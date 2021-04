2:12



Shaun Murphy parle de ses combats de fitness, de barres de chocolat et de son prochain affrontement avec Yan Bingtao

L’ancien vainqueur Shaun Murphy est venu de l’arrière pour vaincre le vétéran qualifié Mark Davis 10-7 au Championnat du monde de snooker, tandis que le triple champion Mark Selby a mis Kurt Maflin en déroute.

Murphy a commencé la dernière séance avec 4-5, mais a progressivement tourné le match en sa faveur et une folie finale de 131 l’a vu au-dessus de la ligne et dans une rencontre de deuxième tour avec le champion des Masters. Yan Bingtao.

« J’ai volé deux cadres que je n’avais pas le droit de gagner et cela m’a un peu stimulé et m’a donné un coup de pied dans le dos », a déclaré Murphy. « Terminer la session d’hier soir avec un siècle m’a donné de bonnes vibrations du jour au lendemain et a donné le ton. »

Selby a saisi les deux cadres dont il avait besoin pour terminer une défaite 10-1 du quart de finaliste surprise de Maflin l’an dernier.

Selby était dans une forme impitoyable tout au long du match, tirant deux siècles et six autres pauses sur 50 alors qu’il organisait une réunion de deuxième tour avec Mark Allen.

Selby a déclaré: « Je suis arrivé au tournoi avec confiance en mon jeu et il doit être là-haut – surtout en le faisant au premier tour d’un championnat du monde, car il est toujours difficile de surmonter ce premier obstacle. »

Ronnie O’Sullivan est à égalité avec Anthony McGill lors de leur match de deuxième tour au Crucible

Anthony McGill a raté un tir à un maximum de Crucible, mais a récupéré un déficit de trois images pour égaler le champion en titre Ronnie O’Sullivan à 4-4 après la première séance de leur match de deuxième tour.

McGill a laissé son 13e noir chanceler au-dessus de la poche inférieure de la septième image alors qu’il visait à devenir seulement le huitième joueur différent à atteindre un légendaire 147 au Creuset.

Mais le tenace de 30 ans, qui a ignoré une défaite épique en demi-finale contre Kyren Wilson l’année dernière, ne perdra probablement pas beaucoup de sommeil en ratant un bonus de 40000 £ après avoir inversé le match avant la reprise de vendredi matin.

Les deux joueurs ont donné le ton pour une session de haute qualité dès le début, avec O’Sullivan livrant un quickfire 81 pour remporter le cadre d’ouverture et McGill répondant avec un 79 à égalité.

Les siècles consécutifs de 105 et 138 ont vu le six fois vainqueur prendre une avance de 3-1 et malgré le fait qu’il manquait deux noirs relativement simples dans le cinquième cadre, il n’a pas été puni et un 49 à rose l’a vu étendre son avance à 4-1.

Ils étaient des signes inquiétants pour McGill, mais il sait tout sur le fait d’avoir été mis au moulin du creuset, et malgré le manque d’une boule de cadre efficace rose dans le suivant, c’est O’Sullivan qui a commis l’erreur cruciale, un rouge sur-vissé donnant à McGill le Cadre.

McGill avait l’air superbement prêt pour son maximum dans le prochain, mais s’est échoué quand il a laissé le noir dans les mâchoires sur 97, mais une fois de plus, il a ignoré toute déception possible avec une pause de 40 dans la huitième et dernière image de la séance assurant la parité.

