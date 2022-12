Championnat du monde de fléchettes : Raymond van Barneveld fête ses 30 ans au plus haut niveau du sport | Fléchettes Nouvelles

Raymond van Barneveld a été revigoré avant le championnat du monde de fléchettes

Raymond van Barneveld dit que les messages texte de Phil Taylor ont contribué à renforcer sa confiance alors qu’il se prépare à revenir en arrière au Championnat du monde de fléchettes de cette année.

La légende néerlandaise deviendra seulement le deuxième joueur de l’histoire des fléchettes – aux côtés de Steve Beaton – à franchir le cap des 30 participations au Championnat du monde lors du tournoi de cette année.

Van Barneveld affrontera Ryan Meikle ou la quadruple championne du monde féminine Lisa Ashton lors de son premier tour le mardi 20 décembre, alors qu’il vise à remporter le titre pour la première fois en 16 ans.

Le joueur de 55 ans se rend à Alexandra Palace d’humeur confiante, fraîchement sorti de sa résurgence au Grand Chelem, où il a progressé vers sa première demi-finale de classement télévisée depuis près de six ans.

Et Barney a été soutenu par le soutien d’un certain champion du monde à 16 reprises dans la perspective de l’événement phare du sport.

“J’ai disputé des matchs brillants ici contre Michael (Van Gerwen) et Phil, et Phil me soutient énormément”, a déclaré Van Barneveld.

“Il m’envoyait des SMS tous les jours au Grand Chelem, et il n’a pas besoin de le faire, car il est à la retraite. C’était très gentil de sa part et j’ai vraiment apprécié cela.

“Après ma retraite, j’ai dû repartir de zéro et continuer à construire. Gagner à nouveau ce titre serait une énorme victoire pour moi, et je ne peux pas décrire à quel point cela me rendrait heureux.”

Une autre raison de sa renaissance fulgurante a été sa “croyance et son travail acharné” croissants, le Néerlandais s’entraînant jusqu’à trois à quatre jours par semaine.

Van Barneveld, qui a proposé à sa petite amie Julia Evans à Paris plus tôt cette année, est “sur la lune” avec la vie et il se dirigera vers Ally Pally avec de nouvelles fléchettes à pointe plus courte qui l’ont aidé à battre son grand rival Taylor dans sa pompe.

“Trente championnats du monde, wow ! Ce sport a changé ma vie”, a déclaré Van Barneveld.

“Quand j’ai remporté le Championnat du monde 1998, je pensais que cela durerait peut-être trois à cinq ans, mais cela m’a ouvert des portes partout.

« En janvier, cela fera 25 ans que j’ai remporté mon premier titre mondial. Je pense qu’on va ouvrir une bouteille de champagne et fêter ça !

“C’est toujours formidable d’être de retour au tournoi le plus important du monde”, a poursuivi Van Barneveld, qui a décroché les deux premiers neuf fléchettes de l’histoire du Championnat du monde PDC.

“Le championnat du monde est le plus important. C’est celui que vous voulez gagner. Vous voulez bien performer.

“Vous devez avoir cette conviction et c’est pourquoi je ne peux souvent pas très bien gérer la défaite, car je sais quels sont mes rêves et mes objectifs, et quand vous ne les réalisez pas, c’est difficile à gérer.”

Van Barneveld ne cache pas le fait que l’argent est un facteur de motivation après avoir quitté le sport après le Championnat du monde 2020, au cours duquel il a subi une défaite choc au premier tour contre Darin Young.

“Les fléchettes seront toujours l’amour de ma vie et je pense que j’ai fait ce qu’il fallait en prenant une année sabbatique et en me regroupant”, a-t-il déclaré.

“Je suis dans le top 32 maintenant, et je suis fier de moi. Je suis vraiment heureux, et si vous vous sentez heureux, alors tout est possible.”

Barney est-il de retour ? “Je pense que oui, oui”, a déclaré le quintuple champion du monde. “Tant que je prends soin de moi et que je surveille mon diabète, car je peux avoir une vision floue et des mains froides.

“J’ai toujours du mal avec ça, donc je cherche toujours des moyens de trouver plus d’endurance. Je vais me préparer en allant au gymnase et en me préparant pour les Mondiaux.”

