Championnat du monde de fléchettes : Raymond van Barneveld vise une victoire historique sur Gerwyn Price à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Gerwyn Price et Raymond van Barneveld s’affronteront le premier jour de retour à Ally Pally après les vacances de Noël.

Le quintuple champion du monde Raymond van Barneveld insiste sur le fait qu’il a la conviction de mettre fin aux espoirs de titre du numéro un mondial Gerwyn Price lorsque les deux s’affronteront au troisième tour du Championnat du monde de fléchettes.

Van Barneveld est dans le top 32 mondial pour la première fois depuis 2019 après l’impressionnante performance du mois dernier au Grand Chelem de fléchettes, où il a battu Price en phase de groupes et en quarts de finale avant de perdre contre l’éventuel champion Michael Smith dans le dernier carré. .

Le Néerlandais a ouvert sa campagne de championnat du monde de fléchettes avec une victoire 3-1 sur Ryan Meikle du Suffolk le 20 décembre, organisant une confrontation des 32 derniers avec Price, Van Barneveld cherchant à réclamer un autre scalp sur “The Iceman” mardi et continuer son réapparition.

Parlant de la perspective de remporter une victoire au Championnat du monde en tant que 32e tête de série, la même position qu’il occupait lors de sa victoire en 2007, Van Barneveld a déclaré : “À des moments différents, à des moments différents ! Pourquoi pas ? Tout est question de conviction. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde, mais peu importe.

“En fin de compte, vous devez être performant et Gerwyn sait quoi faire pour me battre. Nous allons jouer le meilleur des sept sets et j’ai hâte de jouer ce match. Je suis à l’aise et je sais quoi Je peux le faire, mais en fin de compte, c’est moi contre Gerwyn. Je ne le considère pas comme le numéro 1 mondial – cela ne me dérange pas. Je joue le tableau, je crois en moi et en un bon jour où je peux battre n’importe qui.

“J’ai lu un article sur Michael van Gerwen, où il disait “peut-être que Ray ne peut pas gagner le championnat du monde parce que c’est dans un format plus long”. J’ai battu Gerwyn dans le groupe au Grand Chelem de fléchettes et tout le monde pensait ‘oui, si Ray joue contre Gerwyn dans le meilleur des 31, il ne peut pas faire ça’, mais je l’ai fait.”

Price a perdu les trois rencontres contre Van Barneveld cette année, y compris ces deux rencontres classiques à Wolverhampton, bien qu’il pense qu’il a la qualité pour remporter une première victoire télévisée sur le joueur de 55 ans.

S’adressant au dernier podcast Love The Darts avant le tournoi, Price a déclaré: “Dans le Grand Chelem, j’étais assez stable mais beaucoup de joueurs jouaient bien contre moi, en particulier Raymond dans les deux matchs.

“Je ne pense pas qu’il m’ait battu. J’ai bombardé les deux matchs parce que j’ai raté des occasions. Je n’ai pas réussi à gagner sept manches au rebond, ce qui n’est pas mon jeu.

“Raymond a très bien joué mais je pense que j’ai perdu le match plutôt que de le gagner, donc si je passe le premier tour aux Mondiaux, je serai plus que prêt pour Raymond. Je ne l’ai jamais battu à la télévision mais je ‘ Je suis sûr que si je m’en sors, ce sera la première fois.”

Partie : “Van Barneveld capable de bouleverser les prix”

Une défaite pour Price lui ferait perdre des points de classement importants et le ferait manquer les huitièmes de finale pour la première fois en quatre ans, avec le double champion du monde et Sports du ciel l’expert John Part s’attend à un concours intrigant entre les deux.

“Price veut arranger les choses d’après ce qu’il voit”, a déclaré Part Sports du ciel. “Il doit y remédier et vous ne pouvez pas continuer à perdre face à des personnages légendaires du passé ou être déplacé par eux dans le présent !

“Il pourrait sortir du tournoi à cause de cela et cela lui coûterait très cher dans le classement à ce stade. Price doit comprendre tout cela et ça va être excitant.

“Van Barneveld est une telle légende du jeu. L’idée qu’il ait une course, disons comme le Grand Chelem jusqu’aux demi-finales, et potentiellement un autre titre mondial s’il se rapproche si près, serait absolument passionnante et nous savons qu’il est capable.

“C’est un quintuple champion du monde et il est très familier et à l’aise avec le format du set. S’il ne suffisait pas qu’il le batte en match play au Grand Chelem, alors il se sentira aussi très à l’aise et avec encore plus un avantage parce qu’il a prouvé qu’il aimait les décors.”

