Championnat du monde de fléchettes : Michael Smith bat Stephen Bunting | Dimitri Van den Bergh entre dans l’histoire | Fléchettes Nouvelles

Le meilleur de l’action de la séance de l’après-midi des quarts de finale du Championnat du monde de fléchettes.

Un Michael Smith hors du commun a gardé le cap pour une deuxième finale consécutive du Championnat du monde de fléchettes Cazoo alors qu’il a relevé un défi déterminé de Stephen Bunting en quart de finale dimanche.

Smith, finaliste battu du tournoi de l’année dernière, a finalement vaincu la tête de série n ° 21 5-3 pour assurer sa place dans les quatre derniers, rejoignant le créateur d’histoire Dimitri Van den Bergh après avoir ouvert les débats de la journée à Alexandra Palace avec la victoire du même score contre Jonny Clayton.

Smith affrontera désormais le champion du monde 2021 Gerwyn Price ou Gabriel Clemens en demi-finale, tandis que Van den Bergh affrontera le triple champion du monde Michael van Gerwen ou Chris Dobey, les quarts de finale restants se déroulant ce soir en direct sur Sports du ciel.

Dimanche 1er janvier – Résultats de l’après-midi Dimitri Van den Bergh 5-3 Jonny Clayton (QF) Michel Smith 5-3 Stephen Bunting (QF)

Dimanche 1er janvier – Matchs du soir Prix ​​Gerwyn vs Gabriel Clemens (QF) Michel van Gerwen vs Chris Dobey (QF)

Smith bat Bunting

Les difficultés de Smith ont été soulignées par le fait qu’il a obtenu une moyenne relativement dérisoire de 91,63 par rapport à 97,16 pour Bunting, mais son adversaire a dû payer pour avoir raté 44 tentatives de double pour seulement 21% de réussite à la caisse, Smith décrochant 16 des 34 doubles tentatives.

Il était évident dès le premier set que Smith était en dessous du niveau qu’il avait atteint à certains moments dans ce tournoi, mais en a fait assez pour le prendre 3-2 et établir une avance rapide. Cependant, Bunting a infligé une punition pour égaliser le match en remportant le deuxième, scellant une victoire 3-0 avec un somptueux 160 checkout.

Le champion du monde Lakeside 2014 a réussi quatre manches sur le tour au début du troisième, mais Smith l’a puni dans les manches deux et trois pour quelques doubles manqués et a conclu les choses avec un 61 checkout pour aller 2-1 devant.

La finition du joueur de 32 ans s’est également avérée cruciale dans le quatrième set, même sans atteindre les sommets en termes de score, établissant une avance de deux sets. Smith a ensuite décroché trois manches consécutives dans la cinquième pour se mettre à une distance d’un retour en demi-finale.

La série de victoires de Smith en six manches sur le rebond a pris fin au début du sixième set alors que Bunting a profité de quelques visites à faible score de Smith, suivies de la deuxième alors que le détenteur du titre du Grand Chelem a fait un gâchis d’avoir besoin de 20.

Bunting a ensuite cloué une caisse de 44 pour obtenir un autre set sur le tableau et a fait quatre jambes de suite au début du septième. Smith a riposté au match suivant, mais son compatriote St Helens a dominé les troisième et quatrième pour sceller une victoire 3-1 et revenir à 4-3.

Il ne devait pas y avoir de retour mémorable de Bunting malgré tous ses efforts, Smith remportant finalement la victoire dans une jambe nerveuse qui a vu les deux joueurs parier sur des finitions séparées avant que la tête de série n ° 4 ne remporte le double 10.

“Je me suis mal présenté aujourd’hui, mais j’ai réussi à m’en sortir”, a déclaré Smith. Sports du ciel. “Ne vous méprenez pas, Stephen a raté beaucoup de doubles, mais ce sont les quarts de finale des Mondiaux.

“Je devais juste me dire ‘Continue, continue, tu es en demi-finale’. Je vais continuer pour ce championnat du monde parce que c’est ce que je veux mais je me suis mis trop de pression à ce moment-là et ça a presque coûté tout.

“Je ne méritais pas ce match… mais tu tentes ta chance quand on te la donne et maintenant, je suis en demi-finale.”

Van den Bergh entre dans l’histoire avec une victoire sur Clayton

Dans le premier des quarts de finale de la journée, Van den Bergh est entré dans l’histoire en devenant le premier Belge à atteindre le dernier carré du championnat du monde de fléchettes PDC en battant Clayton.

L’ancien vainqueur du Grand Prix mondial et de la Premier League Clayton a fait un travail court mais peu spectaculaire du premier set en battant Van den Bergh 3-0, ce qui en fait seulement le deuxième set que le natif d’Anvers avait perdu lors du tournoi de cette année.

Van den Bergh a immédiatement répondu avec une jambe de 12 fléchettes au début du deuxième set, remportant les deux suivants et égalisant le match dans un set où Clayton n’a même pas réussi à tirer un doublé.

C’était au niveau au début du troisième avant que Clayton ne prenne l’avantage, reprenant la tête des sets avec une pause de lancer en en retirant 25 pour une victoire 3-1 avec Van den Bergh coincé dans la maison de fous ayant besoin d’un double après avoir raté la finale. double d’une caisse de 130 qui aurait forcé un décideur.

Néanmoins, le champion du monde de matchplay 2020 a pu égaliser à nouveau le match avec un balayage dans le quatrième set, seulement pour que Clayton revienne devant en triomphant dans un décideur du cinquième set après avoir également réussi un 108 checkout plus tôt dans le set.

Une fois de plus cependant, rien n’a prouvé pour séparer le duo dans le sixième et Van den Bergh s’est assuré qu’il restait à égalité avec le Gallois en retenant son lancer dans une autre jambe décisive, suivi par lui prenant la tête pour la première fois avec un 3-1. gagner au septième.

Le joueur de 28 ans a également pris les devants dans le huit set, mais des ratés consécutifs au double top ont permis à Clayton d’arracher deux jambes. Cependant, Van den Bergh a gardé son sang-froid pour forcer un décideur et sceller sa place dans les quatre derniers.

“Je ne sais pas ce que je ressens, mais tout le monde ici fait partie de l’histoire”, a déclaré Van den Bergh dans un discours passionné d’après-match. “La première fois qu’un joueur de fléchettes professionnel belge est en demi-finale, je suis extrêmement fier.

“Je suis un jeune homme, je garde les pieds sur terre et je reçois beaucoup de soutien… alors au prochain tour. A partir de maintenant, je me prépare pour cette demi-finale, et ça ne marche pas.” peu importe qui c’est [against]. Je suis un faiseur de rêves et j’ai un rêve.”

