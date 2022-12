Championnat du monde de fléchettes: Michael Smith fait preuve de classe pour assommer Joe Cullen alors que Gabriel Clemens entre dans l’histoire avec une victoire sur Alan Soutar | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Smith bat son compatriote Joe Cullen pour atteindre les quarts de finale du championnat du monde de fléchettes

Michael Smith a produit une victoire dominante 4-1 sur Joe Cullen pour garder ses espoirs et revendiquer sa place en quart de finale du championnat du monde de fléchettes Cazoo.

Cela a été annoncé comme un affrontement de haut calibre entre ces deux stars de la Premier League et cela n’a pas déçu, trois maximums dans les deux premières manches donnant le ton alors qu’ils échangeaient des pauses de lancer, Smith faisant payer à Cullen certaines inexactitudes sur le double et prenant le premier set sur D8.

Cullen a riposté dans le deuxième set avec Smith agitant sur les aigus pour se précipiter vers le balayage et ramener les choses à niveau, mais Smith a rapidement repris l’avantage. Une moyenne record de 125 dans le troisième set, plus des jambes de 10, 14 et 12 fléchettes, a donné à Bullyboy une avance de 2-1 et l’élan.

À partir de là, Smith a continué à porter son lancer vers de nouveaux sommets en commençant le set quatre avec un break de 13 fléchettes et tandis que Cullen a répondu avec un spectaculaire 153 checkout, le set s’est effondré alors que les deux ont commencé à trouver des problèmes sur le double. Après quelques instants tendus, c’est Smith qui a tenu son sang-froid pour prendre le match décisif en D4 pour aller devant 3-1.

Vendredi 30 décembre – Résultats de l’après-midi Kim Huybrechts 0-4 Dimitri Van den Bergh (R4) Gabriel Clemens 4-1 Alan Soutar (R4) Michel Smith 4-1 Joe Cullen (R4)

Avec l’écriture sur le mur pour le Rockstar, le dard de St Helens a eu le lancer pour le match dans le cinquième set et l’a fait compter sous la pression, produisant presque la finition parfaite après avoir éliminé deux maximums avant de manquer de peu le T19, clouant le D2 pour sceller sa place dans les huit derniers.

Smith: J’ai dû creuser profondément pour la victoire

Après le match, Smith a admis que c’était une compétition difficile à laquelle participer, mais qu’il “changeait de jeu” quand cela importait le plus.

“Tout ce que je n’arrêtais pas de me dire, si je tiens mon propre lancer, je gagnerai le match. 4-1 est un mauvais score. J’ai creusé profondément alors. J’ai essayé de rester à l’écart des sommets et des 10”, a déclaré Smith.

“Je quittais huit, quatre et 16. Ce match a montré à quel point je peux creuser profondément et je peux changer de jeu.

“J’étais têtu et quand j’ai commencé à jouer, je peux changer quelque chose quand j’en ai besoin. Je veux continuer à bien jouer et continuer à faire ce que je fais. Mes 140 sont en pleine forme. Les 140 vous font gagner des matchs.”

Ensuite pour Smith, ce sera Luke Humphries ou Stephen Bunting, qui disputeront le dernier match de la session du soir ce soir.

Clemens entre dans l’histoire en coulant Soutar

Gabriel Clemens a écrit son nom dans les livres d’histoire avec sa victoire complète sur Alan Soutar

Gabriel Clemens a franchi une étape qu’aucun joueur de fléchettes allemand n’avait franchie auparavant en se qualifiant pour les huit derniers du Championnat du monde de fléchettes avec une victoire complète de 4-1 sur Alan Soutar.

Avec Soutar prenant son temps pour entrer dans l’égalité, Clemens en a profité et, avec l’aide d’une moyenne de 100 et d’une brillante vérification de 114 pour briser le lancer, a pris le premier set d’un coup franc, épinglant le D16 pour conclure le premier match. .

Soutar a riposté dans le deuxième set avec un 104 tirs élégants, une imprécision de Clemens sur le double offrant à l’Écossais une prise de lancer clé et lui permettant de prendre le set au sommet pour amener le niveau de jeu.

Cependant, le géant allemand a ensuite porté son jeu à un autre niveau, ajoutant un autre maximum à son décompte et épinglant le taureau pour prendre le troisième set en trois jambes droites, brisant le lancer au quatrième, avec l’aide d’un autre 180, pour le faire. 3-1 en sa faveur.

Avec la ligne d’arrivée en ligne de mire, Clemens a sorti une sublime caisse de 148 pour casser le lancer et avoir les fléchettes pour le match, mais la pression l’a atteint sur le D18 avec ses fléchettes du premier match, sortant finalement des toupies pour sceller son quart. -lieu final.

Van den Bergh s’impose dans une bataille 100% belge

Le dernier jour de l’action de fléchettes d’Alexandra Palace en 2022 a commencé avec un affrontement historique entre Dimitri Van den Bergh et Kim Huybrechts, Van den Bergh scellant sa place en quart de finale contre Jonny Clayton avec une victoire dominante 4-0.

Van den Bergh a pris un départ fulgurant contre son coéquipier de la Coupe du monde de fléchettes, brisant le lancer deux fois pour remporter le premier set en trois manches consécutives, avant de résister à un combat de Huybrechts dans le second avec une finition impitoyable. chemin vers une avance de 2-0.

Le troisième set a été une affaire plus tendue alors que les deux ont commencé à lutter avec leur précision sur les aigus, une pause de lancer plus une finition clinique D8, prouvant la différence pour Van den Bergh alors qu’il obtenait un troisième set.

Avec une avance aussi solide, Van den Bergh a recommencé à lancer plus librement, frappant six T19 consécutifs dans la manche d’ouverture du quatrième set pour prendre le contrôle total et terminer en D2 pour entrer dans la phase des quarts de finale pour la troisième fois.

Rendez-vous en 2023….

Il y a une pause le soir du Nouvel An, mais les quarts de finale, les demi-finales et la finale se déroulent du 1er au 3 janvier.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.