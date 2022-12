Championnat du monde de fléchettes: Josh Rock bat Nathan Aspinall 4-3 pour atteindre les 16 derniers à Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Josh Rock a démarré rapidement son match de troisième tour contre Nathan Aspinall et a remporté le premier set avec un bon 141.

Josh Rock a démarré rapidement son match de troisième tour contre Nathan Aspinall et a remporté le premier set avec un bon 141.

La course de l’étoile montante Josh Rock au Championnat du monde de fléchettes PDC 2023 s’est poursuivie alors qu’il a devancé Nathan Aspinall 4-3 dans une épopée d’Alexandra Palace pour atteindre les 16 derniers.

Rock, qui avait dépassé Jose Justicia et Callan Rydz au cours des deux premiers tours, est considéré comme l’un des favoris du tournoi par les bookmakers.

Les espoirs de titre du joueur de 21 ans restent vivants après avoir puni une série de doubles manqués de la 10e tête de série Aspinall pour éliminer le double demi-finaliste et assurer un affrontement au quatrième tour avec Jonny Clayton ou Brendan Dolan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Mark Webster s’attendait à ce que Nathan Aspinall en retire 16 mais il s’est plié sous la pression et Josh Rock est intervenu pour gagner le match. Mark Webster s’attendait à ce que Nathan Aspinall en retire 16 mais il s’est plié sous la pression et Josh Rock est intervenu pour gagner le match.

Aspinall n’a réussi que 29% de ses doubles (15 sur 52) et l’Irlandais du Nord Rock a bondi, avant de déclarer qu’il “se casserait les fesses” pour devenir champion du monde.

Mardi 27 décembre – Résultats et calendrier de l’après-midi Dimitri Van den Bergh 4-1 Krzysztof Ratajski (R3) Nathan Aspinal 3-4 Josh Rock (R3) Jonny Clayton vs Brendan Dolan (R3)

Rock a tiré dans une jambe d’ouverture 180, a parsemé ce lit tout au long des premières escarmouches et a remporté la jambe décisive avec une caisse de 141 dans un premier set dans lequel il était en moyenne juste en dessous de 105.

Aspinall était coupable d’avoir gaspillé plusieurs occasions en double – en tête d’un véritable ennemi – et ces imperfections ont continué dans les deuxième et troisième sets, mais il a quand même réussi à les gagner tous les deux pour gagner une avance de 2-1 alors qu’il devançait Rock.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rock dit qu’il s’attendait à un match très serré contre Nathan Aspinall – et qu’il en a certainement eu un alors qu’il a remporté une victoire 4-3 ! Rock dit qu’il s’attendait à un match très serré contre Nathan Aspinall – et qu’il en a certainement eu un alors qu’il a remporté une victoire 4-3 !

Cependant, Rock s’est rallié au quatrième, brisant Aspinall lors du match d’ouverture et frappant dans les 180, se laissant sur un neuf dard au quatrième match après des maximums consécutifs.

L’Irlandais du Nord a raté cet exploit mais a terminé la jambe en 11 fléchettes pour égaliser le match – Rock en moyenne 110 dans cet ensemble formidable – avant de remporter le cinquième au lancer, coulant le double cinq pour remporter la jambe décisive en 18 fléchettes après Aspinall raté le double 10.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rock a sorti 99 avec un superbe double tops-tops Rock a sorti 99 avec un superbe double tops-tops

Aspinall a forcé un set décisif en réussissant le sixième 3-0, mais Rock est passé 2-0 au bon dans le septième set alors qu’il a décroché un checkout de 99 avec une superbe finition top-tops à lancer pour le match.

Le jeune n’a pas reçu de fléchette de match dans cette jambe alors qu’Aspinall, aidé par un 178, s’est cassé pour réduire ses arriérés à 2-1 – pour ensuite doubler quatre pour le porter à 2-2, avant que Rock n’en retire 70 pour sceller un victoire palpitante.

Championnat du monde de fléchettes en direct Vivre de

Rock : Il y a beaucoup plus à venir

S’exprimant par la suite, Rock a déclaré: “Wow! J’avais beaucoup de pression et je l’ai bien géré. Je faisais juste de mon mieux, c’était un match très serré et j’y suis arrivé.

“Je vais me casser les fesses pour devenir champion du monde. Je me suis en quelque sorte réveillé, mais maintenant je suis juste heureux. Il y a beaucoup plus à venir.”

Mardi 27 décembre – Horaire du soir Jim Williams vs Gabriel Clemens (R3) Prix ​​Gerwyn vs Raymond van Barneveld (R3) Pierre Wright vs Kim Huybrechts (R3)

Autre part, Dimitri van den Bergh a battu le Polonais Krzysztof Ratajski 4-1 lors du match d’ouverture de mardi après-midi, montrant sa classe après un premier set décousu dans lequel les deux joueurs avaient des fléchettes à gagner.

Van den Bergh a remporté le deuxième set 3-0 avant que Ratajski ne remporte le troisième sur le même score, avec un set impressionnant comprenant un 135 checkout au match retour et un 11 dards au troisième.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dimitri Van den Bergh a réalisé une superbe finition dans le mille lors de sa victoire 4-1 sur Krzysztof Ratajski Dimitri Van den Bergh a réalisé une superbe finition dans le mille lors de sa victoire 4-1 sur Krzysztof Ratajski

La forme de Ratajski a chuté au quatrième et il n’a pas pu rebondir sur les erreurs du Belge, qui a restauré son avantage en deux sets avec un combo taureau extérieur, taureau intérieur au quatrième match.

Un Ratajski dégonflé a ensuite été breaké dans la troisième manche du cinquième set et Van den Bergh a ensuite remporté une rencontre de quatrième tour avec son compatriote belge Kim Huybrechts ou le champion en titre Peter Wright.

Le dernier match des fosses de la session de mardi après-midi Clayton contre Dolan.

Mardi soir à Ally Pally

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gerwyn Price et Raymond van Barneveld s’affronteront à l’Alexandra Palace mardi soir Gerwyn Price et Raymond van Barneveld s’affronteront à l’Alexandra Palace mardi soir

Jim Williams prend Gabriel Clemens dans le concours d’ouverture de la soirée avant un affrontement à succès entre le numéro 1 mondial Prix ​​Gerwyn et quintuple champion du monde Raymond van Barneveld est suivi du champion en titre Pierre Wright contre Kim Huybrechts.

Regardez l’action en direct à partir de 19h Fléchettes Sky Sports et à partir de 19h30 Événement principal de Sky Sports.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.