Championnat du monde de fléchettes : Michael van Gerwen salue la victoire « phénoménale » de Michael Smith dans une finale épique | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen était à une fléchette d’un neuf dard avant que Michael Smith ne complète l’exploit lors de la finale du championnat du monde.

Le nouveau numéro 1 mondial Michael Smith a pour objectif de dominer les fléchettes après sa victoire en Grand Chelem de fléchettes avec un premier titre insaisissable de championnat du monde de fléchettes à Alexandra Palace.

Smith a tiré un neuf fléchettes sensationnel dans le deuxième set de sa victoire 7-4 sur le triple champion Michael van Gerwen, qui a presque produit son propre neuf fléchettes dans la même manche, avant de remporter quatre des cinq derniers sets pour remporter la plus grande victoire de sa carrière jusqu’à présent.

Le succès de l’Anglais est une revanche pour sa défaite contre Van Gerwen lors de la finale de 2019, Smith – qui a également terminé deuxième du concours de l’année dernière – s’attend à ce que le duo s’affronte dans de nombreuses autres finales d’Alexandra Palace dans les années à venir.

Michael Smith a produit une manche finale phénoménale pour remporter la finale du championnat du monde contre Michael van Gerwen.

“Je pensais [we would] donner à la foule ce qu’elle mérite et elle a eu une nuit magique”, a déclaré Smith Sports du ciel. “Je vous l’ai dit quand j’ai obtenu le Grand Chelem, je finirai par être champion du monde et je veux faire ce que cet homme [Van Gerwen] a fait – je veux reprendre ce sport, mais il est toujours là.

“C’est 1-1 maintenant aux Mondiaux et j’ai tenté ma chance, mais il sait et je le fais que ce ne sera pas le dernier ici où nous nous affronterons. Je le dis depuis des années, il est le meilleur joueur de fléchettes et nous devons tenter notre chance et je l’ai finalement pris.”

Michael Smith dit que la foule a eu une nuit magique après avoir battu Michael van Gerwen lors de la finale du championnat du monde.

Smith a immédiatement couru vers sa famille pour célébrer la victoire avec eux, “Bully Boy” admettant qu’il sera difficile d’améliorer l’expérience de remporter le championnat du monde pour la première fois.

“Les deux plus grands moments de ma vie sont assis là-bas, mes deux enfants, mais si je n’avais pas d’enfants, ce serait!” Smith a ajouté. “D’un souvenir sportif, c’est le meilleur de tous les temps, je ne pense pas que ce sera jamais le cas. Même si je gagnais une seconde, ce ne sera jamais ce que je ressentais à l’époque.”

Jetez un coup d'œil au Championnat du monde 2023 alors que Michael Smith a été couronné vainqueur.

Van Gerwen : Smith “mérite” la victoire

Smith a affirmé que Van Gerwen “l’avait laissé partir” et lui avait donné une chance qu’il “ne méritait pas” lors de sa victoire, bien que le Néerlandais n’ait pas tardé à rendre hommage à son partenaire de jeu pour son impressionnante victoire.

“En ce moment, il ne rend pas justice à son jeu !” Van Gerwen a dit Sports du ciel. “Cet homme a joué de manière absolument phénoménale – nous le savons tous !

Michael van Gerwen ne tarit pas d'éloges sur Michael Smith après avoir perdu la finale du championnat du monde.

“Bien sûr, je n’ai pas tenté ma chance, mais il était là aux moments où il devait l’être. Il le méritait, il a bien joué là-bas et fair-play avec lui.”

Van Gerwen a affiché 15 maximums et tiré une moyenne de 99,58 lors d’une finale palpitante, où il a mené 3-2 avant de perdre quatre des cinq sets suivants, le Néerlandais étant frustré par les opportunités qu’il a gâchées pendant la compétition serrée.

“J’ai eu deux fléchettes dans le deuxième set, quand il [Smith] a lancé le neuf fléchettes “, a ajouté Van Gerwen. ” Il y avait quelques fléchettes dans le septième set et dans le neuvième set j’avais trois fléchettes à gagner et quand vous ne les frappez pas, il va tout vous lancer.

“Je n’ai pas bien joué dans les derniers sets, mais vous ne pouvez que vous en vouloir. Cela n’enlève rien à Michael, car je pense qu’il a brillamment joué tout le match.

“Je n’étais pas ce que je voulais être mais cela fait malheureusement partie du jeu et il faut le prendre sur le menton.”

Regardez Michael Smith et Michael van Gerwen en action aux fléchettes Cazoo Premier League 2023, exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence le 2 février et se déroule tous les jeudis jusqu’aux barrages à l’O2 de Londres le 25 mai.