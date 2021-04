Jamie Jones a déclaré qu’il s’était résigné à ne plus jamais jouer, mais il a réservé sa place au Crucible avec la victoire lors du dernier tour des éliminatoires du Championnat du monde.

Jamie Jones a couronné un retour impressionnant après une suspension d’un an en réservant sa place au Crucible avec une victoire de 10-5 sur le Chinois Li Hang lors de la dernière manche des éliminatoires du Championnat du monde à Sheffield.

Jones, 33 ans, a admis qu’il était confronté à la fin de sa carrière lorsqu’il a abandonné la tournée à la fin de la saison 2019 à la suite d’une interdiction pour avoir omis de signaler une approche corrompue, bien qu’il ait été innocenté du trucage de matchs. .

Jones a déclaré: « Je m’étais résigné à ne plus jamais jouer, mais quand Q-School s’est rapproché, j’ai pensé, je ne suis bon à rien d’autre, alors je ferais aussi bien d’essayer.

«Je pensais que je prendrais un an ou deux, mais je suis arrivé aux demi-finales de l’Open d’Écosse, et je me suis bien débrouillé au championnat britannique, et maintenant je suis au Crucible. Au début de l’année, je aurait pris de gagner quelques livres et de me remettre sur pied.

«En partant de nouveau, le chemin du retour me paraissait si long, mais j’ai juste fait un pas à la fois. Mon attitude est beaucoup plus décontractée et je joue avec la liberté, ce que j’ai été. essayer de faire pendant 15 ans. Je sens que je peux toujours être un match pour n’importe qui là-bas. «

Jamie Jones, ancien quart de finaliste de Crucible, retournera à nouveau dans la maison spirituelle du snooker. Il est le troisième joueur après avoir battu Li Hang 10-5. Ce sera sa quatrième apparition au Theatre of Dreams #ilovesnooker pic.twitter.com/ZZYeI9lpLv – Tour du monde de snooker (@WeAreWST) 13 avril 2021

Liang Wenbo est notre qualificatif final de 𝒥𝓊𝒹𝑔𝑒𝓂𝑒𝓃𝓉 𝒟𝒶𝓎 𝒫𝒶𝓇𝓉 𝐼 Il atteint le Creuset pour la huitième fois avec une victoire 10-7 sur Lu Ning. Quel sera le prix du 𝓕𝓲𝓻𝓮𝓬𝓻𝓪𝓬𝓴𝓮𝓻 cette année? 💥 #ilovesnooker pic.twitter.com/G37ymQJ9NE – Tour du monde de snooker (@WeAreWST) 13 avril 2021

Quart de finaliste surprise de l’année dernière Kurt Maflin a également réservé un retour immédiat au Creuset alors qu’il remportait une victoire 10-4 sur Robert Milkins, et Matthew Selt a scellé une troisième apparition en carrière avec une victoire de 10-3 sur Scott Donaldson.

Vétéran Mark Davis s’est remis d’un déficit de 7-2 pour battre Jamie Clarke 10-8 et atteindre le Creuset pour la 12e fois de sa carrière.

La tête de série de la compétition de qualification, Zhou Yuelong, a chuté 10-7 à Liam Highfield, mais trois joueurs chinois – Lyu Haotian, Liang Wenbo et Tian Pengfei – tout a réussi.

