Championnat du monde de fléchettes : l’Ukrainien Vladyslav Omelchenko fait ses débuts historiques à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Vladyslav Omelchenko est entré dans l’histoire en devenant le premier Ukrainien à participer au championnat du monde PDC et il a célébré en décrochant ce spectaculaire 143 checkout lors de sa défaite 3-0 contre Luke Woodhouse.

L’Ukrainien Vladyslav Omelchenko espère que ses débuts historiques au Championnat du monde de fléchettes Cazoo à l’Alexandra Palace pourront inspirer une nouvelle vague de joueurs à se lancer dans ce sport dans son pays déchiré par la guerre.

Omelchenko a traversé une qualification de deux jours à Kyiv en octobre pour devenir le premier Ukrainien de l’histoire à se qualifier pour le Championnat du monde de fléchettes, le joueur de 47 ans devant se préparer pour le tournoi dans des conditions torrides en raison de la guerre en cours dans son nation d’origine.

La foule bondée a fait une énorme ovation à Omelchenko alors qu’il se dirigeait vers la scène pour son match de premier tour contre Luke Woodhouse, l’Ukrainien produisant une performance impressionnante malgré une défaite en deux sets.

Vladyslav Omelchenko a obtenu le meilleur résultat du match avec son 143e résultat

S’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète, Omelchenko a déclaré au PDC: “Cela va certainement donner un coup de pouce aux fléchettes en Ukraine. Les fléchettes étaient assez populaires en Ukraine avant la guerre mais à cause de cela, beaucoup de gens sont partis et il n’y a pratiquement pas eu de parties.

“A l’avenir, après avoir à nouveau libéré l’Ukraine, cela va donner un énorme coup de pouce aux fléchettes et j’espère qu’il pourra être encore plus populaire qu’il ne l’était auparavant.”

Omelchenko a affiché une solide moyenne de 80,51 et a remporté trois manches contre son adversaire anglais, avec un maximum et une superbe caisse de 143 parmi ses faits saillants lors de la défaite 3-0.

“C’était vraiment difficile pour moi de m’adapter au début, car c’est la première fois que je joue au niveau international sur une scène aussi énorme et avec un public aussi large”, a ajouté Omelchenko.

Vladyslav Omelchenko ne s’est qualifié pour ses débuts au championnat du monde de fléchettes PDC qu’en octobre

“C’était vraiment difficile dans le premier set d’entrer dans le jeu mais c’est devenu plus facile et j’ai commencé à ressentir mon jeu et à me sentir mieux. Je n’ai pas remarqué tout le soutien du public mais j’en suis très content.”

L’apparence d’Omelchenko signifie “plus que des fléchettes”

Woodhouse affrontera le n ° 1 mondial Gerywn Price au prochain tour après avoir tiré plus de trois tonnes sur son chemin pour battre Omelchenko, le joueur de 34 ans admettant que son adversaire ukrainien lui a donné un test difficile.

“Il [Omelchenko] est un peu une quantité inconnue, donc c’était un peu plus difficile que d’habitude », a déclaré Woodhouse après sa victoire. électricité.

“Je lui rends hommage – venir ici et jouer dans ce championnat du monde, c’est absolument génial. C’était assez difficile, mais évidemment pas aussi difficile que ce que traverse son pays.”

Omelchenko a reçu un accueil chaleureux alors qu’il quittait la scène après sa défaite, avec Mark Webster de Sky Sports – deux fois demi-finaliste à l’Alexandra Palace – espérant le revoir à l’avenir.

“Il [Omelchenko] a donné un excellent compte rendu de lui-même », a déclaré Webster Sports du ciel. “Il y avait le 180, le 143 et c’était tout simplement génial de l’avoir dans l’événement.

“Il aura apprécié et j’espère qu’il pourra partir et nous le reverrons, car je pense qu’il a quelque chose à offrir. Ses fans ont vraiment soutenu, ce qui était bon à voir, il s’est amusé et crédit à lui.

La foule l’a vraiment embrassé et lui a fait une grande ovation avec son walk-on. C’était plus que des fléchettes, ce jeu. Luc [Woodhouse] a bien géré la situation, mais c’était super à voir.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.