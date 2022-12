Championnat du monde de fléchettes PDC : Fallon Sherrock confiant de « se montrer à la hauteur » à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock cherche à améliorer sa course de 2019 au troisième tour du Championnat du monde de fléchettes

Fallon Sherrock a promis de “se montrer à la hauteur” au Championnat du monde de fléchettes Cazoo de cette année et vise à améliorer sa course historique de 2019 jusqu’au troisième tour.

Sherrock a été annoncé comme un ajout tardif au tirage au sort à Alexandra Palace suite à une décision du PDC d’accorder une place supplémentaire à la gagnante du Women’s World Matchplay, la joueuse de 28 ans ayant triomphé lors de la première édition du tournoi plus tôt. cette année.

En 2019, Sherrock est devenue la première femme à remporter un match lors du plus grand événement de fléchettes en battant Ted Evetts et Mensur Suljovic pour atteindre le troisième tour.

“Plus la scène est grande, plus l’occasion est grande, je me lève”, a déclaré Sherrock avant le tournoi, qui est en direct sur Sports du ciel du 15 décembre au 3 janvier.

“J’adore la montée d’adrénaline qui va avec.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Fallon Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023. Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Fallon Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023.

“J’ai l’impression que lorsque je suis sur une grande scène, je suis loin de tout le monde, donc même si des milliers de personnes me regardent, parce que je suis sur une scène, loin de tout le monde, je peux me concentrer un peu plus.”

Sherrock a raté Lisa Ashton et Beau Greaves pour les deux places de qualification disponibles dans la série féminine PDC, mais la lanceuse de Milton Keynes a montré à plusieurs reprises sa capacité à se produire sur les plus grandes scènes, y compris une course aux quarts de finale au 2021 Grand Slam de fléchettes.

“Je suis fier de chaque moment où j’ai joué à la télévision et des trucs comme ça et de revenir au Grand Chelem quand j’ai poussé Peter Wright haut, je n’oublierai jamais ça”, a déclaré Sherrock.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Fallon Sherrock remporte le tout premier matchplay mondial féminin contre Aileen De Graaf à Blackpool. Fallon Sherrock remporte le tout premier matchplay mondial féminin contre Aileen De Graaf à Blackpool.

“Je veux juste me pousser aussi loin que possible, en commençant par le Championnat du monde, je veux aller plus loin que je ne l’ai fait la dernière fois.

“Ensuite, à l’approche de la nouvelle année, je veux juste essayer d’obtenir la carte du Tour, jouer mieux et accéder aux étapes ultérieures de chaque événement auquel je participe et peut-être récupérer un titre à nouveau et évidemment le Matchplay à nouveau.”

“La vitesse d’Evans me permet de me concentrer sur mon jeu”

Sherrock a été tiré au sort pour affronter Ricky Evans au premier tour du championnat du monde, le vainqueur affrontant Joe Cullen dans les 64 derniers.

Evans, connu comme l’un des joueurs les plus rapides du circuit, occupe la 42e place de l’Ordre du mérite du PDC et a atteint deux fois le troisième tour à Alexandra Palace.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith dit que Fallon Sherrock “apportera de l’excitation” aux Championnats du monde de fléchettes après avoir obtenu une place après avoir remporté le Matchplay mondial féminin. Michael Smith dit que Fallon Sherrock “apportera de l’excitation” aux Championnats du monde de fléchettes après avoir obtenu une place après avoir remporté le Matchplay mondial féminin.

“Je connais Ricky,” dit Sherrock. “J’avais l’habitude de jouer avec les jeunes contre Northampton et il jouait pour Northampton, puis nous avons fini par jouer dans certaines équipes de jeunes du Nord, donc je connais Ricky à travers cela.

“Je sais que Ricky est un joueur très rapide, donc je sais qu’il ne faut pas s’y laisser prendre.

“Je préférerais avoir un joueur rapide qu’un joueur lent parce qu’avec un joueur lent, je deviens simplement complaisant et regarde là-bas ce qu’il fait ou ce que dit ce signe.

“Alors qu’avec un joueur rapide, je n’ai pas vraiment le temps, je peux juste me concentrer sur mon jeu.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier.