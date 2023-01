Championnat du monde de fléchettes: Michael van Gerwen dit que “personne ne peut l’arrêter” avant la finale de Michael Smith | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Mardle pense que la finale du championnat du monde de fléchettes de cette année entre Michael Smith et Michael Van Gerwen pourrait être l’une des meilleures de tous les temps

Michael van Gerwen insiste sur le fait que “personne ne l’empêchera” d’obtenir un quatrième titre de champion du monde de fléchettes après une victoire dominante en demi-finale contre Dimitri Van den Bergh.

Van Gerwen a atteint une moyenne de 108,28 lors d’une raclée 6-0 du Belge à l’Alexandra Palace, organisant une confrontation à succès contre la quatrième tête de série Michael Smith lors d’une répétition de la finale de 2019.

Le Néerlandais fera sa sixième apparition en finale et sa première depuis qu’il a battu Smith 7-3 en 2019, Van Gerwen étant confiant d’un nouveau succès contre le champion en titre du Grand Chelem.

Rien n'a pu arrêter Michael van Gerwen après avoir battu Dimitri Van den Bergh 6-0 pour organiser une énorme confrontation avec Michael Smith lors de la finale du championnat du monde de fléchettes.

“Il ne va pas m’arrêter – personne ne va m’arrêter!” Van Gerwen a dit Sports du ciel. “Je me sens trop bien pour ça. Je me sens à l’aise, je me sens bien et je joue de bonnes fléchettes.

“C’est phénoménal d’avoir joué le match auquel j’ai joué ce soir [against Van den Bergh]. Cela signifie beaucoup pour moi, j’ai tout donné et je joue hors de ma peau en ce moment. Cela coûte tellement d’énergie, mais je suis capable de le faire.

Michael Smith affronte Michael van Gerwen lors de la finale du Championnat du monde de fléchettes 2022. Qui sera le prochain sur la liste historique des champions ?

“Je pense que la foule mérite une finale comme celle-ci. Moi-même contre Michael Smith en finale, je pense que c’est bon pour les fléchettes.”

Van den Bergh a échangé des mots avec l’ancien numéro 1 mondial lors du troisième set de sa victoire convaincante, le Belge semblant mécontent de la position de son adversaire, bien que Van Gerwen ait immédiatement répondu en décrochant un 170 dans la même manche.

Dimtri Van den Bergh n'était pas satisfait du positionnement de Michael van Gerwen alors qu'il lançait ses fléchettes

“Je ne sais pas vraiment quel était son problème, mais vous devez vous concentrer sur votre propre jeu et c’est exactement ce que j’ai fait”, a expliqué Van Gerwen. “Les matchs peuvent devenir tendus, mais vous devez vous concentrer et c’est exactement ce que j’ai fait. Il a probablement dit que j’exagérais, mais il perdait le match, alors il devait dire quelque chose!”

Smith : “La mentalité de gagnant est entrée dans mon jeu”

Smith pense qu’il a trouvé la “mentalité gagnante” dans son jeu alors qu’il cherche à lui donner de la chance pour la troisième fois et à décrocher un premier titre insaisissable au championnat du monde de fléchettes.

Michael Smith révèle ses préparatifs mardi après avoir réservé sa place pour la finale du Championnat du monde de fléchettes

L’Anglais a été battu par Van Gerwen en 2019 et a perdu 7-5 lors de l’apogée de l’année dernière contre Peter Wright, bien qu’il ait une autre chance de devenir le prochain champion du monde de fléchettes après une victoire réussie 6-2 en demi-finale contre Gabriel Clemens.

‘Bully Boy’ a tiré une moyenne brillante de 101,85 dans un affichage époustouflant, y compris 19 maximums et plus de cinq tonnes de caisses, avec le joueur de 32 ans maintenant juste une victoire sur Van Gerwen loin du plus grand titre de sa carrière et une montée à la tête du classement mondial.

