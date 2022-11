Championnat du monde de gymnastique : Jessica Gadirova remporte une médaille d’or historique au sol pour la Grande-Bretagne | Actualités Actualités

La Britannique Jessica Gadirova célèbre sa médaille d’or au M&S Bank Arena de Liverpool

Jessica Gadirova a remporté une médaille d’or historique au sol pour la Grande-Bretagne lors de la dernière journée du Championnat du monde de gymnastique à Liverpool.

Dernier des huit finalistes, le joueur de 19 ans a marqué 14,2 pour battre l’Américain Jordan Chiles en 13,833, Jade Carey et Rebeca Andrade se partageant le bronze avec 13,733.

La victoire a fait de Gadirova la cinquième championne du monde britannique de l’histoire et a porté le total final des hôtes à un record de six médailles aux championnats.

Gadirova, dont la sœur jumelle Jennifer a terminé septième, s’est qualifiée pour la finale à la troisième place et a gardé son sang-froid au milieu d’une foule bruyante à la M&S Bank Arena.

Elle avait déjà aidé son équipe à remporter une médaille d’argent au début des Championnats avant de remporter une médaille de bronze au concours multiple féminin.

Le Brésilien Andrade, le nouveau champion du concours multiple, avait établi le score à battre avant d’être devancé par Chiles, qui avait précédemment remporté l’or et l’argent par équipe au saut de cheval.

Lorsque Carey n’a pas réussi à éclipser sa coéquipière, les scores finaux relativement faibles ont ouvert la voie à Gadirova, double championne d’Europe au sol, pour souligner son ascension au niveau mondial.

Elle a dûment terminé un championnat remarquablement réussi pour la Grande-Bretagne, après la médaille d’or remportée par Giarnni Regini-Moran lors de la finale masculine au sol samedi.

Gadirova, 19 ans, a eu du mal à se concentrer dans la préparation

Gadirova, qui s’est dite “choquée” par son succès, a admis qu’elle avait du mal à se concentrer dans la préparation, sachant que sa sœur jumelle Jennifer la précédait à l’engin.

“J’aime me concentrer sur moi-même et rester calme, donc ça m’a fait un peu mal parce que j’aurais aimé pouvoir voir sa performance et crier pour elle aussi”, a déclaré Gadirova.

“Mais je savais que je devais me concentrer parce que je sais que je peux produire une routine au sol fantastique et je voulais le montrer pour Liverpool.

“Quand je me concentre sur la danse, cela éloigne mon esprit de la foule, des chutes et des sauts, et cela me fait me sentir vivante. C’est ce que je suis, j’adore jouer et le sol est l’une de mes pièces préférées. me donne un sentiment tellement incroyable.”