Championnat du monde de fléchettes: Lisa Ashton dit qu’elle-même et Fallon Sherrock méritent plus de respect pour ce qu’ils ont accompli | Fléchettes Nouvelles

Lisa Ashton (à droite) estime qu’elle-même et Fallon Sherrock méritent plus de respect de la part de leurs collègues professionnels pour ce qu’ils ont fait pour les fléchettes

Lisa Ashton dit qu’elle-même et la pionnière Fallon Sherrock méritent beaucoup plus de respect de la part de leurs collègues professionnels pour ce qu’elles ont fait pour les fléchettes féminines.

La créatrice d’histoire Ashton est devenue la première femme à atteindre une moyenne supérieure à une tonne lors d’un match télévisé à l’Open du Royaume-Uni l’année dernière et également la première à gagner à l’Open du Royaume-Uni depuis 2005 après avoir battu Aaron Beeney au deuxième tour.

Elle est également la première, et jusqu’à présent la seule, femme à remporter une carte de circuit à l’école de qualification, tandis qu’une autre campagne record l’a vue remporter sept titres de la série féminine.

“Il devrait y avoir un peu plus de respect parce que c’est ce que nous avons réalisé – ce n’est pas un joueur” Lisa Ashton

Sherrock est également une pionnière pour les femmes après sa course historique au troisième tour à Alexandra Palace en 2020, alors qu’elle s’est également qualifiée pour les quarts de finale du Grand Chelem de fléchettes en novembre dernier.

Dans une récente interview, la “reine du palais” Sherrock a déclaré qu’elle essayait de créer de nouvelles opportunités pour les femmes dans le sport et espère qu’il y aura plus de possibilités à l’avenir avec plus de prix et de compétitions proposées, plus que jamais auparavant. .

Elle a déclaré: “Je ressens ce que moi et Lisa avons fait pour le sport, je ne pense pas qu’ils réalisent à quel point nous avons aidé. Ce n’est pas comme s’ils devaient dire” merci “, mais ils s’en fichent vraiment et ils sont tous contre nous, ils nous applaudissent et ce n’est tout simplement pas un environnement très agréable.”

Ashton est d’accord malgré la destruction du plafond de verre pour les fléchettes féminines, il y a un manque de respect pour ce que la paire a accompli ces dernières années.

“Je suis tout à fait d’accord, mais à ma manière parce que j’ai vraiment très bien joué dans le jeu”, a admis le joueur de 52 ans originaire de Bolton.

“Je suis titulaire d’une carte Tour mais Fallon a beaucoup plus souffert que moi.

“Il devrait y avoir un peu plus de respect car c’est ce que nous avons réalisé – ce n’est pas un joueur.”

Ashton a révélé que la récente série féminine a montré que les amitiés sont mises de côté une fois le tournoi commencé, la nature compétitive du sport prenant rapidement le dessus.

“Quand nous montons sur l’oche, nous ne sommes pas amis, mais hors de l’oche, nous sommes amis. Personne n’aimera tout le monde mais en fin de compte, vous devez juste jouer votre propre jeu, qui est le meilleur façon », a déclaré Ashton.

“J’encourage toutes les joueuses à passer [the ranks] et pour ce que moi et Fallon avons fait, cela a montré que le reste des dames peut aussi le faire.

“C’est agréable de voir la série féminine avec plus de joueuses qui entrent maintenant et avec Beau Greaves, cela montre simplement que les normes sont de plus en plus élevées.”

Ashton fera sa quatrième apparition au Championnat du monde de fléchettes de cette année à Alexandra Palace, mais n’a pas encore goûté à la victoire après avoir perdu contre Jan Dekker, Adam Hunt et Ron Meulenkamp lors de ses précédentes sorties.

Cependant, elle a maintenant pour objectif de suivre les traces de Sherrock en remportant un match sur la plus grande scène de toutes lorsqu’elle affronte “The Barber” Ryan Meikle pour le droit de rencontrer la légende néerlandaise Raymond van Barneveld au deuxième tour.

“Je veux juste remporter cette victoire maintenant”, a admis Ashton, qui a succombé à Hunt dans une affaire dramatique en cinq sets il y a deux ans.

“Ma forme a été de haut en bas cette année. J’ai repris mon jeu récemment et mon score est de retour.

“Ma finition revient aussi, alors croisons les doigts, tout s’enclenche cette fois et je peux franchir cette ligne gagnante.”

