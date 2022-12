Championnat du monde de fléchettes : Michael van Gerwen s’impose avec une victoire catégorique à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen a écrasé Lewy Williams en moins de 19 minutes au championnat du monde de fléchettes mercredi

Michael van Gerwen a commencé sa quête d’un quatrième championnat du monde avec une victoire confortable au premier tour contre le Gallois Lewy Williams, tandis que le prodige des fléchettes Josh Rock a continué à faire ses preuves sur la grande scène en écrasant Callan Rydz.

Van Gerwen, qui a déjà remporté la Premier League, le World Matchplay, le World Grand Prix ainsi que son septième titre de champion des joueurs en 2022, était d’humeur effrénée dans un blanchiment complet du numéro 70 mondial Williams en moins de 19 minutes.

Pendant ce temps, Rock, 21 ans, a poursuivi son chemin à la maison des fléchettes avec une victoire de routine 3-0 contre “The Riot” Rydz, qui a dû regretter les occasions manquées.

Mercredi 21 décembre – Résultats du soir Mervin King 3-2 Danny Baggish (R1) Gabriel Clemens 3-0 William O’Connor (R1) Michel van Gerwen 3-0 Lewy Williams (R1) Stephen Bunting 3-1 Léonard Gates (R2)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van Gerwen a donné une leçon à Williams, saisissant tout le deuxième set en 36 fléchettes, avec une moyenne phénoménale de 125,25 ! Van Gerwen a donné une leçon à Williams, saisissant tout le deuxième set en 36 fléchettes, avec une moyenne phénoménale de 125,25 !

Le Néerlandais Van Gerwen a commencé lentement et a parfois lancé des fléchettes erratiques, mais en a quand même fait assez pour remporter le premier match 3-1 avec une moyenne de 90,18.

Les choses ont rapidement changé pour le favori du tournoi lors du suivant lorsque le numéro 3 mondial a lancé un 13 fléchettes et deux 94 retraits consécutifs – terminant le set en seulement 36 fléchettes pour une moyenne monumentale de 125,25 – le tout en moins de quatre minutes.

Il a envoyé un message au reste du peloton, avec une moyenne de plus d’une tonne pour la 34e fois sur la scène Ally Pally, alors qu’il remportait un succès 3-0 pour entrer dans le troisième tour.

“Ce n’était pas la perfection mais c’est ce que je fais, je pense que j’ai plutôt bien joué”, a déclaré Van Gerwen, triple champion du monde. “J’ai dû travailler assez dur pour cela, ce n’est pas parti de rien, mais être de retour ici me procure beaucoup de plaisir.

“Revenir et avoir ce type de soutien signifie beaucoup pour moi. Alexandra Palace a une place spéciale dans mon cœur.

“Je sais de quoi je suis capable et tant que la foule continue de m’encourager dans les bons et les mauvais moments, c’est la chose la plus importante.”

Vétéran Mervin King est sorti vainqueur dans un vrai thriller contre Danny Baggish dans un set décisif pour sceller sa place au troisième tour.

King a riposté de 2-0 pour arracher le premier set avec des finitions de 84 sur le mille et une combinaison intelligente de 86 à deux fléchettes avant que la tête de série n ° 27 ne choisisse le double 16 pour devancer le suivant dans un décideur.

Un royal 124 pour un 12 dards a permis à King de faire un retour dans le troisième set, mais le joueur de 56 ans n’a pas été en mesure d’épingler les meilleurs pour le match, permettant à Baggish de revenir dans le match au double 12.

‘The Gambler’ était maintenant dans l’ascendant et après avoir réussi un fabuleux 112, le concours s’est soldé par une fusillade décisive, mais King a tenu bon pour remporter la victoire.

“Géant allemand” Gabriel Clemens a produit un affichage époustouflant pour vaincre le conquérant de Beau Greaves Willie O’Connor 3-0.

Clemens a envoyé le grand contingent de fans allemands déchaînés à Ally Pally alors qu’il affichait une moyenne de 95,6, frappait quatre 180 et clouait des caisses de 131 et 132 sur son chemin vers une victoire spectaculaire.

Stephen Bunting récupéré d’un set down pour vaincre Leonard Gates, le favori des fans, 3-1 avec sept 180 et deux caisses de plus d’une tonne.

Gates produit un contrôle 101 sans nerfs pour capturer le premier set dans une manche décisive après un 122 précédent de « The Bullet », mais Bunting est revenu au niveau après un marathon de doubles manqués à la fin du deuxième set.

L’ancien champion de Lakeside a renversé la vapeur pour prendre le troisième set devant 3-1 avant de passer au bord de la victoire avec un énorme 124 et il n’a pas tardé à le clôturer avec une jambe soignée à 15 fléchettes.

Mercredi 21 décembre – Résultats de l’après-midi John O’Shea 2-3 Darius Labanauskas (R1) Martijn Kleermaker 3-0 Xicheng Han (R1) Callan Rydz 0-3 Josh Rock (R1) Dave Chisnall 3-1 Andrew Dorure (R2)

Rock roule sur une rencontre alléchante avec Aspinall

Josh Rock affrontera Nathan Aspinall dans un affrontement à succès au troisième tour

‘Rocky’, qui a connu une année de percée remarquable, a poursuivi ses débuts avec la victoire bien qu’il ait été loin de son meilleur pendant de longues périodes.

Il y avait 20 fléchettes manquées dans le premier set par les deux joueurs, mais le cinquième favori du tournoi a égalisé avec une moyenne remarquable de 118,66 dans le suivant avant de prendre la tête après avoir décroché un 62 checkout dans une étape décisive cruciale.

Sa performance a crescendo à partir de là et il a scellé le set final avec style.

L’as d’Antrim a pris d’assaut le troisième tour avec un réel élan, où il affrontera Nathan Aspinal dans une confrontation à succès.

prétendant au titre Dave Chisnall a livré une performance de premier ordre pour relever un défi fort d’Andrew Gilding.

Le lanceur de St Helens a obtenu une moyenne de 97,87 et a atteint sept maximums dans une performance à haut score. La 12e tête de série a perdu le premier set, mais a ensuite décroché trois de suite pour l’emporter 3-1.

Darius Labanauskas a transformé un déficit de 0-2 en un triomphe de 3-2, avec un retour spectaculaire contre John O’Shea.

‘The Joker’ a remporté les deux premiers sets, bien que ‘Lucky D’ ait remporté les deux premières manches de chacun.

Cependant, le quart de finaliste de 2021 s’est finalement enclenché et a dû parfois tenter sa chance avant de finalement l’emporter dans le set décisif.

Entre-temps, Martijn Kleermaker en avait trop pour le Chinois Xicheng Han. Tout était à sens unique, car le Néerlandais n’a perdu que deux jambes dans une procession 3-0, organisant une rencontre de deuxième tour avec “Hollywood” Chris Dobey.

Jeudi à Ally Pally

Luke Humphries affronte Florian Hempel au championnat du monde de fléchettes

La cinquième tête de série, Luke Humphries, sera la tête d’affiche d’une double session étoilée qui comprend également le double champion du monde Gary Anderson et le 10 fois vainqueur du titre télévisé James Wade.

Jeudi 22 décembre – Calendrier (12h30 GMT) Krzysztof Ratajski vs Danny Jansen (R1) Ryan Searle vs Adam Gawlas (R1) Mensur Suljović vs Mike De Decker (R1) Dirk van Duijvenbode vs Karel Sedlacek (R2)

Jeudi 22 décembre – Calendrier (19h00 GMT) Gary Anderson vs Madars Razma (R1) James Wade vs Jim Williams (R1) Luc Humphries vs Florian Hempel (R1) Vincent van der Voort vs Cameron Menzies (R2)

