Championnat du monde de fléchettes : les graines dominent pour produire un troisième tour étoilé à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

John Part aime que les têtes de série soient toujours dans le tournoi car cela signifie qu’il y a beaucoup de matchs serrés à espérer.

Les meilleurs joueurs du monde ont dominé les premières étapes du Championnat du monde de fléchettes, avec seulement trois têtes de série qui n’ont pas atteint le troisième tour à l’Alexandra Palace.

Le quadruple demi-finaliste James Wade est le joueur le mieux classé à tomber lors des premiers matches du tournoi, la huitième tête de série subissant une défaite surprise 3-2 face au Pays de Galles Jim Williams jeudi, avec “The Machine” le seul du top 20 mondial incapable de progresser.

Alan Soutar a battu la 24e tête de série Daryl Gurney en deux sets, après avoir battu le qualifié australien Mal Cuming au premier tour, tandis que Josh Rock est l’autre joueur non classé à se qualifier pour le troisième tour après avoir suivi sa victoire au premier tour contre Jose Justicia en écartant Callan Rydz.

Alan Soutar dit qu'il s'habitue aux grandes scènes après avoir battu Daryl Gurney au deuxième tour du Championnat du monde.

Les 32 derniers auront 29 têtes de série impliquées, un record depuis que le tournoi a élargi sa taille de champ en 2006, le double champion du monde John Part s’attendant à beaucoup d’excitation lorsque l’événement se poursuivra après Noël.

“Je pense que la plupart des années, vous trouveriez au moins peut-être l’une des cinq meilleures graines et beaucoup plus d’autres graines, mais elles se sont accrochées et c’est bon pour nous!” Partie racontée Sports du ciel.

“Nous allons obtenir de meilleurs matchs pour cela et c’est en quelque sorte la preuve que le système de classement fonctionne bien et que les notes sont valides, car nous n’avons pas une tonne de bouleversements.

Un aperçu des moments les plus importants, les meilleurs et les plus amusants du Championnat du monde de fléchettes à ce jour.

“C’est toujours génial quand nous avons de jeunes talents qui arrivent dans les rangs, mais je déteste quand la tête de série est décimée, et vous perdez tous ces grands matchs potentiels plus tard dans le tournoi.

“Nous sommes assez sûrs cette année pour cela et ça va être plein de matchs serrés maintenant, car ils sont tous encore là.”

Et après?

Le tournoi reprend le mardi 27 décembre avec une double session d’action de troisième tour, avec le double demi-finaliste Nathan Aspinall contre le champion du monde junior Rock dans une savoureuse session de l’après-midi.

Laura Turner discute de la victoire impressionnante de Josh Rock sur Callan Rydz, mais dit que Rock devra élever son jeu alors qu'il est sur le point d'affronter Nathan Aspinall dans un affrontement alléchant au troisième tour.

Le champion en titre Peter Wright poursuit sa défense du titre contre le Belge Kim Huybrechts plus tard dans la soirée, où le numéro un mondial Gerwyn Price affronte le quintuple champion du monde Raymond van Barneveld dans un combat titanesque.

Price a été battu deux fois par Van Barneveld lors du Grand Chelem de fléchettes le mois dernier, où il a été devancé dans un match décisif en phase de groupes avant de perdre 16-13 en quart de finale, le double champion du monde Part s’attendant à ce que le Gallois pour faire face à une épreuve difficile une fois de plus.

Gerwyn Price et Raymond van Barneveld s'affronteront le premier jour de retour à Ally Pally après les vacances de Noël.

“Price veut arranger les choses d’après ce qu’il voit”, a déclaré Part Sports du ciel. “Il doit y remédier et vous ne pouvez pas continuer à perdre face à des personnages légendaires du passé ou être déplacé par eux dans le présent !

“Il pourrait sortir du tournoi à cause de cela et cela lui coûterait très cher dans le classement à ce stade. Price doit comprendre tout cela et ça va être excitant.

“Van Barneveld est une telle légende du jeu. L’idée qu’il ait une course, disons comme le Grand Chelem jusqu’aux demi-finales, et potentiellement un autre titre mondial s’il se rapproche si près, serait absolument passionnante et nous savons qu’il est capable.

Raymond van Barneveld a évoqué son incroyable carrière avant sa 30e participation au Championnat du monde de fléchettes

“C’est un quintuple champion du monde et il est très familier et à l’aise avec le format du set. S’il ne suffisait pas qu’il le batte en match play au Grand Chelem, alors il se sentira aussi très à l’aise et avec encore plus un avantage parce qu’il a prouvé qu’il aimait les décors.”

Qui d’autre joue après Noël ?

mardi 27 décembre

Séance de l’après-midi (12h30)

3x troisième tour

Dimitri Van den Bergh contre Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall contre Josh Rock

Jonny Clayton contre Brendan Dolan

Séance du soir (19h)

3x troisième tour

Jim Williams contre Gabriel Clemens

Gerwyn Price contre Raymond van Barneveld

Peter Wright contre Kim Huybrechts

John Part revient sur la première victoire de Peter Wright contre Mickey Mansell et sur ses espoirs de défendre le titre du Championnat du monde de fléchettes

mercredi 28 décembre

Séance de l’après-midi (12h30)

3x troisième tour

Ryan Searle contre José de Sousa

Danny Noppert contre Alan Soutar

Gary Anderson contre Chris Dobey

Séance du soir (19h)

3x troisième tour

Joe Cullen contre Damon Heta

Michael van Gerwen contre Mensur Suljovic

Michael Smith contre Martin Schindler

jeudi 29 décembre

Séance de l’après-midi (12h30)

3x troisième tour

Dirk van Duijvenbode contre Ross Smith

Rob Cross contre Mervyn King

Dave Chisnall contre Stephen Bunting

Séance du soir (19h)

1x troisième tour, 2x quatrième tour

Luke Humphries contre Vincent van der Voort

Luke Humphries contre Vincent van der Voort