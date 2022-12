Championnat du monde de fléchettes: Josh Rock “concurrent vérifiable” après sa victoire sur Nathan Aspinall, déclare John Part | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Josh Rock a déclaré “il y a plus à venir” après avoir assommé Nathan Aspinall à l’Alexandra Palace

Josh Rock est un “concurrent vérifiable” au championnat du monde de fléchettes PDC après avoir atteint les 16 derniers avec une victoire palpitante sur Nathan Aspinall, déclare John Part.

L’étoile montante Rock, 21 ans, fait sa première apparition au tournoi et fait partie des favoris pour remporter le titre après avoir fait irruption sur la scène au cours des 12 derniers mois.

Rock, le champion du monde junior PDC 2022, a été une révélation depuis qu’il a réclamé sa carte de circuit au début de 2022, remportant cinq titres du Development Tour ainsi que son premier titre senior PDC au Players Championship 28 à Barnsley.

La victoire 4-3 du Nord-Irlandais sur la 10e tête de série Aspinall signifie qu’il affrontera désormais le numéro 7 mondial Jonny Clayton au quatrième tour à Alexandra Palace.

Partie : Le rock ne semble pas intimidé

Double championne du monde Partie racontée Fléchettes Sky Sports: “Rock a fait le travail et il se façonne maintenant en un concurrent vérifiable. Il vient de sortir un joueur de haut niveau.

“Qu’est-ce qui va l’arrêter? C’est un gant qu’il court et ça ne va pas devenir plus facile mais il ne semble pas intimidé par ça.

“Il ne s’agit plus de moyennes avec Josh. Il s’agit de sa capacité à supporter la pression et à faire de gros coups contre un joueur du calibre d’Aspinall qui lui répondait.

“Le battage médiatique concerne ses moyennes se chiffrant par centaines à la fin des matchs. Cela ne s’est pas matérialisé, mais ce qui s’est matérialisé, c’est sa capacité à gagner des matchs.

“Il a enduré un barrage de Nathan. Nathan a donné à peu près son A-game et Josh l’a traversé. Oui, Nathan a raté des doubles mais vous manquez des doubles lorsque vous avez de la pression sur vous.

“Josh a créé ses opportunités et quand il les a eues, la plupart du temps, il les a saisies. Je pense qu’il s’amuse tellement avec l’expérience. C’est tout nouveau et amusant et cela signifie beaucoup pour lui.”

Rock : Il y a plus à venir

Rock a ensuite déclaré: “J’avais beaucoup de pression, mais je l’ai bien géré et je suis heureux. Je faisais juste de mon mieux pour gagner, c’était un match très serré. Heureusement, j’ai géré la pression et je l’ai eu. .

“Je suis un jeune champion. Je ne suis pas encore champion du monde, mais je vais me casser les fesses pour devenir champion du monde.

“Il y a beaucoup plus à venir.”

