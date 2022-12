Championnat du monde de fléchettes : Wayne Mardle et Willie O’Connor réfléchissent sur le brillant Beau Greaves | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Mardle dit que Beau Greaves a fait tellement de bien dans sa défaite contre Willie O’Connor au premier tour du championnat du monde

Wayne Mardle dit que Beau Greaves a fait tellement de bien dans sa défaite contre Willie O’Connor au premier tour du championnat du monde

Wayne Mardle dit que l’adolescente Beau Greaves “s’est brillamment acquittée” de ses débuts à Alexandra Palace, tandis que son adversaire Willie O’Connor pense qu’elle a un “grand avenir”.

Greaves a subi une défaite 3-0 lors de son apparition historique au Championnat du monde de fléchettes, O’Connor se révélant trop forte lors de leur affrontement au premier tour.

La jeune femme de 18 ans est la plus jeune femme à participer au tournoi et a été en forme dominante dans la série féminine PDC, mais elle n’a pas été en mesure de porter un coup à son adversaire irlandaise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Greaves a mis la foule Ally Pally debout avec cette finition 122 Greaves a mis la foule Ally Pally debout avec cette finition 122

“En fait, je suis ravie pour Beau qu’elle soit venue ici et ait si bien joué. Oui, je suis déçue qu’elle ait perdu, bien sûr, mais Willie a très bien tenu le coup et ne s’est mêlé à rien de tout ça” Wayne Mardle sur Beau Greaves

Sa première apparition avait commencé de manière accrocheuse alors qu’elle réussissait une caisse de 120 et malgré une autre finition impressionnante de 122 dans le deuxième set, O’Connor était impitoyable alors que le radar de Greaves errait dans le set final.

S’adressant à l’animatrice Emma Paton, ‘Hawaii 501’ Mardle a déclaré: “Il n’y avait aucun point négatif que je puisse souligner. Elle a fini par perdre ses six dernières jambes de manière incroyable et cela ne semble pas être le cas.

“Normalement, quand quelqu’un est battu 3-0, il était deuxième, mais je pense que la seule fois où elle était deuxième, c’était dans le dernier set. “Willie O’Connor a dû annuler les trois dernières manches du deuxième set.

“Beau a tellement bien fait. Malheureusement, il y a eu trop de visites de 60 ou 59 et ils l’ont juste rattrapée à la fin.

“Cela se résumait à manquer un 161 sur le centre de la cible, ratant également le 32, juste une fléchette ici et là qui fait toute la différence. Elle s’en est brillamment acquittée.

“J’espère qu’elle partira en pensant qu’elle a bien joué et qu’elle se sentait bien. Elle avait fière allure et l’action est à tomber par terre – c’est tellement fluide et c’est tellement bon.

“Willie sait qu’il a été dans une bagarre absolue. Même si c’était 3-0, le score en sa faveur donne l’impression que c’était simple, et ce n’était certainement pas ça.”

Mardle a ajouté: “Je suis en fait ravi pour Beau qu’elle soit venue ici et ait si bien joué. Oui, je suis déçu qu’elle ait perdu, bien sûr, mais Willie a très bien tenu le coup et ne s’est impliqué dans aucun des ce.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le lanceur de Doncaster a frappé cette caisse de “Shanghai” 120 lors de la première manche du match Le lanceur de Doncaster a frappé cette caisse de “Shanghai” 120 lors de la première manche du match

‘J’étais William O’Nerves’ I ‘Elle a gagné mon respect’

O’Connor a été impressionné par la performance de Greaves

O’Connor a applaudi Greaves pour sa performance et a plaisanté en disant qu’il était “William O’Nerves” sur scène contre l’adolescent de Doncaster.

“Elle a définitivement eu ses chances, mais elle ne les a pas saisies. Cela m’est tombé dessus”, a-t-il déclaré. “Elle a lancé des trucs brillants et elle a un énorme avenir devant elle. J’espère que c’est la dernière fois que je la joue depuis longtemps.

“Je n’ai pas besoin de cette attention. Je veux juste me faufiler dans le coin et m’occuper de mes propres affaires. Je ne voulais pas ce tirage. Je ne pense pas que quiconque voulait ce tirage. Elle a tout gagné. Personne ne veut cette fumée , surtout pas moi !

“Je joue contre les meilleures joueuses du monde chaque semaine, donc il n’y a rien qu’elle puisse faire que je n’aie pas déjà vu. J’ai remporté la victoire et c’est la chose la plus importante.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible O’Connor a fait le travail alors que le lanceur de Limerick progressait vers le deuxième tour O’Connor a fait le travail alors que le lanceur de Limerick progressait vers le deuxième tour

O’Connor a ajouté: “J’étais un sac de nerfs. J’étais William O’Nerves. Elle a joué de manière brillante. Un peu d’expérience de mon côté m’a permis de m’en sortir.

“Je n’ai rien regardé de ce qu’elle a fait, mais elle ne fera que s’améliorer avec le temps. Elle a gagné mon respect.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports – du 15 décembre au 3 janvier.