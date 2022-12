Championnat du monde de fléchettes: Lisa Ashton perd 3-2 contre Ryan Meikle, tandis que Josh Rock gagne à ses débuts | Fléchettes Nouvelles

Lisa Ashton félicite Ryan Meikle après sa victoire 3-2 samedi soir

Le rêve de Lisa Ashton de gagner un match au championnat du monde de fléchettes PDC a été contrecarré par Ryan Meikle samedi soir, alors que l’étoile montante Josh Rock a gagné lors de ses débuts en tournoi.

Dimitri Van den Bergh et Simon Whitlock ont ​​également remporté des victoires samedi, tandis que Daryl Gurney est devenu la première tête de série à quitter le tournoi aux mains d’Alan Soutar.

Samedi 17 décembre – Résultats du soir Ryan Meikle 3-2 Lisa Ashton (R1) Cameron Menzies 3-1 Diogo Portela (R1) Josh Rock 3-1 José Justicia (R1) Dimitri Van den Bergh 3-0 Lourence Ilagan (R2)

La tentative d’Ashton de devenir la deuxième femme de l’histoire à gagner sur la scène d’Alexandrea Palace s’est terminée par une défaite 3-2 au premier tour, mais Meikle a été forcée de survivre à un retour fougueux de la quadruple championne du monde féminine.

Le numéro 48 mondial a été hué sur scène par une foule bruyante samedi soir, mais a écarté les railleries alors qu’il courait vers une victoire 3-1 dans le premier set, avant de devancer le deuxième 3-2.

La superbe caisse du 117 de Lisa Ashton a ravi la foule de l'Alexandra Palace

Ashton a riposté avec une sortie spectaculaire de 117 qui l’a mise sur la bonne voie pour remporter le troisième set 3-2 et elle s’est remise d’avoir manqué six fléchettes pour prendre le quatrième 3-2.

Malgré le lancer dans le set décisif, Ashton a été breaké deux fois alors que Meikle a remporté la victoire pour assurer un match de deuxième tour avec Raymond van Barneveld mardi soir.

“Ce que Lisa, Beau et Fallon [Sherrock] ont fait pour amener le football féminin est incroyable et c’est vraiment une femme gentille, donc je me sens un peu mal”, a déclaré Meikle à Sky Sports. “Mais j’avais un travail à faire.”

Ryan Meikle en a fait assez pour organiser une rencontre de deuxième tour avec Raymond van Barneveld

La défaite d’Ashton fait suite à la défaite de Beau Greaves vendredi soir, ce qui signifie que Fallon Sherrock est la seule joueuse restante dans le tournoi de cette année – et elle était dans la foule pour regarder son petit ami Cameron Menzies assurer sa place au deuxième tour.

L’Écossais a ravi la foule en se parlant à lui-même et en gesticulant de manière extravagante tout au long d’une victoire courageuse 3-1 contre le Brésil. Diogo Portelaqui met en place un affrontement avec Vincent van der Voort jeudi.

Le débutant Rock est remarquablement entré dans le tournoi en tant que cinquième favori et a prouvé son statut de star des fléchettes mondiales avec une victoire 3-1 sur José Justicia.

Le joueur de 21 ans a remporté le premier set 3-1, mais a perdu le deuxième par le même score avant qu’un brillant 150 checkout ne soit suivi d’un unique double-19, double-20 alors qu’il élevait son niveau pour prendre le troisième set. .

Une superbe caisse de 150 a été le meilleur moment de Josh Rock lors de ses débuts en tournoi

Il n’a pas laissé tomber une jambe dans le quatrième set pour sceller une première victoire et un match contre Callan Rydz ensuite.

Dans le dernier match de la soirée, 15e tête de série Van den Bergh battre Lourence Ilagan XX pour atteindre le troisième tour.

Gurney envoyé par Soutar alors que Whitlock survit à la peur

Samedi 17 décembre – Résultats de l’après-midi Martin Lukemann 3-0 Nobuhiro Yamamoto (R1) Simon Whitlock 3-2 Christian Pérez (R1) Adam Gawlas 3-2 Richie Burnet (R1) Daryl Gurney 0-3 Alan Soutar (R2)

civière s’est écrasé lors de la séance de samedi après-midi après une défaite en deux sets contre Soutarcomme Whitlock survécu à une énorme frayeur pour éviter une sortie anticipée.

Gurney a tiré sept maximums et affiché une moyenne de 91,25, mais a été battu lors des décisions finales dans les trois sets, alors que le pompier Soutar a effectué deux 110 vérifications et a signé avec une finition de 160 pour réserver sa place au troisième tour.

Soutar a atteint un sublime 160 checkout pour battre 'SuperChin' Gurney avec style

“Je suis absolument bourdonnant”, a déclaré Soutar, qui a atteint les huitièmes de finale des Mondiaux de l’an dernier. “Daryl est un joueur dur, dur, mais il m’a donné beaucoup d’occasions et a raté un tas de doubles pour me laisser entrer. Je suis vraiment content de la victoire.”

Soutar dit qu'il s'habitue à la grande scène après sa performance impressionnante pour expédier Gurney

L’ancien vice-champion du monde de fléchettes, Whitlock, a été obligé de transpirer pour sa place au deuxième tour. L’Australien a raté l’occasion de prendre une avance de deux sets mais a reculé quand Christian Pérez a perdu quatre fléchettes dans le troisième set, seulement pour que le Philippin réponde avec des jambes de 14 et 15 fléchettes en route pour remporter le quatrième set en sets consécutifs.

Le set final a été verrouillé à 1-1 lorsque Perez a raté neuf fléchettes au double, alors que Whitlock a pris la tête avec une jambe de 30 fléchettes, avant que le finaliste de 2010 ne trouve un 13 fléchettes dans la jambe suivante pour assurer un deuxième tour à égalité contre l’ancien vainqueur du Grand Chelem de fléchettes Jose de Sousa.

Simon Whitlock et Christian Perez ont eu une jambe à oublier avec d'innombrables occasions de doubles manqués

Martin Lukemann a ouvert son tournoi avec une victoire en deux sets contre le débutant Nobuhiro Yamamotoorganisant une rencontre de second tour avec Martin Schindler, tandis que Richie Burnet a été battu de justesse lors de sa première apparition à l’Alexandra Palace depuis 2014.

Burnett s’est remis de la perte du premier set pour remporter les deux prochains contre Adam Gawlasbien qu’il ait regretté 20 fléchettes manquées en double alors que le jeune tchèque a remporté une victoire 3-2.

Le point culminant du match d'ouverture a été la double double tonne de Nobuhiro Yamamoto

Dimanche à Ally Pally

Le double demi-finaliste Nathan Aspinall lance sa campagne avec le vainqueur de la Coupe du monde Damon Heta face à une confrontation potentielle au deuxième tour contre le double champion du monde Adrian Lewis.

Dimanche 18 décembre – Rencontres (11h00 GMT) Madars Razma vs Prakash Jiwa (R1) Karel Sedlacek vs Raymond Smith (R1) Luc Woodhouse vs Vladyslav Omeltchenko (R1) Damon Héta vs Adrien Lewis (R2)

Dimanche 18 décembre – Calendrier (2000 GMT) Mike De Decker vs Jeff Smith (R1) Scott Williams vs Ryan Joyce (R1) Matt Campbell vs Danny Baggish (R1) Nathan Aspinal vs Boris Krcmar (R2)

Luke Woodhouse, « Shaggy » Scott Williams et le lanceur canadien Matt Campbell sont également de la partie.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – du 15 décembre au 3 janvier.