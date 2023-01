Championnat du monde de fléchettes: Michael Smith fait une comparaison de carrière avec Andy Murray après avoir remporté le titre mondial | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez comment Wayne Mardle et Stuart Pyke ont réagi à la sensationnelle manche entre Michael van Gerwen et Michael Smith lors de la finale du championnat du monde qui s’est terminée par un neuf fléchettes pour Bully Boy.

Le nouveau numéro 1 mondial Michael Smith s’est décrit comme «l’Andy Murray des fléchettes» après avoir mis fin à sa série de quasi-accidents majeurs pour remporter une première victoire tant attendue au Championnat du monde de fléchettes.

Smith avait perdu huit finales télévisées majeures consécutives avant de remporter le Grand Chelem de fléchettes en novembre, “Bully Boy” produisant ensuite une superbe victoire 7-4 sur Michael van Gerwen lors de la finale mondiale à Alexandra Palace pour se hisser en tête du classement mondial.

La longue attente du succès pour la gloire majeure partage des similitudes avec Murray in Tennis, qui a été battu lors de quatre finales du Grand Chelem avant de finalement remporter trois titres, avec Smith – qui avait perdu ses deux finales mondiales précédentes – saluant la profondeur de la qualité des fléchettes.

Michael van Gerwen était à une fléchette d'un neuf dards avant que Michael Smith ne complète l'exploit lors de la finale du championnat du monde.

“Je suis comme l’Andy Murray des fléchettes !” Smith a dit en exclusivité Sports du ciel. “Il a réussi avec ces trois joueurs incroyables dans [Roger] Federer, [Rafael] Nadal et [Novak] Djokovic.

“Il a réussi à obtenir le Queen’s, puis a de nouveau remporté l’US Open, Wimbledon et Wimbledon et il a dû travailler dur pour cela! Je sais qu’il est arrivé au numéro 1 mondial et, malheureusement pour lui, il a eu ses blessures, même si cela n’a pas été le cas. lui a coûté sa carrière car il joue toujours maintenant.

Michael Smith dit que la foule a eu une nuit magique après avoir battu Michael van Gerwen lors de la finale du championnat du monde.

“C’est comme ce que nous avons maintenant. À l’époque, c’était Phil Taylor et quelqu’un qui l’ont poussé. Barney (Raymond van Barneveld) était là, Adie (Adrian Lewis) l’a poussé un peu, puis Michael (van Gerwen) est venu, puis vous avez Gary Anderson, Peter Wright et Gez (Gerwyn Price).

“Vous avez maintenant des joueurs vraiment incroyables où n’importe qui dans le top 32 peut remporter un titre télévisé et ce n’est pas seulement Phil Taylor qui domine le sport. Le sport est grand ouvert maintenant, ce qui est bien.”

Réaction « irréelle » à neuf fléchettes « spéciales »

Smith a envoyé le monde du sport dans une frénésie après avoir terminé une jambe sensationnelle de neuf fléchettes lors du deuxième set d’une finale absorbante, après avoir vu Van Gerwen manquer le D12 pour un neuf fléchettes, avec ‘Bully Boy’ parmi les millions à regardez le moment sur les réseaux sociaux depuis la finale.

“Il [Wayne Mardle’s commentary] était bon !”, a ajouté Smith. “Quand j’ai regardé ça et qu’il [Mardle] tapait sur la table, ça le rendait plus spécial. Je pense que j’ai regardé le neuf dard environ un million de fois sur Twitter, avec toutes les réactions différentes – c’était irréel !

Le champion du monde du PDC, Michael Smith, revit l'étape extraordinaire qui l'a vu lancer un neuf fléchettes lors de la finale du Championnat du monde de fléchettes et jure de continuer à remporter plus de titres.

“Je pense que je n’étais que la deuxième personne à le faire [make a nine-darter in the final]. Pour que ce soit aussi dans la jambe parfaite, avec 17 fléchettes parfaites, c’était irréel – une sensation formidable.

“J’ai pris du recul [after Van Gerwen’s miss] et lui a tapoté la main pour dire pas de chance, mais tout ce à quoi je pensais, c’est que si je frappe dessus, il sait qu’il est dans un jeu et que je suis là pour jouer. Heureusement, il est entré et le reste appartient à l’histoire.”

Ce fan n'a pas pu contenir son enthousiasme lorsque Michael Smith a frappé un superbe neuf fléchettes lors de la finale du championnat du monde de fléchettes (crédit : @ EagleDarts1).

Quelle est la prochaine étape pour Smith ?

Smith reviendra à l’action lors du premier Bahrain Darts Masters du 12 au 13 janvier avant le Nordic Darts Masters à Copenhague du 20 au 21 janvier, l’Anglais se présentant ensuite au Masters du 27 au 29 janvier avant de jouer dans la Cazoo Premier League. à partir du 2 février.

“Je vais avoir quelques jours, m’envoler pour Bahreïn, puis directement sur le tableau d’entraînement – continuez à travailler dur et j’espère continuer à gagner”, a déclaré Smith. “Je jouerai toujours comme ce que j’ai fait l’an dernier.

Mark Webster et John Part ont tous deux fait l'éloge du vainqueur du Championnat du monde 2023, Michael Smith.

“Il y a 13 Européens [European ProTour events] et je jouerai probablement neuf ou dix. Je vais manquer quelques événements ProTour. Il y a un tournoi à Wigan, qui est à côté de chez moi, mais nous avons réservé Las Vegas pour quatre jours, puis l’un des Européens qui me manque parce que Junior [son, Michael Jr] organise un tournoi de rugby à Skegness.

“Il est encore plus facile de passer du temps en famille maintenant que je viens de remporter le championnat du monde. Je peux choisir et choisir – je n’ai pas à courir après les choses !”

Regardez la Cazoo Premier League 2023 exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence le 2 février et se déroule tous les jeudis jusqu’aux barrages à l’O2 de Londres le 25 mai.