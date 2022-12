Championnat du monde de fléchettes : Michael van Gerwen affrontera Chris Dobey en quart de finale | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen et Chris Dobey se rencontreront en quart de finale du Championnat du monde de fléchettes le jour de l’an

Michael van Gerwen a poursuivi sa quête d’un quatrième championnat du monde de fléchettes et le premier depuis 2019 après avoir remporté la victoire sur son compatriote néerlandais Dirk van Duijvenbode vendredi soir.

Van Gerwen a atteint les quarts de finale après une victoire 4-1 sur un Dirk van Duijvenbode inférieur à la moyenne avec une moyenne de 100,4 pour organiser une rencontre contre Dobey le jour du Nouvel An, qui avait auparavant éliminé l’ancien champion Rob Cross.

“Je me sens bien et que tout est possible dans ce championnat du monde. Si je joue comme ça, je ne vais pas perdre”, a déclaré Van Gerwen à Emma Paton de Sky Sports en studio.

“Quelque chose d’étrange doit m’arriver, un jour de repos ou autre, pour que je ne gagne pas mes matchs.”

Vendredi 30 décembre – Résultats du soir Rob Croix 2-4 Chris Dobey (R4) Michel van Gerwen 4-1 Dirk van Duijvenbode (R4) Luc Humphries 1-4 Stephen Bunting (R4)

Van Gerwen a réalisé une autre solide performance, avec une moyenne de 100,42 et 43 % en double.

Il a commencé bien le meilleur des deux dans l’affrontement 100% néerlandais et malgré un 117 craquant de Van Duijvenbode au match retour, cinq fléchettes manquées coûteuses en double ont permis à “Mighty Mike” de s’assurer le premier match.

‘Aubergenius’ a ensuite lancé le quatrième 170 du tournoi et le deuxième de la soirée pour revenir dans le deuxième set, mais après avoir raté sa chance de forcer une manche décisive, Van Gerwen a accepté le cadeau pour doubler son avance avec une moyenne de 100,7.

Van Duijvenbode a réduit l’écart à un après avoir remporté le troisième 3-1 avec une impressionnante moyenne de 120,67 sets et malgré le fait d’avoir forcé un décideur du quatrième set, il a enduré une jambe de score désastreuse pour permettre à MVG de s’aider à nouveau à un avantage de deux sets.

Le favori du titre a ensuite traversé le suivant pour réserver une rencontre avec “Hollywood” Dobey grâce à une finition époustouflante de 120.

Dobey a atteint les quarts de finale des Mondiaux pour la toute première fois grâce à une victoire 4-2 sur le champion 2018 Rob Cross avec une moyenne de 102, huit 180 et une superbe sortie de 170.

Après avoir décroché le premier match, ‘Voltage’ a fait une moyenne de près de 119 dans le prochain mais il n’a même pas gagné une manche. Cependant, Cross s’est composé pour balayer le suivant et reprendre la tête.

Dobey a ensuite soulevé le toit d’Ally Pally avec la plus grande finition du lot – un 170 – alors qu’il augmentait sa moyenne à 121,72 en nivelant l’égalité à 2-2.

Dobey est le premier joueur à battre Cross aux Mondiaux dans un match où ‘Voltage’ a atteint une moyenne de plus de 100 (Cross avait auparavant des moyennes de plus de six tonnes et était victorieux à toutes les occasions)

Il s’est rapproché de la victoire en remportant le match suivant 3-1 et il a gardé son sang-froid dans le sixième set lors de son sixième match de fléchettes pour sceller sa place dans les huit derniers.

Dobey a déclaré: “C’était à 100% [the biggest result of my career]. J’ai enfin franchi cet obstacle donc je suis ravi, bourdonnant. Rob nous a tout jeté dessus. J’ai frappé 170 pour le plaisir à la maison, donc c’était dû, mais 170 ne veulent rien dire. C’est ce doublé gagnant qui compte le plus.

“Il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas aller jusqu’au bout.”

Ancien champion de Lakeside Stephen Bunting a complété la formation des quarts de finale en dominant Luke Humphries avec une moyenne de 99,43 et en décrochant 46% de ses doubles.

