Championnat du monde de fléchettes : quel avenir pour Gerwyn Price après avoir porté des protège-oreilles en quart de finale ? | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gerwyn Price est revenu pour le cinquième set de sa défaite 5-1 en quart de finale contre Gabriel Clemens portant des protège-oreilles pour bloquer la foule bruyante d’Ally Pally

Gerwyn Price est revenu pour le cinquième set de sa défaite 5-1 en quart de finale contre Gabriel Clemens portant des protège-oreilles pour bloquer la foule bruyante d’Ally Pally

Gerwyn Price a suscité la controverse dans le monde des fléchettes pour avoir utilisé des protège-oreilles lors de sa défaite en quart de finale du Championnat du monde de fléchettes, mais quelle suite pour le Gallois après sa sortie d’Alexandra Palace ?

Price avait perdu 3-1 lors de son quart de finale contre Gabriel Clemens le jour de l’an lorsqu’il est revenu sur scène avec des protège-oreilles, dans un geste apparent pour atténuer le bruit provenant de la foule bruyante, avant de finalement tomber à 5-1. défaite face à l’impressionnant Allemand.

“Ice Man” est passé aux bouchons d’oreille après le cinquième set et les a gardés pendant le reste du match, la défaite de Price complétant une frustrante 2022 où il a été gêné par une baisse de forme.

Gerwyn Price a subi une sortie en quart de finale au Championnat du monde de fléchettes

Pourquoi Price a-t-il porté les protège-oreilles ?

Price a été la cible de réceptions hostiles de la part des foules de fléchettes depuis sa victoire de mauvaise humeur du Grand Chelem de fléchettes 2018 contre Gary Anderson, bien qu’il n’ait jamais utilisé de protège-oreilles pour essayer de noyer les huées.

Michael van Gerwen a remis en question la décision de Price d’utiliser les défenseurs et les bouchons d’oreille, bien qu’il ait admis qu’il traversait une “période difficile”, tandis que Wayne Mardle de Sky Sports a admis que cela avait peut-être initialement joué en faveur du champion 2021.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action de la séance du soir des quarts de finale du Championnat du monde de fléchettes Le meilleur de l’action de la séance du soir des quarts de finale du Championnat du monde de fléchettes

“En fait, j’ai tweeté “c’est du génie” parce que je pensais qu’il les avait transformés et avait transformé la foule huée en une foule aux manières douces”, a déclaré Mardle. Sports du ciel. “Puis il les a enlevés et s’est de nouveau un peu fâché.

“Pourquoi les avait-il en premier lieu ? Il avait en fait la permission [from the PDC], donc ce n’était pas une impulsion du moment et ce n’était pas un cas de ‘oh, ce soir ils m’énervent, je vais prendre des protections auditives et les mettre.’ C’était prémédité !”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne Mardle dit que la décision de Gerwyn Price de porter des protège-oreilles était un signe qu’il ressentait la pression Wayne Mardle dit que la décision de Gerwyn Price de porter des protège-oreilles était un signe qu’il ressentait la pression

Les protège-oreilles auraient-ils dû être autorisés ?

Le PDC a dû donner à Price l’autorisation d’utiliser les écouteurs et en informer son adversaire, faisant de lui le premier joueur à les utiliser sur la scène de l’Alexandra Palace, bien que l’ancien champion du monde John Part pense que la décision s’est retournée contre lui.

“Je pensais juste que cela ne fonctionnait pas très bien à de nombreux niveaux”, a déclaré Part. “Je pense que c’est vraiment la faute de Price si ça n’a pas trop bien fonctionné. Si vous décidez d’obtenir la permission de porter des protège-oreilles, c’est probablement dans votre intérêt de ne pas narguer la foule à ce sujet. Vraiment ? C’est juste de la basse classe, tu ne fais pas ça.

“Toute sympathie sincère que j’avais pour lui de les porter est passée par la fenêtre, avec tout le monde dans le monde, quand il est là à se moquer et tout le reste avec eux comme si c’était un grand jeu amusant. C’était assez de distraction pour son adversaire que je pense que cela n’aurait probablement pas dû être autorisé en premier lieu.

“En ce qui me concerne, il mérite ce qu’il obtient à ce sujet. Je n’ai jamais rien vu d’aussi distrayant et d’en faire vraiment la pantomime. Le vrai révélateur pour moi, c’est qu’il était appréciant le fait que cela faisait partie de cette interaction avec la foule, comme s’il les avait dépassés et avait gagné ou quelque chose comme ça.”

Price pourrait-il s’éloigner des fléchettes?

Price a écrit sur Instagram après sa défaite contre Clemens qu’il n’était pas sûr de jouer à nouveau dans le championnat du monde, bien que le champion 2021 ait ensuite supprimé ce message avec tous les autres sur son profil Instagram.

Gerwyn Price (poste Instagram)

L’homme de 37 ans a déclaré avant sa victoire au quatrième tour contre Jose De Sousa qu’il “pensait constamment à mon ancienne vie et à l’époque où je jouais au rugby”, Mardle pensant qu’il pourrait avoir besoin d’une motivation supplémentaire loin de l’oche.

“Il dit depuis un moment maintenant qu’il a besoin de quelque chose en dehors des fléchettes, car il en a un peu marre”, a expliqué Mardle. “Dans l’une des interviews de cette semaine, il a dit qu’il allait reprendre le rugby et il s’est cassé la main en boxe en mars – c’est ce qu’un n°1 mondial normal et ancien champion du monde ne fait pas !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne Mardle dit que la décision de Gerwyn Price de porter des protège-oreilles était un signe qu’il ressentait la pression Wayne Mardle dit que la décision de Gerwyn Price de porter des protège-oreilles était un signe qu’il ressentait la pression

“Je pense que cela vient du fait que les fléchettes n’ont jamais été son premier amour, c’est pourquoi je pense qu’il cherche autre chose et il a dit que le rugby était son premier amour. Je pense que c’est une situation fascinante.”

Quand Price reviendra-t-il à l’action?

Price devrait participer au premier Bahrain Darts Masters du 12 au 13 janvier, rejoignant des noms tels que Peter Wright, Michael Smith et Raymond van Barneveld dans un peloton de 16 joueurs.

Il devrait également participer au Nordic Masters de Copenhague la semaine suivante, avant de terminer un mois chargé en jouant le Cazoo Masters à Milton Keynes du 27 au 29 janvier.

Gerwyn Price peut-il faire un début gagnant en 2023 ?

Price est alors susceptible de jouer dans la Cazoo Premier League pour la quatrième fois en cinq ans, qui commence le 2 février à Belfast et est en direct tout au long de 2023 sur Sky Sports.

“Ce qu’il a fait, c’est qu’à chaque fois qu’il monte sur scène maintenant, que ce soit au Masters, à une exhibition ou en Premier League, ils [the crowd] voudra le huer si fort qu’il tend la main vers les casques anti-bruit”, a ajouté Mardle. “Je ne pense pas qu’il ait pensé à cela. [using ear defenders] à travers, je n’en ai vraiment pas.”

Regardez la finale du championnat du monde de fléchettes PDC en direct sur Sky Sports Darts à partir de 19h30 le mardi 3 janvier.