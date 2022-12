Championnat du monde de fléchettes: Josh Rock, Michael Smith, Gerwyn Price et Raymond van Barneveld parlent de Beau Greaves | Fléchettes Nouvelles

Entrevues, commentaires et analyses @RazMirza

S’exprimant sur le dernier épisode de Love The Darts, Mark Webster et Michael Bridge discutent de la façon dont Beau Greaves fera ses débuts au Championnat du monde alors qu’elle affronte Willie O’Connor au premier tour

Josh Rock et d’autres stars telles que Michael Smith, Gerwyn Price et Raymond van Barneveld ont eu leur mot à dire sur la sensation adolescente Beau Greaves avant le championnat du monde.

Greaves est prête à montrer au monde qu’elle est encore meilleure que les gens ne le pensent déjà alors qu’elle se prépare pour sa première apparition à Alexandra Palace.

La joueuse de 18 ans de Doncaster, surnommée “Beau ‘n’ Arrow”, a gagné sa place dans le tournoi phare après avoir remporté huit tournois d’affilée sur la PDC Women’s Series.

Willie O’Connor est le premier sur la ligne de tir lors du premier tour de vendredi soir prochain, plusieurs des meilleurs joueurs masculins disant qu’ils ne veulent pas l’affronter…

Rock : Beau apportera beaucoup de problèmes aux Mondiaux

Josh Rock dit que Greaves peut apporter un carnage à Ally Pally

Josh Rock a pris d’assaut le monde des fléchettes au cours des 12 derniers mois et n’a fait ses débuts à Sky Sports qu’au Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton le mois dernier où il a réussi un neuf fléchettes lors d’une défaite épique contre Michael van Gerwen.

Mais même le joueur de 21 ans originaire d’Irlande du Nord pense que l’impact de Greaves sera “massif” pour le sport.

“C’est une femme qui peut jouer aux fléchettes. Fallon peut aussi jouer aux fléchettes, mais par rapport à Fallon, Beau peut jouer beaucoup mieux”, a admis la championne du monde junior Rock.

“Elle a atteint une moyenne de 107 dans la série féminine et sans paraître irrespectueuse envers les femmes, c’est absolument phénoménal.

“Elle peut apporter beaucoup de problèmes aux Mondiaux, alors voyons ce qui se passe.”

Michael Smith : Elle est autre chose

“Elle a une moyenne de 107 et si elle continue à faire ça, elle remportera le trophée Ally Pally” Michael Smith sur brillant Beau

Le finaliste du Championnat du monde de l’an dernier admet que Greaves n’est pas quelqu’un qu’il voudrait affronter à Alexandra Palace.

“Je ne l’ai rencontrée qu’une seule fois, mais en regardant ses matchs, le battage médiatique qu’elle apporte à chaque match est stupide. Elle a une moyenne de 107 et si elle continue à le faire, elle soulèvera le trophée Ally Pally”, a déclaré Smith.

“C’est une étape différente pour Ally Pally parce qu’il y a beaucoup de monde et elle n’a jamais fait ça auparavant, mais j’espère qu’elle viendra et jouera bien et fera ce qu’elle fait de mieux, c’est-à-dire écraser tout le monde.

“Elle vient maintenant du côté professionnel du jeu, donc vous aurez beaucoup d’yeux qui vous surveilleront. Le PDC la surveillera également d’un point de vue marketing.”

Prix ​​: Aucune raison pour que Beau ne puisse pas le mélanger avec les hommes

Le lancer de Greaves a attiré l’attention du numéro 1 mondial Gerwyn Price

Gerwyn Price, la numéro 1 mondiale, a observé le lancer de Greaves et admire son action sur l’oche.

“C’est de loin la meilleure joueuse du circuit”, a déclaré la Galloise.

“J’ai regardé son lancer et elle est si stable. Elle a un lancer brillant et c’est une joueuse brillante. Il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas le mélanger avec les hommes.”

Barney : Greaves peut-il supporter la pression ?

“Lisa Ashton et Fallon ont travaillé dur. Ils peuvent être vraiment fiers de ce qu’ils ont fait pour les fléchettes au cours des deux dernières années, en particulier Fallon.” Raymond van Barneveld sur Lisa Ashton et Fallon Sherrock

Raymond van Barneveld estime que la pression de se tenir sur la scène de l’Alexandra Palace devant une foule de capacité pourrait énerver le lanceur de Doncaster, qui a produit une masterclass de fléchettes pour remporter le championnat du monde WDF Lakeside plus tôt cette année.

“Je ne connais pas Beau. Je ne l’ai jamais rencontrée, mais la seule chose que je sais d’elle, c’est qu’elle a remporté huit tournois d’affilée sur la PDC Women’s Series, ce qui est incroyablement bon”, a déclaré la légendaire lanceuse néerlandaise.

“Tout le monde dit” je ne veux pas la dessiner “mais il s’agit de jouer au tableau. La façon dont elle va jouer est la chose principale.

“Ally Pally est très différente des Pro Tours parce que vous avez une foule énorme, alors peut-elle gérer ça? Je ne sais pas parce qu’elle n’a que 18 ans. Cela pourrait être trop pour elle ou elle pourrait être la nouvelle Fallon Sherrock et donner aux femmes fléchettes un coup de pouce.

“Lisa Ashton et Fallon ont travaillé dur. Ils peuvent être vraiment fiers de ce qu’ils ont fait pour les fléchettes au cours des deux dernières années, en particulier Fallon.”

Luke Humphries: Greaves a un lancer si fluide

“Tant que les médias ne la mettent pas sous pression et ne lui permettent pas de poursuivre son jeu, elle peut s’épanouir” Luke Humphries sur “Beau ‘n’ Arrow”

Humphries, trois fois quart de finaliste du Championnat du monde, admet que Greaves est un joueur que tout le monde voudrait éviter lors du tirage au sort.

“Peu importe qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, n’importe qui peut être bon à ce jeu et je pense que Beau est une joueuse tellement excitante. C’est quelqu’un avec qui vous ne voudriez pas jouer à cause de sa qualité”, a déclaré ‘Cool Luke’.

“Si elle ne joue pas contre moi, j’aimerai la regarder jouer. C’est une joueuse fantastique et elle est jeune.

“Tant que les médias ne font pas pression sur elle et ne lui permettent pas de poursuivre son jeu, elle peut s’épanouir.”

Regardez Greaves affronter Willie O’Connor avec une date potentielle de deuxième tour contre Gabriel Clemens à le Championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports – du 15 décembre au 3 janvier.