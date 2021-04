Judd Trump a confirmé son statut de n ° 1 mondial pour le début de la saison prochaine après avoir remporté son match d’ouverture au Championnat du monde de snooker

Trump a transformé un avantage de 7-2 pendant la nuit en un triomphe de 10-4 sur le qualifié Liam Highfield, garantissant qu’il terminera une autre campagne en tête du classement et lui réservant un affrontement des 16 derniers contre l’ancien demi-finaliste David Gilbert.

Le joueur de 31 ans a salué la transformation du président sortant du World Snooker Tour, Barry Hearn, et a déclaré qu’il incombait désormais aux joueurs de poursuivre le travail de Hearn et d’aider à élever leur sport à un tout nouveau niveau de popularité.

Trump a déclaré: « Barry nous a ramenés dans le droit chemin et il a en quelque sorte dit à tout le monde de déployer ses ailes et de s’envoler maintenant. C’est à nous de faire le travail de rendre le snooker plus grand – il n’y a pas grand-chose qu’il peut faire en dehors du table et les joueurs doivent assumer cette responsabilité.

« Je suis arrivé quand il y avait six tournois pendant les trois ou quatre premières années. Il n’y avait pratiquement pas de tournois à jouer et je ne me sentais pas du tout comme un professionnel. Avoir traversé ces trois ou quatre ans m’a fait apprécier quand tous ceux-là des tournois sont arrivés. «

Si Trump lui-même s’est éloigné de l’idée qu’il pourrait un jour égaler le record de Stephen Hendry de sept titres Crucible, il est convaincu qu’une nouvelle star arrivera pour battre cette marque – avec seulement la pause maximale de cinq minutes de Ronnie O’Sullivan en 1997, à son avis, rester intouchable.

« Pour moi, il n’y a qu’un seul record qui ne sera jamais battu et c’est le temps maximum de Ronnie, et c’est en partie parce que les arbitres bougent beaucoup plus lentement de nos jours et qu’ils n’ont pas la vitesse de (l’ancien arbitre) John Williams.

« Ils prennent leur temps pour choisir les balles, donc je ne pense pas que ce soit même possible. Mais tous les autres records seront battus. J’espère que dans ma vie, quelqu’un viendra et j’ai hâte de voir cette personne et j’espère qu’il le fera. viens pendant que je suis encore en tournée. «

Gallois Mark Williams s’est qualifié pour la deuxième manche du Championnat du monde de snooker avec une victoire de 10-4 sur le qualificatif Sam Craigie.

L’ancien champion à trois reprises a décroché cinq images consécutives à la reprise de la soirée pour transformer un avantage de 5-4 à la fin de la séance du matin en une déroute 10-4 et réserver une rencontre de deuxième tour avec son ancien rival John Higgins.

Williams et Higgins sont de la célèbre classe de 92, aux côtés de Ronnie O’Sullivan.

Après sa victoire, Williams a lancé une tentative d’interdire sa technique de rupture controversée par l’Association des joueurs de la WPBSA, en disant: « Il se passe beaucoup plus de choses dans le monde à s’inquiéter de ma rupture de poxy. Ils n’ont rien obtenu. mieux vaut faire que d’envoyer des e-mails demandant aux joueurs s’ils l’aiment et devrait-il être banni?

« Je vais penser à une autre rupture. Pourquoi est-ce que je ne le briserais pas simplement dans le peloton et laisser tous les rouges allumés pour tout le monde – seraient-ils heureux avec ça?

« S’ils interdisent la rupture, ils doivent interdire de se rouler derrière des couleurs vives et de rouler derrière le noir. Ce n’est pas un tir illégal et je ne vois pas le problème avec ça, c’est ridicule. »

Ruptures de scie 76, 126 et 82 Barry Hawkins dérouler les trois cadres nécessaires pour voir Matt Selt 10-3.

