en s’imposant 5-3.

Lilley a déclaré: « Je suis un peu sans voix, je ne pensais pas que je deviendrais aussi émouvant. Jimmy est mon héros – il est le héros de tout le monde. Je ne sais vraiment pas quoi dire; je suis tellement heureux. »

En plus du titre et du trophée, Lilley a encaissé 15 000 £ et est en mesure de revendiquer une place au prestigieux Champion of Champions plus tard cette année à Bolton.

Pour ceux qui bougent, nous aurons la saison Snooker & Pool couverte via notre site Web skysports.com/more-sports, notre application pour appareils mobiles ou notre compte Twitter @skysportspool pour les dernières nouvelles et rapports.