Championnat du monde de fléchettes: le champion en titre Peter Wright absent après la défaite choc de Kim Huybrechts | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un tour d’horizon du meilleur de l’action de la session du soir du dixième jour du Championnat du monde de fléchettes à l’Alexandra Palace.

Un tour d’horizon du meilleur de l’action de la session du soir du dixième jour du Championnat du monde de fléchettes à l’Alexandra Palace.

Kim Huybrechts a réussi une surprise étonnante pour détrôner le champion en titre Peter Wright avec une victoire 4-1 lors de leur affrontement au troisième tour au Championnat du monde de fléchettes Cazoo.

Bien qu’il ait remporté le premier set, Wright semblait très mal à l’aise à Alexandra Palace et Huybrechts, tête de série no 31, en a profité pour mettre un terme prématuré à la quête du joueur de 52 ans pour un troisième titre mondial.

“L’ouragan sera rejoint dans les 16 derniers par Gerwyn Price, qui a souligné son statut de numéro 1 mondial avec une démolition 4-0 de l’ancien champion du monde Raymond van Barneveld, et Gabriel Clemens après avoir devancé Jim Williams lors du concours d’ouverture de la nuit.

Mardi 27 décembre – Résultats du soir Jim Williams 3-4 Gabriel Clemens (R3) Prix ​​Gerwyn 4-0 Raymond van Barneveld (R3) Pierre Wright 1-4 Kim Huybrechts (R3)

Mardi 27 décembre – Résultats de l’après-midi Dimitri Van den Bergh 4-1 Krzysztof Ratajski (R3) Nathan Aspinal 3-4 Josh Rock (R3) Jonny Clayton 4-1 Brendan Dolan (R3)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kim Huybrechts bat l’actuel champion du monde Peter Wright dans une victoire surprise 4-1 alors qu’il prépare un match de 16 derniers matchs entièrement belge contre Dimitri Van den Bergh. Kim Huybrechts bat l’actuel champion du monde Peter Wright dans une victoire surprise 4-1 alors qu’il prépare un match de 16 derniers matchs entièrement belge contre Dimitri Van den Bergh.

Wright, visant un troisième titre mondial, a pris un départ parfait contre Huybrechts après avoir remporté une victoire 3-0 dans le premier set, mais le Belge a rugi pour égaliser le match dans un set dans lequel il a fait en moyenne plus de 107 et a gagné jambes en 14, 13 et 15 fléchettes respectivement.

Malgré le changement de ses fléchettes, le détenteur du championnat du monde a continué à lutter dans le troisième set alors que Huybrechts a remporté une victoire 3-1, en retirant 51 pour sceller le set et passer devant.

C’était beaucoup plus proche dans le quatrième et Wright était à deux doigts de prendre le set pour égaliser le match, mais cela a permis à Huybrechts de se faufiler et de forcer le décideur dans lequel il a dûment triomphé en éliminant 67 pour se mettre sur le point de une victoire mémorable.

Les deux premières manches du cinquième set ont été partagées, mais Huybrechts s’est déplacé à moins d’un de la victoire avec une caisse de 68 dans le troisième. Wright a pu envoyer le set à un décideur, mais n’a pas pu retirer 115 et a été puni car Huybrechts a décroché un double 18 à la troisième tentative pour passer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kim Huybrechts reste humble alors qu’il réagit à l’élimination de Peter Wright pour assurer sa place dans les huitièmes de finale du Championnat du monde de fléchettes. Kim Huybrechts reste humble alors qu’il réagit à l’élimination de Peter Wright pour assurer sa place dans les huitièmes de finale du Championnat du monde de fléchettes.

“Je viens de jouer mon match”, a déclaré Huybrechts, qui affrontera son compatriote Dimitri van den Bergh au quatrième tour. “J’ai battu le nom de Peter Wright, mais la personne que Peter Wright n’était pas là – je dois être honnête à ce sujet.

“Normalement, il est 20 fois meilleur que ça, mais j’ai tenté ma chance et j’ai gagné. J’ai fait ce que j’avais à faire, mais normalement, il joue beaucoup mieux – tout le monde le sait et je le sais. Battre le champion du monde, Je suis heureux.”

Price démolit Van Barneveld pour progresser

Price, battu par Van Barneveld à trois reprises cette année, y compris lors de leur quart de finale au Grand Chelem le mois dernier, a pris une avance rapide contre l’icône néerlandaise après un premier set rapide au cours duquel il a éliminé 87 pour assurer un 3-1. gagner.

