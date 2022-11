Championnat du monde de fléchettes PDC: Fallon Sherrock est prêt à saisir l’opportunité de concourir à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Le matchplay mondial féminin de Fallon Sherrock lui a finalement valu une place au championnat du monde

Fallon Sherrock est passée de la dévastation à l’exaltation après avoir découvert qu’elle participerait au championnat du monde de fléchettes Cazoo cette année.

La joueuse de 28 ans pensait que sa chance de retourner à Alexandra Palace, où elle a écrit son nom dans l’histoire avec des victoires sur Ted Evetts et Mensur Suljovic en 2019, était passée après avoir raté Lisa Ashton et Beau Greaves dans la série féminine PDC.

Mais la décision d’accorder à Sherrock une place dans le tournoi phare du PDC, en direct sur Sports du ciel du 15 décembre au 3 janvier, pour avoir remporté le premier Mondial féminin Matchplay plus tôt cette année, a donné à la lanceuse de Milton Keynes une occasion inattendue de revenir sur la grande scène.

Fallon Sherrock remporte le premier Women's World Matchplay contre Aileen De Graaf à Blackpool

“J’étais abasourdi”, a déclaré Sherrock, qui a été devancé 3-2 par Steve Beaton au premier tour en 2021. Sports du ciel de sa réaction lorsque la nouvelle a été confirmée. “J’étais comme ‘vraiment?!’ parce que quand j’ai pensé que j’avais raté ça, j’étais tellement dévasté et déprimé.

“Ensuite, on m’a dit que j’étais dedans, j’étais tellement choqué, puis c’était de l’excitation et du bourdonnement. Je ne peux pas dire à quel point j’étais excité.

“Je suis tellement excité de revenir là-bas, d’entendre à nouveau la foule, de ressentir l’atmosphère électrique et de faire quelque chose de mieux que l’année dernière parce que je veux à nouveau cette course de ma première année. Sortir au premier tour l’année dernière a été si dévastateur, alors je Je suis plus partant et j’ai plus faim cette année.

“Je n’irai jamais là-haut sans croire en mes capacités. Je pense que je peux recommencer à courir, sinon aller plus loin.”

Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Fallon Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023

Sherrock a battu Aileen de Graaf 6-3 pour décrocher le titre Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool en juillet, bien qu’à l’époque on ne sache pas que le vainqueur obtiendrait une place au Championnat du monde.

L’annonce que Sherrock et tous les futurs vainqueurs de l’événement se qualifieront pour l’extravagance de fin d’année à Alexandra Palace est intervenue plus tôt ce mois-ci, et Sherrock pense que le statut du tournoi mérite d’être inclus dans le championnat du monde.

“C’est un titre PDC pour les femmes et il mérite également une place”, a déclaré Sherrock. “Vous devez vous qualifier pour cet événement, puis pour le gagner, vous vous qualifiez également pour le Grand Chelem, alors pourquoi ne pas vous qualifier pour les Mondiaux avec ça ?

“Cela amène plus de femmes dans le jeu et cette année, nous verrons trois femmes à Ally Pally, donc cela ne fera que pousser le jeu plus loin.

Michael Smith dit que Fallon Sherrock "apportera de l'excitation" aux Championnats du monde de fléchettes après avoir obtenu une place après avoir remporté le Matchplay mondial féminin

“Je suis resté en dehors des réseaux sociaux et je n’ai pas vraiment écouté les commentaires parce que les gens auront leur propre opinion. Je pourrais être le meilleur joueur du monde, et je recevrais toujours de la haine ou le pire joueur et toujours de la haine .

“C’est un de ceux où je pense encore, parce que j’ai gagné le Matchplay, ça a droit à une place parce que c’est un titre.”

Sherrock a été tiré au sort pour affronter Ricky Evans au premier tour du championnat du monde, le vainqueur affrontant Joe Cullen dans les 64 derniers.

Ashton, quadruple championne du monde féminine de Lakeside, a une confrontation au deuxième tour avec la quintuple championne du monde et icône de fléchettes néerlandaise Raymond van Barneveld à espérer si elle peut vaincre Ryan Meikle.

S'exprimant sur Love The Darts, Colin Lloyd pense que Beau Greaves peut vraiment défier les deux premiers de Fallon Sherrock et Lisa Ashton

Pendant ce temps, le débutant Greaves affronte l’Irlandais William O’Connor pour le droit d’affronter la tête de série n ° 25 Gabriel Clemens au deuxième tour et Sherrock est ravi de voir comment le joueur de 18 ans de Doncaster se comporte alors que les opportunités continuent d’augmenter pour les femmes dans le PDC. .

“Cela va toujours dans la bonne direction maintenant”, a déclaré Sherrock. “Mettre trois femmes est un autre tremplin.

“Nous avons plus de compétitions et plus d’opportunités à venir, et plus d’argent dans le jeu. Plus nous, les femmes, allons à ces événements et nous qualifions pour les Mondiaux, ne fera qu’augmenter les opportunités que nous allons avoir.

“Beau est une très bonne joueuse; elle est un atout pour notre sport et ce sera vraiment excitant de voir comment elle se comportera à Ally Pally. N’ayant que 18 ans, elle a toute une vie pour progresser dans le jeu et je suis ravi de voir comment elle s’en sort.

“[I’d advise her] profitez-en et courez avec l’adrénaline, et toute négativité que vous obtenez, ignorez-la.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier.