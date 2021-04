2:19



Bien qu’il ait surmonté David Gilbert 13-8 pour atteindre les huit derniers, Judd Trump est convaincu qu’il a gardé le meilleur de lui-même pour les dernières étapes du Championnat du monde.

Alors que quatre anciens champions du monde complétaient la formation pour les quarts de finale du Champion du monde de snooker, Judd Trump a admis que ce serait une « honte » s’il terminait sa carrière sans remporter une finale de rêve Crucible contre Ronnie O’Sullivan.

O’Sullivan, six fois vainqueur, est le seul grand nom qui manque à un alignement sans précédent des huit derniers, qui comprend six anciens vainqueurs de l’illustre trophée, après que Mark Selby et Shaun Murphy ont converti des leads sains du jour au lendemain en victoires de routine lundi.

Trump a remporté une victoire de 13-8 sur David Gilbert et a déploré le fait que la défaite surprise d’O’Sullivan au deuxième tour contre Anthony McGill vendredi soir avait saboté une potentielle «finale de rêve» entre les deux joueurs les plus populaires du sport – pour le moment à moins.

World Snooker Championship 2021 – Quarts de finale Anthony MacGill (16) contre Stuart Bingham Mark Williams (12) contre Mark Selby (4) Neil Robertson (3) contre Kyren Wilson (6) Shaun Murphy (7) contre Judd Trump (2)

« J’ai beaucoup appris de Ronnie au cours des 10 ou 15 dernières années et j’espère que nous pourrons avoir beaucoup plus de matchs, et j’espère qu’un jour nous pourrons obtenir cette finale de rêve », a déclaré Trump.

« Ce serait dommage si cela n’arrivait pas, mais c’est tellement difficile. Il a déjà participé à tant de finales et je suis toujours en train de progresser, et j’espère qu’au cours des prochaines années, nous allons bien planifier. Ce serait incroyable. si cela arrivait, pour le snooker et

nous-mêmes. »

Revenant avec une avance pratiquement inattaquable de 11-5 pendant la nuit, Trump pourrait se permettre de laisser échapper les deux premières images de la journée avant qu’une pause de 107 dans le dernier cadre ne le dirige vers une victoire confortable.

Pour la toute première fois, six des huit quarts de finalistes du Championnat du monde de snooker sont d’anciens champions – seuls Kyren Wilson et Anthony MacGill n’ont jamais remporté le tournoi. (Source: World Snooker Tour)

Trump affrontera la prochaine fois Murphy, le champion 2005 qui a converti un avantage de 10-6 en une victoire de 13-7 sur le champion des Masters Yan Bingtao, poursuivant un retour en forme opportun après une saison décevante au cours de laquelle il a réussi à atteindre une demi-finale de tournoi de classement solitaire.

Fervent étudiant du sport, Murphy a révélé l’inspiration qu’il tire du poids de l’histoire sur le site célèbre et pense que le joueur qui surmontera cette pression pour soulever le trophée la semaine prochaine aura largement mérité sa couronne.

« Je me suis assis dans l’arène aujourd’hui et j’étais très conscient que c’était l’endroit où Cliff (Thorburn) a fait sa 147 et Alex (Higgins) a fait sortir sa fille et évidemment le célèbre noir manqué – j’ai certainement une idée de la particularité ça l’est », a déclaré Murphy.

« Celui qui remportera le trophée à la maison cette année aura peut-être joué le meilleur de n’importe qui dans ce tournoi auparavant. C’est un huit très bon dernier, comme il se doit dans l’épreuve du ruban bleu de la saison. »

Stuart Bingham a compilé deux siècles alors qu’il annulait les trois images nécessaires pour sceller une victoire de 13-6 sur Jamie Jones et réserver sa place dans les huit derniers pour la première fois depuis qu’il a remporté le tournoi en 2015.

Selby a complété la formation des quarts de finale en transformant son avance de 9-6 pendant la nuit en une victoire de 13-7 sur Mark Allen.

Le triple champion a convoqué une pause de 132 dans l’avant-dernier cadre et a déclaré: « Je me sens bien dans mon jeu, et je pense que cela se voit. J’ai l’impression que chaque partie de mon jeu est vraiment forte en ce moment. »

