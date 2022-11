Championnat du monde de fléchettes PDC 2023: regardez le tirage en direct sur Sky Sports lundi | Fléchettes Nouvelles

Lisa Ashton, Beau Greaves et Fallon Sherrock découvriront leurs adversaires au premier tour du Championnat du monde de fléchettes PDC 2023

Beau Greaves, Fallon Sherrock et bien d’autres découvriront leur destin à Alexandra Palace lorsque le tirage au sort du championnat du monde de fléchettes PDC 2023 aura lieu en direct sur Sky Sports News et la chaîne YouTube Sky Sports Darts lundi soir.

Connectez-vous à partir de 18h25 alors que Wayne Mardle et Mark Webster tirent les noms du plus grand tournoi du sport, qui se déroule du 15 décembre au 3 janvier en direct exclusivement sur Sky Sports.

Il y aura trois joueuses dans la compétition de cet hiver avec la sensation adolescente Beau Greaves et Lisa Ashton prenant leur place dans l’Ordre du mérite de la série féminine et Fallon Sherrock a obtenu une place en remportant le premier Matchplay mondial féminin en juillet.

Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023

Greaves, 18 ans, a été dans une forme étincelante dans la série féminine, décrochant la deuxième place dans l’Ordre du mérite avec sept victoires consécutives, et la championne du monde en titre WDF Lakeside pourrait être une véritable menace à Alexandra Palace.

Greaves, Sherrock et Ashton entreront au premier tour aux côtés de Steve Beaton, Adrian Lewis et Josh Rock, avec le top 32 de l’Ordre du mérite PDC, dont le numéro 1 mondial Gerwyn Price, le champion en titre Peter Wright, Michael van Gerwen, le champion du Grand Chelem Michael Smith et un Raymond van Barneveld revitalisé, jouant dès le deuxième tour.

Wright a battu Smith 7-5 lors de la finale du Championnat du monde la saison dernière pour remporter le titre pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir également triomphé en 2020 avec un succès 7-3 sur Van Gerwen.

Il y a eu trois arrivées à neuf fléchettes dans le tournoi de 2022 avec Price, Darius Labanauskas et William Borland qui ont réussi l’exploit.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier.