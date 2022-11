Championnat du monde de fléchettes PDC 2022/23 : Richie Burnett, Ryan Joyce et Jeff Smith scellent les dernières places des qualifications | Fléchettes Nouvelles

Richie Burnett s’est qualifié pour le championnat du monde PDC pour la première fois depuis 2014 (PDC)

Richie Burnett, Ryan Joyce et Jeff Smith ont remporté les trois dernières places du Championnat du monde de fléchettes Cazoo 2022/23 lors du Tour Card Holder Qualifier.

La qualification de lundi au Barnsley Metrodome a offert une dernière chance aux détenteurs de la carte PDC Tour de réserver leur place à Alexandra Palace pour l’événement phare du sport, qui se déroulera du 15 décembre au 3 janvier.

L’ancien champion de Lakeside, Burnett, fera sa première apparition au Championnat du monde depuis 2014 après avoir battu David Evans 7-3 lors de leur finale décisive.

Le Gallois de 55 ans, qui était également finaliste du World Matchplay en 2001, a lancé sa campagne avec des victoires sur l’ancien champion du monde de la jeunesse Bradley Brooks et Kevin Burness d’Irlande du Nord.

Burnett a ensuite réalisé la performance du jour lors de son succès 6-3 contre Brian Raman, affichant une moyenne sensationnelle de 110 pour l’emporter dans une rencontre de grande qualité.

Ailleurs, l’ancien quart de finaliste du Championnat du monde Joyce fera sa cinquième apparition consécutive à Alexandra Palace après avoir dépassé Jamie Clark 7-3.

Joyce a également battu Max Hopp, Gordon Mathers et Rusty-Jake Rodriguez en route vers la qualification, défiant une moyenne de plus d’une tonne de l’Autrichien au deuxième tour.

Ryan Joyce fera sa cinquième apparition consécutive au championnat du monde PDC (PDC)

Le joueur canadien Smith a complété le groupe de 96 joueurs pour l’événement du mois prochain, grâce à une victoire complète de 7-1 contre Nick Fullwell dans leur décision.

Smith a blanchi Darren Webster et a devancé Jack Main et Steve Lennon dans des combats décisifs, obtenant une place dans son cinquième championnat du monde et préservant ses espoirs de conserver sa carte PDC Tour.

Trois places étaient disponibles lors des qualifications après que Josh Rock – un qualifié de l’Ordre du mérite du ProTour – ait remporté la finale du Championnat du monde junior de Winmau dimanche, avec une moyenne de 104 lors de son succès 6-1 contre Nathan Girvan.

Cependant, un certain nombre de noms de haut niveau ont subi une défaite lors des qualifications de lundi, notamment l’ancien vainqueur de la Coupe du monde John Henderson, le champion de Premier League 2020 Glen Durrant et Ian White – un vainqueur de 13 titres de classement PDC.

Jeff Smith a réussi les qualifications pour réserver sa place à Alexandra Palace (PDC)

Les anciens vainqueurs du Lakeside Championship Scott Waites et Scott Mitchell n’ont pas non plus réussi à se qualifier, aux côtés du demi-finaliste du World Matchplay 2018 Jeffrey de Zwaan et de la star sud-africaine Devon Petersen.

Pendant ce temps, Burness a décroché un neuf fléchettes lors de sa victoire au premier tour contre Andy Boulton, pour succomber à Burnett dans les 24 derniers.

Le tirage au sort du championnat du monde de fléchettes Cazoo aura lieu lundi à 18h30, en direct sur Sky Sports Nouvelles au Royaume-Uni.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier.