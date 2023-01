Championnat du monde de fléchettes : Michael van Gerwen affrontera Michael Smith en finale à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen et Michael Smith s’affronteront lors de la finale du Championnat du monde de fléchettes mardi soir à l’Alexandra Palace

Michael van Gerwen a organisé une finale de championnat du monde de rêve contre Michael Smith alors que les deux meilleurs joueurs de fléchettes de la planète ont pris d’assaut leurs demi-finales respectives.

Van Gerwen a été totalement implacable dans sa quête d’un quatrième titre mondial et le premier depuis 2019 avec un travail de démolition 6-0 sur Dimitri Van den Bergh, tandis que Michael Smith a dépassé le package surprise Gabriel Clemens 6-2.

Lundi 2 janvier – Résultats des demi-finales à Ally Pally Gabriel Clemens 2-6 Michel Smith Dimitri Van den Bergh 0-6 Michel van Gerwen

Van den Bergh est sorti pour ce match avec Van Gerwen qui avait l’air tout à fait professionnel et il a immédiatement fait une marque en remportant le cinquième 170 checkout du tournoi pour une avance de 2-1 dans les jambes, mais le Néerlandais a égalisé avant de clouer un 11-darter pour prendre le premier set au lancer.

«Mighty Mike» a ensuite dévidé trois jambes sans réponse pour briser pour la première fois et doubler son avance avec 55% en double avant que la paire n’échange des mots au début du troisième set avec Van Gerwen semblant empiéter sur l’espace de son adversaire. organiser.

Le triple champion du monde est resté concentré pour s’écraser dans son propre 170 et il a rapidement nettoyé une huitième jambe droite sur son chemin pour étendre l’avance à 3-0 avec un record établi de 128,83 – en lançant seulement 35 fléchettes.

Van den Bergh en a gaspillé deux au sommet dans la manche décisive du quatrième set pour permettre à Van Gerwen de revenir pour un double 5 pour aller plus loin et il s’est rapproché de sa sixième finale en traversant le cinquième set grâce à des jambes de 13, 11 et 11.

Le travail a été fait dans le suivant avec MVG complétant un badigeon de Van den Bergh avec une moyenne de 108,3 et neuf 180.

Seulement 74 fléchettes nécessaires ! Michael van Gerwen a fait une moyenne de 121,86 dans les deux derniers sets. Dans les quatre derniers sets (14 manches), sa moyenne était de 112,62.

“C’est phénoménal d’avoir joué le match auquel j’ai joué ce soir”, a déclaré Van Gerwen. “J’ai tout donné et j’ai joué hors de ma peau.

“Cela a coûté tellement d’énergie mais je suis capable de le faire et c’est la chose la plus importante. Avec la foule derrière moi aujourd’hui, c’est phénoménal.

“Les matchs peuvent devenir tendus, mais vous devez vous concentrer et c’est exactement ce que j’ai fait.”

Smith jusqu’à la troisième finale en cinq ans

Smith espère que quelques épisodes de Catchphrase l’aideront à se préparer pour sa troisième tentative de devenir champion du monde après avoir réservé sa place dans la finale de mardi avec une brillante victoire sur “The German Giant” Clemens.

Les deux joueurs sont sortis en lançant de sérieuses flèches, mais c’est “Bully Boy” qui a battu un premier set fulgurant 3-2 avec une moyenne de 110,7, quatre 180 et un 106 dans la manche décisive.

Le lanceur de St Helens s’est retrouvé à se donner des coups de pied dans le prochain après avoir progressé de 2-0 et apparemment en contrôle. Clemens, qui a été baptisé “Gaga” par ses fans allemands, a égalisé avec des finitions de 68 et 70 pour l’emporter 3-2 malgré le fait que Smith ait en moyenne un peu moins de 110.

Smith a pris une avance de 2-1 dans le troisième set grâce à un monstrueux 144, mais une fois de plus, il a été poussé vers une manche décisive. Clemens a câblé les sommets pour une finition 116, permettant à Smith de revenir pour les sommets pour reprendre la tête.

Smith, finaliste l’an dernier derrière Peter Wright, a effectué le tombé sur le taureau pour un gargantuesque 161 pour élever le toit d’Ally Pally dans le quatrième set. Cependant, Clemens a gardé son sang-froid pour l’emporter 3-2 et rétablir la parité dans ce qui se transformait en une véritable bataille de tungstène.

Dans une demi-finale palpitante, le nouveau champion du Grand Chelem de fléchettes, âgé de 32 ans, a balayé le cinquième set consécutif pour reprendre le dessus avec une superbe moyenne de 112,73 sets.

Et Smith a frappé dans la cinquième manche de la suivante avec un brillant 83 sur le mille pour se déplacer 4-2 avant de réclamer le suivant dans un autre décideur pour lui faire faire trois sets sur le spin pour se rapprocher d’une place en finale.

Michael Smith a terminé plus d’un tiers de ses 22 manches en quatre visites à l’Oche.

Il a terminé une belle victoire à la fin après avoir rompu avec un cool 81 pour un 12 fléchettes, puis a terminé les choses avec sa première fléchette de match sur les sommets.

Smith a déclaré: “C’est ma troisième finale mondiale en cinq ans maintenant et je dois juste continuer. Si j’obtiens des fléchettes pour gagner les Mondiaux, si je le manque, je le manque, si je le frappe, je suis mondial champion. Je ne m’y attarderai jamais et je continuerai à me battre chaque année. Voyons ce qui se passera demain.

Lorsqu’on lui a demandé comment il passerait mardi avant la finale, il a ajouté: “Je vais probablement rester au lit demain et regarder quelques épisodes de Catchphrase.”

Regardez la finale du championnat du monde de fléchettes PDC – en direct sur Sky Sports Darts – à partir de 19h45 mardi.