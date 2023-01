Championnat du monde de fléchettes : Michael van Gerwen et Michael Smith favoris s’affronteront en finale | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen et Michael Smith sont les favoris pour se qualifier pour la finale du Championnat du monde de fléchettes mardi

Michael van Gerwen et Michael Smith pourraient être sur une trajectoire de collision pour se rencontrer lors de la finale du Championnat du monde de fléchettes, mais Dimitri Van den Bergh et Gabriel Clemens se dressent sur leur chemin.

Le triple champion du monde Van Gerwen a pris d’assaut les demi-finales avec une démolition en deux sets de Chris Dobey dans un combat rapide qui a duré un peu plus de 33 minutes de jeu, avec une moyenne de 102, décrochant cinq 180 et abandonnant seulement trois jambes en route vers une victoire écrasante 5-0.

Le numéro 1 belge Van den Bergh s’est qualifié pour les demi-finales pour la première fois de sa carrière, battant un vainqueur 5-3 dans un test d’endurance contre Jonny Clayton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van Gerwen dit qu’il attend avec impatience le défi de Dimitri Van den Bergh en demi-finale Van Gerwen dit qu’il attend avec impatience le défi de Dimitri Van den Bergh en demi-finale

Lundi 2 janvier – Demi-finales (19h30 GMT) Gabriel Clemens vs Michel Smith Dimitri Van den Bergh vs Michel van Gerwen

Van Gerwen poursuivra sa candidature pour une quatrième couronne mondiale contre Van den Bergh, qui vise à devenir le premier joueur belge à soulever le très convoité trophée Sid Waddell.

“Si Michael van Gerwen se présente, il va gagner le match, mais vous devez vous assurer que votre préparation est bonne, votre concentration est bonne”, a déclaré le Néerlandais.

“Vous devez croire en vos propres opportunités et en vos propres capacités, et c’est ce que je fais.

“J’ai appris de mes défaites ces dernières années et je suis revenu plus fort. Je me sens à l’aise, ma confiance est revenue et j’ai hâte d’être en demi-finale.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne Mardle dit que MVG déborde de confiance après avoir démoli Chris Dobey 5-0 en quart de finale Wayne Mardle dit que MVG déborde de confiance après avoir démoli Chris Dobey 5-0 en quart de finale

Van den Bergh dit qu’il est prêt à tenter sa chance, mais fait face à une tâche difficile contre un adversaire qu’il a récemment affronté au World Matchplay, perdant 17-14 en demi-finale.

“Je suis vraiment content d’avoir atteint les demi-finales. C’est spécial de s’en sortir. Ils disent toujours la troisième fois [to reach the semi-finals] c’est le bon moment et aujourd’hui c’est arrivé”, a déclaré dansant Van den Bergh.

“Je rêve toujours. Ils m’appellent le DreamMaker – je n’ai pas peur. Je n’ai pas encore montré le meilleur de moi-même, mais j’ai l’impression de progresser. Ma touche finale doit être au point, mais mon jeu, mon objectif, ma croyance, à la réalité.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van den Bergh a battu Jonny Clayton pour devenir le premier Belge à se qualifier pour les demi-finales du Championnat du monde Van den Bergh a battu Jonny Clayton pour devenir le premier Belge à se qualifier pour les demi-finales du Championnat du monde

Il a poursuivi: “Je sais que je peux monter et frapper des jambes à 12 fléchettes ou moins et je veux vraiment entrer dans l’histoire en frappant deux neuf fléchettes au championnat du monde.

“Si Dimitri bouge comme il le peut, alors tout le monde doit me craindre. Je travaille dur, je m’entraîne dur et je ne suis qu’à deux matchs de réaliser mes rêves. J’espère vraiment que ça continuera le comment ça va – mon chemin!

“Je sais qu’il reste encore quelques niveaux à parcourir, mais le principal est que je ne veux pas être terminé au prochain tour.

“J’ai eu les demi-finales du Matchplay et les quarts de finale du Grand Prix mondial, donc je m’améliore lentement. Mais je ne me suis même pas qualifié pour le Grand Chelem de fléchettes et quelques mois plus tard, je suis en demi-finale des championnats du monde. Il y a du positif et j’aime me concentrer sur le positif.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gabriel Clemens était ravi de devenir le premier joueur allemand à atteindre les demi-finales Gabriel Clemens était ravi de devenir le premier joueur allemand à atteindre les demi-finales

Le pionnier allemand Gabriel Clemens affronte la quatrième tête de série Michael Smith lors de la première demi-finale de la soirée à Alexandra Palace.

Le champion du Grand Chelem, Smith, est passé à une victoire de sa troisième finale de championnat du monde en cinq ans avec une défaite 5-3 contre Stephen Bunting, tandis que Clemens a poursuivi sa course historique avec une démolition sensationnelle 5-1 du numéro 1 mondial. Prix ​​Gerwyn.

Le joueur de 39 ans, qui était soutenu par un contingent allemand de 600 personnes, a déclaré: “J’ai fait un très bon match et je n’ai pas de mots pour cela, mais je suis vraiment heureux. Je pense que ce qui se passe est bon pour fléchettes en Allemagne.

“Michael Smith est le champion du Grand Chelem et il est l’un des favoris du tournoi et l’un des meilleurs joueurs du monde. J’ai mes chances et je ferai un bon match. Je pense que je peux battre tout le monde ici.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith dit qu’il a eu de la chance de remporter son quart de finale contre Stephen Bunting, mais qu’il ne peut pas se permettre de jouer aussi mal en demi-finale Michael Smith dit qu’il a eu de la chance de remporter son quart de finale contre Stephen Bunting, mais qu’il ne peut pas se permettre de jouer aussi mal en demi-finale

Smith a déclaré: “Je pense que tout ce tournoi, j’ai été moche et j’ai gagné moche à part Joe Cullen, mais je suis en demi-finale et je joue toujours pour le championnat du monde.

“Je suis dans ma troisième demi-finale aux Mondiaux. Je n’ai pas encore gagné mais les deux premières j’ai fait la finale.

“C’est une affaire de front et sachant comment j’ai joué au cours des 12 derniers mois, je pourrais soulever le titre. Mais il s’agit aussi de le faire quand j’en ai besoin aussi.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.