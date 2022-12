Championnat du monde de fléchettes : l’étoile montante Scott Williams saluée par Wayne Mardle et John Part | Fléchettes Nouvelles

Analyste et chroniqueur de fléchettes @ DarkMaple180

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



John Part a estimé que la performance de Williams était un niveau supérieur à tous les autres et soutient l’outsider pour divertir pour le reste du tournoi.

John Part a estimé que la performance de Williams était un niveau supérieur à tous les autres et soutient l’outsider pour divertir pour le reste du tournoi.

Wayne Mardle et John Part ont salué la performance de la superstar des fléchettes Scott Williams avec “Darth Maple” s’attendant à ce que son affrontement avec Rob Cross soit très divertissant.

Williams a produit la performance du tournoi jusqu’à présent pour vaincre Ryan Joyce dans un thriller au premier tour à Alexandra Palace dimanche.

Le joueur de 32 ans, surnommé «Shaggy», a frappé 10 180, une moyenne de plus d’une tonne et a terminé 164 sur son chemin vers un succès 3-1, malgré Joyce avec une moyenne de 103,04.

“Je pense que Rob revient vraiment dans ce jeu et je ne veux perdre ni l’un ni l’autre. Nous allons en perdre un” John Part sur Williams contre Cross

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Williams a déclaré “qu’il ne sert à rien de se sentir nerveux” après avoir traversé un humdinger contre Joyce Williams a déclaré “qu’il ne sert à rien de se sentir nerveux” après avoir traversé un humdinger contre Joyce

‘Hawaii 501’ Mardle a renommé Williams, qui est connu pour porter des tenues jaune vif sur scène, ‘The Entertainer’ après ses célébrations exubérantes et sa personnalité affirmée.

L’ancien triple champion du monde Part a été impressionné par la performance de Williams et attend déjà avec impatience son affrontement avec son partenaire d’entraînement Cross vendredi après-midi.

“Le niveau de jeu était quelque chose que nous n’avions pas encore vu. C’était notre premier vrai match de fléchettes à indice d’octane élevé avec 110 moyennes depuis longtemps dans ce match”, a déclaré Part.

“Ryan appréciait tout autant que Scott, mais à la fin, Scott s’est calmé. Il avait juste ce petit avantage et cette conviction qu’il finirait vainqueur.

“Il n’avait pas la moyenne la plus élevée, mais il avait beaucoup d’autres statistiques impressionnantes. Il était 10 sur 18 en double et une quantité incroyable de 180.

“La chose la plus importante est de frapper ces doubles et le 164 pour gagner le set. Vous ne pouvez pas lui en vouloir et il a parfaitement le droit d’être assez confiant face à son pote Rob Cross. Il doit juste continuer à faire la même chose.

“Rob Cross a le même processus de pensée même s’il n’est pas aussi extraverti que peut-être Scott, mais ils sont construits de la même manière, ils pensent de la même manière. Cela devrait être vraiment amusant.

“Je pense que Rob revient vraiment dans ce jeu et je ne veux perdre ni l’un ni l’autre. Nous allons en perdre un.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible “Ce garçon sait jouer aux fléchettes !” Regardez Williams s’accumuler au cinquième maximum avant d’en retirer 164 pour une jambe sensationnelle de 12 fléchettes contre Joyce “Ce garçon sait jouer aux fléchettes !” Regardez Williams s’accumuler au cinquième maximum avant d’en retirer 164 pour une jambe sensationnelle de 12 fléchettes contre Joyce

Williams et Joyce ont disputé l’une des rencontres de premier tour les plus exigeantes jamais vues sur la scène Ally Pally.

L’ancien quart de finaliste Joyce n’a pas été suffisant pour défier la vedette de 2022 Williams en route vers une première victoire exceptionnelle.

Williams s’est annoncé avec une moyenne d’un peu moins de 116 pour remporter le premier set, avant que Joyce ne réplique dans un style tout aussi impressionnant.

Bien que Joyce ait continué à avoir une moyenne de plus de 112 pendant une grande partie du concours, Williams a remporté de manière cruciale le troisième set décisif pour reprendre la tête.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Williams frappe 10 180 et une moyenne de plus d’une tonne sur son chemin vers un succès 3-1 Williams frappe 10 180 et une moyenne de plus d’une tonne sur son chemin vers un succès 3-1

Joyce a pris les devants dans le quatrième, mais Williams a répondu avec un trio de jambes pour organiser une rencontre avec l’ancien champion du monde Cross.

“Je me sentais super bien aujourd’hui et c’est sorti sur scène, je sais de quoi je suis capable”, a déclaré Williams.

“Le premier set, je me sentais absolument fantastique, puis tout d’un coup j’ai commencé à manquer, mais heureusement, c’est revenu.

“Ça ne sert à rien d’être nerveux parce que c’est juste un travail. C’est comme ça que je gagne ma vie et c’est quelque chose que je fais depuis quelques années et j’ai été vraiment bon. Je me sentais super bien aujourd’hui.

“Je me suis entraîné avec Rob [Cross] récemment et il était sauce différente. Il joue comme il l’a fait lorsqu’il a remporté les Mondiaux, mais je l’ai déjà battu auparavant.

“Nous sommes de bons amis dans les coulisses mais nous sommes tous les deux ici pour faire un travail, ça devrait être un bon match.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.