Stuart Bingham a remporté le championnat du monde de snooker en 2015 (Imaginechina via AP Images)

L’ancien champion du monde Stuart Bingham a réservé sa place au Crucible avec une victoire de 10-5 contre Luca Brecel lors du dernier tour de qualification du tournoi de cette année à Sheffield.

Bingham, qui a remporté le titre en 2015, a tiré deux 140 pauses en quatre images en coulant le Belge, et il se réjouit de la perspective de passer sous le radar lorsque le premier tour débutera samedi.

Bingham a déclaré: « Je me souviens avoir été chassé quand j’étais champion du monde, et cette année, si je peux jouer des joueurs comme Ronnie ou Judd, c’est comme si je n’avais rien à perdre, et je sais que si je joue bien, je l’ai chaque chance. «

Le cueman Basildon reviendra au théâtre Crucible à Sheffield (Imaginechina via AP Images)

Bingham a été contraint de remporter deux matches de qualification pour la première fois depuis 2011 en raison de son abandon du top 16, et pense que cela pourrait lui être utile pour entrer dans le tournoi.

« Cela va être difficile pour qui que je joue parce que les 16 premiers sont tous là pour le mérite, mais je pense que ces deux matchs vont m’aider à être un peu pointu », a ajouté Bingham. « J’ai mis des heures et c’est vraiment payant. »

Finaliste à deux reprises Ali Carter a également réservé sa place au premier tour avec une victoire 10-4 sur Alexander Ursenbacher, tandis que d’anciens demi-finalistes Gary Wilson et Ricky Walden a battu Steven Hallworth et Ryan Day respectivement.

