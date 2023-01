Championnat du monde de hockey : l’Inde et l’Angleterre manquent de chances ; Jouer un match nul sans but

Inde vs Angleterre, Faits saillants de la Coupe du monde de hockey 2023: Le match de la poule D entre l’Inde et l’Angleterre de la Coupe du monde masculine de hockey de la FIH dimanche est en cours. Le score est de 0-0 dans le dernier quart-temps. Au premier quart-temps, aucune des équipes n’a pu marquer de but, l’Angleterre obtenant plus d’opportunités, tandis qu’au deuxième quart-temps, l’Inde a raté de nombreuses occasions, bien qu’elle ait fait un meilleur spectacle. Le troisième quart-temps a vu l’Inde être encore meilleure en attaque, mais il manquait toujours un but. La rencontre à haut indice d’octane se déroule au stade Birsa Munda de Rourkela. Les hôtes ont balayé l’Espagne 2-0 lors de leur match d’ouverture, grâce aux buts d’Amit Rohidas et Hardik Singh.

Voici les mises à jour en direct de la Coupe du monde de hockey masculin Inde vs Angleterre 2023, directement depuis le stade Birsa Munda à Rourkela