Une superbe sortie de 117 a permis au Gallois de démarrer dans le deuxième set et il en a retiré 66 pour aller deux sets devant, bien que ‘The Iceman’ ait bien testé son sang-froid dans le troisième alors que Van Barneveld l’a amené à un décideur après la paire a échangé les quatre premières manches.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gerwyn Price remporte le match sur une caisse de 128 et prend le match 4-0 contre Raymond van Barneveld. Gerwyn Price remporte le match sur une caisse de 128 et prend le match 4-0 contre Raymond van Barneveld.

Un double huit raté du champion du monde PDC 2007 et quadruple vainqueur du titre Lakeside a permis à Price de remporter la victoire à un set de la victoire, mais Van Barneveld s’est donné une lueur d’espoir en menant 1-0 dans le quatrième sur le dos d’une brillante finition 147.

Mais rien n’a arrêté le champion du monde 2021 et il a assuré un balayage net de Van Barneveld avec une caisse de 128 lors de la dernière manche, organisant une confrontation des 16 derniers avec l’ancien vainqueur du Grand Chelem Jose de Sousa ou Ryan Searle.

“Dans le Grand Chelem, j’ai laissé tomber Raymond à plusieurs reprises, mais aujourd’hui, j’étais clinique”, a déclaré Price. “Une manche, je l’ai laissé tomber et il la gagne, puis la foule est de retour avec Raymond, donc c’est vraiment difficile – mais allez !

“Je pense que j’ai marqué bien mieux que lui, joué bien mieux que lui, j’ai été un vainqueur méritant 4-0, et vous ne pouvez pas dire que je ne l’ai plus jamais battu à la télévision.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le numéro 1 mondial Gerwyn Price réagit à sa victoire 4-0 contre le Néerlandais Raymond van Barneveld au troisième tour du Championnat du monde de fléchettes. Le numéro 1 mondial Gerwyn Price réagit à sa victoire 4-0 contre le Néerlandais Raymond van Barneveld au troisième tour du Championnat du monde de fléchettes.

“Je suis ici pour gagner, je ne suis pas ici pour inventer des chiffres. Moi et Raymond étions tous les deux champions du monde en lice pour notre deuxième titre mondial PDC, donc je suis ici pour gagner.”

Clemens arrache la victoire sur Williams

Plus tôt dans la soirée, Clemens a remporté six des sept dernières manches pour sceller un triomphe palpitant 4-3 sur Williams et atteindre les 16 derniers du championnat du monde PDC pour la deuxième fois de sa carrière.

Le «géant allemand», rugi par un contingent important de ses compatriotes dans la foule, a dévidé trois jambes droites pour remporter le premier set de la nuit après que Williams ait sorti un beau 111 dans le premier match. Cependant, le finaliste de la version BDO du championnat du monde en 2020 a immédiatement riposté en balayant son adversaire dans la seconde qui comprenait des jambes de 13 et 14 fléchettes.

La nature en dents de scie s’est poursuivie dans le troisième set qui a basculé d’un côté puis de l’autre, y compris une sortie de 157 de Clemens qui a remporté la manche décisive après que Williams l’ait fait 2-2 avec une superbe finition de 134.

Gabriel Clemens a devancé Jim Williams lors du match d’ouverture de la soirée

Le Gallois a fait match nul au niveau un de plus dans le quatrième set qui a de nouveau été décisif, capitalisant après que Clemens ait raté deux doubles pour une victoire qui ne l’aurait mis qu’à un set d’une place au quatrième tour.

Au lieu de cela, c’est Williams qui s’est mis au bord de la victoire en remportant le cinquième set 3-1, mais il y avait plus de drame à venir alors que Clemens se retirait de 2-0 et forçait un set décisif après que son adversaire ait raté le double. six pour le match.

Et le joueur de 39 ans a saisi son opportunité quand elle s’est présentée, réservant sa place contre la tête de série n ° 9 Danny Noppert ou Alan Soutar au tour suivant avec style avec une finition dans le mille.

Mercredi à Ally Pally

Le triple champion du monde Michael van Gerwen revient au pays des fléchettes lorsqu’il affronte l’Autrichien Mensur Suljovic lors d’une soirée à succès, qui comprend également “The Rockstar” Joe Cullen et le finaliste de l’année dernière Michael Smith.

Mercredi 28 décembre – Horaire de l’après-midi Ryan Searle vs José de Sousa (R3) Danny Nopert vs Alan Soutar (R3) Gary Anderson vs Chris Dobey (R3)

Mercredi 28 décembre – Horaire du soir Joe Cullen vs Damon Héta (R3) Michel van Gerwen vs Mensur Suljovic (R3) Michel Smith vs Martin Schindler (R3)

Gary Anderson, double vainqueur consécutif, est en action lors de la session de l’après-midi lorsqu’il affronte Chris Dobey, “Hollywood”.

Les troisième et quatrième tours se dérouleront du 27 au 30 décembre, avant les quarts de finale, les demi-finales et la finale du 1er au 3 janvier.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.