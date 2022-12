Championnat du monde de fléchettes: Michael van Gerwen dit qu’il est l’homme qui bat alors qu’il tente de remporter un quatrième titre Ally Pally | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen a déclaré que sa performance “n’était pas parfaite” alors qu’il démantelait Lewy Williams en un rien de temps au Championnat du monde de fléchettes

Le favori du titre, Michael van Gerwen, affirme qu’il est l’homme à battre – même dans son sommeil – alors qu’il a établi un marqueur précoce au Championnat du monde de fléchettes de cette année.

Le triple champion du monde Van Gerwen a passé moins de 20 minutes sur l’oche lors de son triomphe sur le jeune gallois Lewy Williams mercredi soir à l’Alexandra Palace.

Après avoir perdu sa seule jambe du match dans le premier set, Van Gerwen est passé à la vitesse supérieure, avec une moyenne incroyable de 125 dans le deuxième set avec des jambes de 13, 12 et 11 fléchettes.

Le Néerlandais a terminé le match avec une moyenne de 101,84, sa moyenne de plus de 34 tonnes à la maison des fléchettes, pour envoyer un avertissement à ses rivaux.

MVG a remporté un set contre son adversaire Lewy Williams en seulement 36 fléchettes, avec une moyenne phénoménale de 125,25 sur son chemin vers une victoire en deux sets qui a duré moins de 19 minutes

“Ce n’était pas parfait mais je pense que j’ai plutôt bien joué”, a déclaré Van Gerwen, le favori d’avant le tournoi.

“J’ai dû travailler dur pour cela, une performance comme celle-ci ne vient pas de rien. Cela me fait beaucoup de plaisir d’être de retour sur cette scène, Ally Pally a une place spéciale dans mon cœur.

“Recevoir un accueil aussi incroyable de la part de la foule signifie beaucoup pour moi.

“J’essaie toujours de jouer aux fléchettes au plus haut niveau possible; je sais de quoi je suis capable.”

Le joueur de 33 ans a poursuivi: “Je veux gagner sinon ce sera un désastre pour moi, mais je sais que je suis capable de le faire et bien qu’il y ait plus de pression sur mes épaules – un objectif plus grand. Je crois en ma propre opportunité et j’attends avec impatience la prochaine.

“Je n’ai jamais peur de personne. Laissez-les me craindre. Je suis toujours l’homme à battre – même dans mon sommeil. Même quand je ne pouvais pas gagner un tournoi, mes adversaires étaient très heureux de me battre – c’est un fait mais j’ai créé ça problème moi-même au cours des 10 dernières années.”

L’artiste

Wayne Mardle a déclaré que Van Gerwen avait fait une déclaration au reste du peloton alors qu’il poursuivait sa première couronne Ally Pally depuis 2019.

“Oubliez la moyenne, c’était son apparence. Il voulait bien jouer jusqu’à la toute fin. Il voulait démolir Lewy et il l’a fait”, a déclaré ‘Hawaii 501’.

“Michael a été sans faute dans ce deuxième set et nous ne verrons peut-être pas trois jambes réunies comme ça dans tout l’événement. C’est à quel point c’était spécial.

“Il a vraiment lancé vers la ligne d’arrivée et il s’est dit : ‘Je veux enregistrer des chiffres que personne d’autre n’a et enregistrer quelque chose dont je suis fier et que les autres regarderont.

“Phil Taylor et Michael van Gerwen aiment que les gens parlent d’eux et de personne d’autre et c’est cette performance. Michael van Gerwen veut divertir.”

Déclaration gagnante

L’ancien champion du monde de Lakeside, Mark Webster, a également été impressionné par la démonstration de Van Gerwen, la qualifiant de “cloquante”.

Il a dit: “Je pensais qu’il jouerait bien, mais pas aussi bien que ça. Il était cloquant, n’est-ce pas? Le pauvre Lewy Williams ne savait pas ce qui l’avait frappé et il ne pouvait pas s’installer dans la cravate, mais c’est ce que Michael van Gerwen peut vous faire.

“Il semblait que le match s’était terminé en un clin d’œil. C’était neuf manches à un à la fin et c’est une vraie déclaration. Il a aussi un beau match nul avec Mensur Suljovic ou Mike De Decker ensuite. Il a envoyé un message réel.

“Il a eu tendance à commencer lentement dans les campagnes de championnat du monde ces dernières années et à se frayer un chemin, mais il semble qu’il soit d’humeur dès le mot aller ici.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.