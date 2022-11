Championnat du monde de fléchettes : « Le porteur de flambeau » Fallon Sherrock mérite une place à l’Alexandra Palace, selon Devon Petersen | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Fallon Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023

Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Fallon Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023

Fallon Sherrock est la “porte-flambeau” des femmes aux fléchettes et mérite sa place au Championnat du monde de fléchettes 2023, a déclaré Devon Petersen au podcast Love the Darts.

Sherrock a raté l’une des deux places de qualification de la série féminine, avec Beau Graves et Lisa Ashton réclamant ces places, mais a maintenant obtenu une place par le PDC après avoir remporté le premier Matchplay mondial féminin en juillet.

Sherrock est entrée dans l’histoire au Championnat du monde 2019 avec des victoires sur Ted Evetts et Mensur Suljovic, alors qu’elle a également joué dans l’édition 2022, perdant face à Steve Beaton au premier tour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith dit que Sherrock “apportera de l’excitation” au championnat du monde de fléchettes Michael Smith dit que Sherrock “apportera de l’excitation” au championnat du monde de fléchettes

Le joueur de 28 ans – qui a également atteint les quarts de finale du Grand Chelem de fléchettes en 2021 – sera désormais en action à l’Alexandra Palace le mois prochain, en direct sur Sky Sports.

Petersen a déclaré: “Si vous regardez les fléchettes féminines, Fallon a été le porteur du flambeau pendant la plus longue période. S’il y avait un classement féminin officiel, elle serait n ° 1 mondiale car elle a remporté le Matchplay.

“Les gens disent qu’il était doué, si c’était n’importe quel autre sport, le numéro 1 mondial est choisi.

“Elle est la numéro 1 mondiale des femmes – pas dans la série féminine [Sherrock is third on the Order of Merit] mais s’il y avait un classement officiel.

Sherrock a obtenu une place à l’Alexandra Palace après avoir remporté le premier Matchplay mondial féminin

“Sherrock donne aux gens des moments mémorables”

“Elle est constamment mise sur les réseaux sociaux, ce qui est injuste pour elle, elle n’est que la joueuse, elle ne prend pas les décisions.

“Elle se présente juste et donne aux gens des moments mémorables. Tout le monde parle de Fallon du point de vue de l’ego. Fallon est aussi doux qu’un chaton, doux.”

S’exprimant après avoir obtenu une place au Championnat du monde, Sherrock a déclaré : “C’est formidable que je puisse maintenant retourner à Ally Pally.

“Le PDC a fait des choses incroyables pour les fléchettes féminines ces dernières années et cela nous a donné aux joueuses une plate-forme pour jouer au plus haut niveau.”

“Beaucoup plus à venir de Van Barneveld”

Raymond van Barneveld sera également au Championnat du monde le mois prochain, avec sa confiance renforcée par sa course aux demi-finales du Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Petersen pense que Raymond van Barneveld peut retrouver sa meilleure forme après l’impressionnante démonstration du Néerlandais au Grand Chelem de fléchettes Petersen pense que Raymond van Barneveld peut retrouver sa meilleure forme après l’impressionnante démonstration du Néerlandais au Grand Chelem de fléchettes

Le Néerlandais a battu le numéro 1 mondial et champion du monde 2021 Gerwyn Price à deux reprises au cours de cette course, Petersen sentant “qu’il y a beaucoup plus à venir” du joueur de 55 ans maintenant qu’il est satisfait de ses fléchettes.

Petersen a déclaré au podcast Love the Darts: “Raymond doit tomber amoureux des fléchettes et de l’équipement qu’il utilise.

“Depuis quatre ou cinq ans, il n’est pas tombé amoureux de ses fléchettes, il est passé d’une marque à l’autre. Maintenant, il a une fléchette qui lui convient parfaitement et cette croyance revient. Je pense ce n’est que le début.

“Raymond a mentionné avoir battu Price dans l’un de ses tweets. C’est dans sa tête maintenant, il se sent toujours capable. Parce qu’il croit et aime son équipement autant qu’il le fait maintenant, je pense qu’il y a beaucoup plus à venir.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier.