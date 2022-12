Championnat du monde de fléchettes: Peter Wright prêt à soulever le trophée Sid Waddell après avoir reçu des nouvelles positives sur sa femme | Fléchettes Nouvelles

Peter Wright commence sa candidature pour un troisième trophée Sid Waddell contre Mickey Mansell d’Irlande du Nord ou Ben Robb de Nouvelle-Zélande lors de la soirée d’ouverture du championnat du monde

Peter Wright dit qu’il est prêt à soulever le trophée Sid Waddell pour la troisième fois en quatre ans après avoir reçu des nouvelles positives sur la santé de sa femme Joanne.

L’épouse coiffeuse de Wright, qui conçoit ses tenues colorées, a nécessité des soins médicaux urgents après une complication d’une opération d’ablation de la vésicule biliaire lors du Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton.

Le joueur de 52 ans s’est ensuite retiré du championnat des joueurs et se dirige maintenant vers Alexandra Palace pour défendre son titre avec peu d’action compétitive à son actif.

Wright commence sa candidature pour un troisième trophée Sid Waddell contre Mickey Mansell d’Irlande du Nord ou Ben Robb de Nouvelle-Zélande, qui ouvrira les débats le jeudi 15 décembre, mais “Snakebite” est prêt à relever le défi qui l’attend sachant que Joanne est en bonne santé.

Peter et sa femme Jo ont tous deux souffert de problèmes de santé cette année, mais ‘Snakebite’ espère mettre tout cela derrière lui en revendiquant un troisième titre Ally Pally

“Mon esprit n’a pas été sur [defending my title]. C’était plus une inquiétude pour Jo et s’ils allaient la précipiter [to hospital] donc ça a été quatre jours de détente et de préparation de mon esprit pour les Mondiaux”, a déclaré Wright Sports du ciel.

“J’ai eu beaucoup de choses à gérer cette année parce que j’ai subi une ablation de la vésicule biliaire et la maladie de Jo, mais tout est clair, alors allons chercher le vieux Sid.

“Je n’ai pas arrêté de m’occuper de Jo, de préparer son petit-déjeuner, de préparer le déjeuner et le dîner, de ranger, de faire la vaisselle et d’essayer de lancer des fléchettes entre les deux.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’équipe Love The Darts se demande si l’ancien double champion du monde Wright pourra reprendre le titre L’équipe Love The Darts se demande si l’ancien double champion du monde Wright pourra reprendre le titre

L’Écossais a de nouveau évoqué ses chances de gagner à l’Alexandra Palace, tout en rejetant les espoirs de Michael van Gerwen d’ajouter à son titre, malgré la victoire de “The Green Machine” en Premier League, World Matchplay, World Grand Prix et la finale du championnat des joueurs. cette année.

“Ma forme sur le jeu de fléchettes est encore assez bonne et je ne m’entraîne de toute façon contre personne. Tant que je me sens bien et que les fléchettes entrent sur le tableau, je sais à quel point je vais bien jouer au monde championnat donc ça s’annonce bien”, a déclaré Wright.

“Je sais quoi faire pour me préparer au championnat du monde – je l’ai remporté deux fois au cours des trois dernières années – donc tant que je fais les mêmes choses que je fais normalement, il ne devrait y avoir aucune raison pour que je ne puisse pas joue bien.

“J’ai hâte de récupérer le vieux Sid l’année prochaine. C’est aux autres d’essayer de m’arrêter.

“Je me faufile derrière et laisse tout le monde parler de Michael van Gerwen, Gezzy Price, Michael Smith, Luke Humphries, Nathan Aspinall et Josh Rock. Je vais me faufiler là-bas et rencontrer celui qui est en finale avec moi.

“Ils savent que quand je dis que je vais gagner, je vais le soutenir. Je n’ai pas dit que je vais gagner. Je vais être en finale.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’équipe Love The Darts discute de son favori pour le championnat du monde de fléchettes de cette année L’équipe Love The Darts discute de son favori pour le championnat du monde de fléchettes de cette année

Quant à l’incroyable course de Van Gerwen, Wright a ajouté : “La forme de Van Gerwen s’est améliorée mais il n’a bien joué que dans l’un des tournois cette année, je pense. Il s’améliore, mais cela signifie que nous devons tous nous améliorer, ce qui est bon pour les fléchettes et bon pour la télévision.

“J’espère que nous verrons de bonnes moyennes aux Mondiaux cette année.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez tous les hits à neuf fléchettes au championnat du monde PDC Regardez tous les hits à neuf fléchettes au championnat du monde PDC

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Josh Rock a sensationnellement surpris Van Gerwen avec un neuf fléchettes au Grand Chelem de fléchettes Josh Rock a sensationnellement surpris Van Gerwen avec un neuf fléchettes au Grand Chelem de fléchettes

Wright a déclaré qu’il était enthousiasmé par le talent de fléchettes qui se présentait, avec les jeunes Rock et Beau Greaves prêts à faire leurs débuts au championnat du monde cette année, tout en admettant qu’il pourrait y avoir jusqu’à 10 joueurs qui pourraient revendiquer le titre le 3 janvier.

“Ce n’est plus comme avant quand vous pouviez en choisir trois ou quatre. Vous pouviez en choisir au moins 10 et toujours pas choisir le gagnant”, a admis Wright. “C’est vraiment ouvert et vous ne pouvez pas oublier le sournois Rob Cross qui a très bien réussi cette année. Il pourrait être un joueur dangereux, mais il y en a beaucoup.”