Bunting a pris un set d’ouverture divertissant 3-1 avec les joueurs partageant des finitions de plus de 121 et 119, et il a ensuite épinglé un brillant 127 sur son chemin vers une moyenne de 115,62 pour doubler son avantage avant que ‘Cool Hand’ Luke ne trouve une forme pour combler l’écart.

‘The Bullet’ a converti le double 3 pour restaurer son coussin en deux sets et avec le numéro 5 mondial sous le choc, Bunting s’est écrasé dans un 106 pour briser le lancer dans la manche d’ouverture du cinquième set avant de se rendre à une rencontre avec Michael Smith dans un derby de St Helens.

Victoires pour Smith & Dimi alors que Clemens entre dans l’histoire du Palace

Vendredi 30 décembre – Résultats de l’après-midi Kim Huybrechts 0-4 Dimitri Van den Bergh (R4) Gabriel Clemens 4-1 Alan Soutar (R4) Michel Smith 4-1 Joe Cullen (R4)

Michael Smith a balayé Joe Cullen pour se qualifier pour les quarts de finale

Smith a tiré dans une démonstration impérieuse pour se qualifier pour les huit derniers avec une victoire 4-1 contre le champion des Masters Joe Cullen.

“Je suis finalement arrivé et ça faisait du bien”, a déclaré Smith, qui a fait 103 en moyenne, a réussi dix 180 et a converti 40% de ses tentatives en double.

“Je pense que le premier set était important. Être mené 1-0 contre Joe aurait pu changer la donne, et je savais que je ne pouvais pas me permettre de jeter des sets.

“Je veux affronter les meilleurs joueurs, je veux battre les meilleurs joueurs et je veux montrer le chemin parcouru par mon jeu, et gagner ce titre signifierait tout.”

Autre part, Gabriel Clemens est entré dans l’histoire avec un succès retentissant 4-1 contre le pompier de Dundee Alan Soutar, pour devenir le premier joueur allemand à atteindre les quarts de finale aux Mondiaux.

Le «géant allemand» affrontera ensuite un énorme test contre le n ° 1 mondial Gerwyn Price le jour du Nouvel An.

“Il sera le favori, mais j’ai fait trois bons matchs sur scène avec lui et je l’ai déjà battu, il s’agit donc de tenter sa chance”, a déclaré l’ancien serrurier de 39 ans.

“J’espère que je pourrai lui mettre un peu de pression. Ce n’est pas facile de jouer contre le n°1 mondial. C’est la première fois que je joue en quart de finale des Mondiaux donc j’espère que je pourrai lui donner un bon match et peut-être que je pourrai gagner, pourquoi pas !?”

Dimitri Van den Bergh a obtenu une place dans son troisième quart de finale ici après avoir produit un travail de démolition pour vaincre son partenaire belge de la Coupe du monde Kim Huybrechts en deux sets.

Le jour de l’An chez Ally Pally

Michael van Gerwen fait la une des journaux le jour de l’An à l’Alexandra Palace alors qu’il poursuit sa tentative insatiable pour une quatrième couronne mondiale

Le Gallois Gerwyn Price affrontera le numéro 1 allemand Gabriel Clemens le jour des quarts de finale à l’Alexandra Palace, tous les matchs étant désormais le meilleur des neuf sets.

Jonny Clayton affronte “The DreamMaker” Dimitri Van den Bergh, tandis que le champion du Grand Chelem de fléchettes Michael Smith affronte Stephen Bunting dans un derby local.

Dimanche 1er janvier – Rencontres (12h30 GMT) Dimitri Van den Bergh vs Jonny Clayton (QF) Michel Smith vs Stephen Bunting (QF)

Dimanche 1er janvier – Calendrier (19h30 GMT) Prix ​​Gerwyn vs Gabriel Clemens (QF) Michel van Gerwen vs Chris Dobey (QF)

Le grand favori Michael van Gerwen poursuit ensuite sa quête d’un quatrième titre mondial lorsqu’il affronte « Hollywood » Chris Dobey.

Les demi-finales et la finale auront lieu les 2 et 3 janvier.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.