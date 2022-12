Championnat du monde de fléchettes: le partenaire de Fallon Sherrock, Cameron Menzies, se dit fier de ce qu’elle a fait | Fléchettes Nouvelles

Cameron Menzies a salué Fallon Sherrock avec la paire actuellement en action au Championnat du monde de fléchettes

Fallon Sherrock et Cameron Menzies sont partenaires sur et hors de l’oche, ce dernier révélant à quel point il est “fier” de tout ce qu’elle a fait pour les fléchettes.

La créatrice d’histoire Sherrock, qui est devenue la première femme à vaincre un joueur de fléchettes masculin aux Mondiaux, affrontera “Rapid” Ricky Evans lors du premier tour du tournoi de cette année mardi soir avec une rencontre avec Joe Cullen à gagner.

La victoire de “Queen of the Palace” signifie que le couple de fléchettes Sherrock et Menzies pourrait entrer en collision, mais pas avant les quarts de finale.

Menzies, qui s’est rongé les ongles contre le Brésilien Diogo Portela, affrontera le Néerlandais Vincent van der Voort au deuxième tour jeudi soir.

“Pour une raison quelconque, elle est meilleure sur scène qu’elle ne l’est sur le sol et je pense qu’elle s’en sortira bien” Cameron Menzies sur Fallon Sherrock

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Menzies a produit ce brillant 137 lors de sa victoire contre Diogo Portela au premier tour Menzies a produit ce brillant 137 lors de sa victoire contre Diogo Portela au premier tour

Le joueur de 33 ans, qui travaille comme plombier, espère quitter tôt son travail à Milton Keynes mardi pour regarder sa petite amie sur la grande scène.

“Fallon a mieux joué que moi à Ally Pally”, a plaisanté Menzies. “Je travaille le mardi, mais mon patron est vraiment gentil et mon entreprise a été formidable. Je pourrais travailler le mardi et prendre quelques heures de congé. Je pourrais finir à 14 heures et descendre.

“C’est censé être une heure, mais à cause du trafic, c’est deux heures, donc je pourrais demander à travailler jusqu’à midi.

“Elle joue mardi, donc nous irons lancer dimanche pendant une heure et une heure lundi. Elle quittera les portes tôt mardi et j’espère être ici pour regarder mardi parce qu’elle m’a soutenu [on Saturday].”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith dit que Sherrock “apportera de l’excitation” aux Mondiaux Michael Smith dit que Sherrock “apportera de l’excitation” aux Mondiaux

Menzies admet que ses fléchettes sont passées de bas en haut à cause de l’influence de Sherrock, qualifiant le lanceur de 28 ans du Buckinghamshire de “classe” et disant qu’il est “son plus grand fan”.

“Nous apprécions notre pratique ensemble et c’est une joueuse très classe. Elle a bien réussi aux fléchettes en général et frappe dans des moyennes de 90 et de 100, comme beaucoup de femmes”, a-t-il poursuivi.

“J’ai de la chance d’avoir une très bonne partenaire qui sait jouer aux fléchettes. C’est bien à la maison à moins qu’elle ne me batte et que je doive faire la nourriture. Je n’aime pas quand elle me bat.

“Je la soutiendrai à gauche, à droite et au centre. Je suis son plus grand fan.

“Je suis peut-être un peu stricte, mais je sais à quel point elle est bonne. Je la connais depuis très longtemps et je sais qu’elle est très, très bonne.

“Elle m’a emmenée dans des endroits que je n’aurais jamais connus à cause des fléchettes, donc je suis une personne très chanceuse. Je suis sa plus grande fan et je lui souhaite tout le meilleur.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Laura Turner conseille Michael van Gerwen pour un quatrième titre et dit que Sherrock est dans le bon état d’esprit avant le tournoi Laura Turner conseille Michael van Gerwen pour un quatrième titre et dit que Sherrock est dans le bon état d’esprit avant le tournoi

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jetez un œil à certains des moments les meilleurs et les plus drôles de Ricky Evans à Ally Pally Jetez un œil à certains des moments les meilleurs et les plus drôles de Ricky Evans à Ally Pally

Evans, qui plaît à la foule, est connu pour avoir le lancer le plus rapide des fléchettes au monde et Sherrock devra peut-être ralentir délibérément sa vitesse afin d’avoir une chance de sceller une autre victoire célèbre.

Cependant, Menzies est convaincu que son autre moitié peut à nouveau produire les marchandises sur la scène Ally Pally.

Il a déclaré: “Elle a un match très difficile contre Ricky, qui plaît très rapidement à la foule. Quand il est sur son jeu, c’est un joueur très effrayant.

“Pour une raison quelconque, elle est une meilleure pro sur scène qu’elle ne l’est sur le sol et je pense qu’elle s’en sortira bien. Peu importe ce qui se passe, elle va avoir la tête haute. Je suis fier d’elle et elle a fini beaucoup pour les fléchettes en général.

« Quoi qu’il arrive, elle achètera toujours un Chinois !

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.