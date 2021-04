John Higgins s’est battu 7-4 pour battre le Chinois Tian Pengfei au Championnat du monde de snooker

John Higgins a blâmé la pression étouffante de Crucible pour sa mauvaise performance malgré sa lutte pour le deuxième tour du Championnat du monde de snooker avec une victoire de 10-7 sur le Chinois Tian Pengfei.

Le quadruple champion a riposté 7-4 derrière pour gagner six images sur la rotation, trouvant tardivement sa forme dans un match qui a dépassé deux fois le temps imparti en terminant sa victoire avec deux siècles consécutifs.

Il s’agit peut-être de la 27e apparition du joueur de 45 ans au Creuset, mais, malgré son expérience colossale, Higgins a admis que le poids de l’histoire du lieu était toujours impossible à ignorer.

Higgins a déclaré: « C’est cet endroit qui le fait – je pense que j’ai arrêté de respirer quelques fois là-bas. C’est ce que cela vous fait – la pression peut être aussi intense.

« Ce fut un match médiocre de ma part et j’ai esquivé une balle là-bas parce que Tian avait assez de chances de me battre. Je l’ai ramené à mon niveau et c’est un grand soulagement. »

Anthony McGill a accédé au deuxième tour au Crucible

Compatriote de Higgins Anthony McGill a prouvé qu’il n’avait pas la gueule de bois de Crucible après sa défaite en demi-finale il y a huit mois alors qu’il entrait au deuxième tour avec une victoire de 10-5 sur Ricky Walden.

Reprenant avec un mince avantage de 5-4 sur son ancien demi-finaliste, McGill a prolongé son avance avec des pauses consécutives de 83 et 130 avant qu’un 98 de Walden réduise le déficit.

Mais McGill a répondu pour clôturer le match avec trois cadres d’affilée, dont deux autres demi-siècles, pour organiser une rencontre des huit derniers avec Ronnie O’Sullivan.

«Je vais simplement essayer de jouer mon propre match, a dit McGill. «Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans le match qui ait l’aura de Ronnie – il est le meilleur de tous les temps et j’ai vraiment hâte d’y être.

« Je n’aborderai pas le match différemment. Je ne peux jouer que comme je peux jouer, et si l’autre gars est trop bon alors c’est très bien. »

Kyren Wilson, battu en finale l’an dernier par O’Sullivan, a été contraint de se battre pour une victoire de 10-8 au premier tour contre Gary Wilson.

Wilson a traîné 5-1 dans les premiers stades, mais a riposté avec trois siècles pour arracher le match en sa faveur, et malgré un effort galant de l’opprimé, le Gallois a effectué une pause de 73 pour éviter un autre décideur.

Pour ceux qui bougent, la saison Snooker & Pool sera couverte via notre site Web skysports.com/more-sports, notre application pour appareils mobiles ou notre compte Twitter @skysportspool pour les dernières nouvelles et rapports.