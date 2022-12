Championnat du monde de fléchettes : Michael van Gerwen et Gerwyn Price pour atteindre la finale | Le numéro un mondial devra “mieux jouer” | Fléchettes Nouvelles

Gerwyn Price et Michael van Gerwen en vedette lors de la session du soir des quarts de finale

Michael van Gerwen et Gerwyn Price se battront pour le titre de champion du monde de fléchettes, selon Wayne Mardle.

Les deux joueurs sont dans les huit derniers, qui est en direct sur Événement principal de Sky Sports le 1er janvier, et Mardle pense qu’ils atteindront la finale de mardi.

Cependant, ils devront tous les deux traverser des matchs difficiles en quart de finale dans la nouvelle année avant cela.

Le triple champion du monde Van Gerwen, le numéro 1 mondial Price et le double vice-champion Michael Smith font partie des têtes d’affiche du jour de l’An à l’Alexandra Palace.

Price et Van Gerwen sont les têtes d’affiche de la session du soir, avec des matchs nuls contre Gabriel Clemens et Chris Dobey respectivement.

Dans la séance de l’après-midi, Dimitri Van den Bergh affronte Jonny Clayton et Michael Smith affronte Stephen Bunting.

Mardle’s a déclaré: “J’avais prédit une finale Price vs Van Gerwen au début, mais Gerwyn sait qu’il devra mieux jouer.

“Gabriel le poussera, mais je suppose que Gerwyn répondra. Je supposerai que jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas.”

Webster: Dobey peut capitaliser sur les dérapages de MVG

Mark Webster pense que Van Gerwen remportera le titre s’il joue ses meilleures fléchettes.

Webster a déclaré: “Michael devra sous-performer, mais j’ai été tellement impressionné par Dobey contre Cross.

“Je n’ai jamais vu ce niveau de performance aussi constant de sa part sur la grande scène.

“Si Michael joue comme il peut, il lèvera le titre. S’il ne le fait pas, les joueurs peuvent éponger, et Dobey est l’un d’entre eux.”

Le Néerlandais a été en pleine forme pendant le tournoi. Il a dépassé Lewy Williams, Mensur Suljovic et Dirk van Duijvenbode dans les premiers tours pour établir une égalité contre Dobey.

En route vers les huit derniers, Van Gerwen n’a perdu que trois sets, et il pense que s’il continue à jouer comme il l’a fait, il a de bonnes chances de remporter son quatrième championnat du monde.

“Je me sens bien et que tout est possible dans ce championnat du monde. Si je joue comme ça, je ne vais pas perdre. Quelque chose d’étrange doit m’arriver, un jour de repos ou autre, pour que je ne gagne pas mes matchs”, il a dit.

Clemens : Je peux battre Price !

De l’autre côté du tableau, Price fait face à une égalité difficile contre Clemens, qui est le premier Allemand à atteindre les huit derniers.

Le numéro un mondial allemand pense que Price sera le favori, mais estime qu’il était en bonne forme avant le match.

Il a déclaré: “Il sera le favori, mais j’ai eu trois bons matchs sur scène avec lui et je l’ai déjà battu, il s’agit donc de saisir votre chance.

“J’espère que je pourrai lui mettre un peu de pression. Ce n’est pas facile de jouer contre le n°1 mondial. C’est la première fois que je joue en quart de finale des Mondiaux, donc j’espère pouvoir lui offrir un bon match, et peut-être Je peux gagner, pourquoi pas !?”

Price n’a pas été à son meilleur à Ally Pally cette année, mais a montré pourquoi il est le numéro un mondial dans les aperçus.

Après avoir battu Jose de Sousa au quatrième tour, Price a déclaré : “Je voulais juste gagner – peu importe la performance.

“Je me battais contre moi-même, contre Jose, mais je me sentais à l’aise tout au long du match. Je pensais que j’allais gagner le match, ce n’était qu’une question de temps.

“Je savais à quel point je pouvais jouer. Je savais que je ne jouais pas à mon meilleur niveau, mais quand des occasions se sont présentées, je les ai saisies.”

Mardle prédit neuf fléchettes | Bunting : Éliminez-moi à vos risques et périls !

Lors de la séance du matin du 1er janvier, Clayton affronte Van den Bergh, tandis que Smith joue Bunting.

Clayton a montré toute son expérience contre Josh Rock pour surmonter une épopée en sept sets, tandis que Van den Bergh a battu son compatriote belge Kim Huybrechts 4-0.

Smith et Bunting étaient tous les deux en pleine forme vendredi en battant Joe Cullen et Luke Humphries 4-1.

Les quatre joueurs sont en bonne forme à Ally Pally et sans favori clair, la session de l’après-midi pourrait produire une autre épopée.

Bunting pense qu’il a joué certaines de ses meilleures fléchettes lors des championnats du monde.

Bunting : “Si vous voulez jouer à vos meilleures fléchettes, c’est ici qu’il faut jouer. Je regardais cet après-midi et les gens ont dit : “Puis-je recommencer ?”

“Je me suis préparé si dur pour ce tournoi, je me suis enfermé, je me suis fait des ecchymoses et je me suis battu pour atteindre les gros scores. Je suis un danger pour quiconque dans ce tournoi. Éliminez-moi à vos risques et périls!”

Le tournoi de cette année a vu des affrontements épiques, un nombre record de maximums et deux Big Fish. Mais personne n’a encore été en mesure de produire un neuf dards, et Mardle pense que ce sera le cas pendant les quarts de finale.

“Nous n’avons pas vu de neuf dards aujourd’hui. Je n’arrête pas de dire que c’est Michael Smith. Nous allons en voir un”, a-t-il déclaré.

“Ces joueurs qui font des percées dans le classement, il y a beaucoup de gros matchs à venir, et ces matchs mettront beaucoup de joueurs en bonne place pour ce qui s’en vient dans la nouvelle année.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.