Michael Smith était en superbe forme lors de sa demi-finale du Championnat du monde de fléchettes avec Gabriel Clemens, atteignant plus de cinq tonnes de caisses dans le match.

“Michael est le favori par excellence et il a très bien joué, mais tout le monde peut passer une mauvaise journée et j’espère que cela arrivera demain [Tuesday]”, a déclaré Smith.

“Si j’obtiens des fléchettes pour gagner les Mondiaux, si je le manque, je le manque, si je le frappe, je suis champion du monde. Je ne m’y attarderai jamais et je continuerai à me battre chaque année. J’ai intensifié quand J’avais besoin et j’espère demain [Tuesday] Je vais encore m’avancer.

Smith a ajouté: “J’ai juste besoin de jouer mon jeu. J’ai joué contre Michael aux US Masters et j’ai gagné là-bas, j’ai joué Michael dans l’événement ProTour et j’ai gagné là-bas, mais il m’a aussi battu, donc aucun de nous n’a un record de 100% C’est une finale mondiale, ce n’est pas la première manche d’un événement ProTour à Barnsley ou à Wigan ! Je dois le mettre sous pression.”

L’Anglais a impressionné au cours des 12 derniers mois, a remporté des succès aux US Darts Masters, au Dutch Darts Championship et à trois titres de Players Championship avant de remporter son premier titre de classement télévisé à la neuvième tentative avec une victoire au Grand Slam of Darts de novembre.

Michael Smith a réservé sa place dans la finale du Championnat du monde de fléchettes avec une victoire 6-2 sur Gabriel Clemens

“Je pense que j’ai cette conviction depuis que j’ai commencé à jouer, mais [winning the Grand Slam of Darts] m’a donné quelque chose en plus!”, a ajouté Smith. “Cela m’a finalement mis un sur neuf [TV titles] et cela m’a donné la conviction que je vais gagner.

“Le sentiment de victoire et la mentalité de gagnant arrivent enfin dans mon jeu. Je ne vais pas hésiter – je n’ai pas bien joué dans cet événement. J’ai eu quelques bons matchs, j’ai bien joué ce soir, mais je trouve un moyen de gagner et c’est ce que font les champions – ils trouvent un moyen de gagner.”

Van Gerwen vs Smith : La plus belle finale de tous les temps ?

Smith et Van Gerwen peuvent tous deux terminer la finale de mardi en tant que n ° 1 mondial, Wayne Mardle de Sky Sports soutenant l’Anglais pour donner au triple champion du monde un défi plus difficile qu’il ne l’a fait il y a quatre ans.

Michael Smith affronte Michael van Gerwen lors de la finale du Championnat du monde de fléchettes 2022. Qui sera le prochain sur la liste historique des champions ?

“Il [Smith] est un meilleur joueur qu’en 2019”, a déclaré Mardle. “Je le crois. Il est maintenant un grand champion et les champions trouvent un moyen. La façon dont il a traversé certains de ses matchs était très, très bonne.

“Il [Smith] a occupé de nombreux postes et maintenant il est dans la position ultime et c’est la chance d’être champion du monde. Je pense qu’avec la façon dont ils ont tous les deux marqué ce soir, demain [Tuesday] pourrait être une compétition à double coup.

Dimitri Van den Bergh et Michael Van Gerwen ont frappé "The Big Fish" lors de leur demi-finale du championnat du monde de fléchettes

“Si vous prenez Michael Smith de la victoire de Joe Cullen et de la victoire de ce soir, cela peut perturber Van Gerwen mais il doit choisir son heure. L’heure doit être bonne. Je pensais qu’il y en avait deux (qui pourraient arrêter Van Gerwen) au début Je pensais qu’il y avait Gerwyn Price et Michael Smith et l’un d’eux est en finale.

“L’ironie de tout cela est que Michael Smith a attendu tout ce temps pour une finale puis en a remporté deux sur le coup. Je pense que cela pourrait être l’une des meilleures finales, croisons les doigts, que nous ayons jamais vues.”

