Championnat du monde de fléchettes: Joe Cullen, Jonny Clayton et Rob Cross gagnent tous la dernière nuit avant les vacances de Noël | Fléchettes Nouvelles

Un aperçu des moments les plus grands, les meilleurs et les plus drôles du Championnat du monde de fléchettes jusqu’à présent…

Joe Cullen, Jonny Clayton et Rob Cross sont tous sortis indemnes lors de la dernière nuit du championnat du monde de fléchettes avant les trois jours de vacances de Noël.

Cullen a failli décrocher un neuf fléchettes peu orthodoxe après avoir réussi sept fléchettes parfaites, mais après avoir raté le triple 16, il en a encore fait assez pour conclure une victoire divertissante 3-1 en 11 fléchettes contre Ricky Evans.

Clayton, quintuple vainqueur du titre télévisé, a devancé le débutant néerlandais Danny van Trijp, tandis que l’ancien champion du monde Cross est venu à travers un concours passionnant contre Scott Williams lors de la session de l’après-midi.

Vendredi 23 décembre – Résultats du soir Martin Schindler 3-1 Martin Lukeman (R2) Danny Nopert 3-1 David Cameron (R2) Jonny Clayton 3-0 Danny Van Trijp (R2) Joe Cullen 3-1 Ricky Evans (R2)

Le milieu de terrain de Leicester James Maddison a parlé à Emma Paton et Wayne Mardle de jouer aux fléchettes avec ses coéquipiers et a déclaré qu'il ne pouvait pas regarder au-delà de Michael van Gerwen remportant les championnats du monde.

Dans une ouverture électrisante, ‘The Rockstar’ a remporté le premier set 3-1 aidé par une superbe finition 109 au troisième match.

Cullen, qui a remporté le titre de Masters puis a terminé deuxième de la Premier League, a décroché un 104 checkout crucial sur le double 14 lors de la manche décisive du deuxième set pour doubler son avantage.

«Rapid Ricky» a réduit le déficit en remportant une étape décisive pour reprendre pied dans le match nul, mais le Yorkshireman a remporté une victoire fabuleuse en remportant un quatrième set passionnant.

Joe Cullen a battu Ricky Evans dans une dernière étape dramatique du match au cours de laquelle il a failli décrocher une jambe peu orthodoxe à neuf fléchettes

“Je suis le premier à dire que je préfère jouer le joueur le plus rapide, mais si la première fléchette de Ricky va, vous savez que les autres vont avec. Si c’était à cinq sets, je me serais toujours imaginé mais j’aurais senti vulnérable, je vais être honnête”, a déclaré Cullen.

“Le jour de Noël aurait été horrible si j’avais perdu ici.”

Cullen a déclaré qu'il se sentait bien sur scène après avoir frappé sept 180 lors de sa victoire sur Evans

Clayton a confortablement remporté le premier set 3-1 contre Van Trijp, 25 ans, avant d’améliorer son jeu avec une moyenne légèrement supérieure à la barre des 100 pour remporter le suivant avec deux 11 fléchettes et un doux 78 sur le dessus.

“The Ferret” a rapidement blanchi Van Trijp avec une fabuleuse moyenne de 99,62, cinq 180 et 50% en double.

Jonny Clayton a déclaré qu'il aimerait remporter le trophée Sid Waddell après une victoire dominante 3-0 sur Danny van Trijp

Le Gallois a déclaré: “Cela a bien commencé, alors j’espère pouvoir continuer. Je sais que je peux jouer aux fléchettes, mais je dois juste le prouver sur cette scène. J’aimerais remporter ce trophée, mais tout ce que je peux faire, c’est essayer et essayer.”

“Il parlait avec assez de confiance. Quand vous revenez de Noël, cela ressemble à un événement différent. Il a remporté tellement d’événements en 2021 que cela allait toujours être difficile à reproduire, mais il va bien. Il a battu Brendan Dolan si il joue son propre jeu” Wayne Mardle sur Jonny Clayton

Champion de l’Open du Royaume-Uni Danny Nopert était en régulateur de vitesse dès le départ avec le Néerlandais connu sous le nom de «The Freeze» montrant finalement que sa classe se démarquait en quatre sets contre le vétéran de 53 ans David Cameron.

Danny Noppert a pris son temps pour sortir ce 115 checkout pour casser son adversaire David Cameron

Noppert semblait assuré sur scène avec une moyenne de 95,03, six 180 et 58% en double.

“Il y a beaucoup de bons joueurs dans le tableau mais j’ai eu une année vraiment positive et je suis vraiment content de mes performances”, a déclaré Noppert. “Je crois en moi et je sais ce que je peux faire.”

Martin Schindler a atteint les 170 premières caisses du tournoi de cette année

l’Allemagne Martin Schindler a décroché le premier 170 checkout du tournoi et a frappé six 180 sur son chemin vers une toute première victoire d’Ally Pally sur Martin Lukeman.

“The Wall”, de Brandebourg, affrontera le double finaliste Michael Smith, pour une place au quatrième tour mercredi soir prochain malgré la perte de ses bagages en route vers Londres.

“Le 170 m’a permis de gagner plus facilement le deuxième set et je savais que si je continuais à bien jouer, j’allais gagner ce match même si la situation n’était pas si facile.”

Un record de 29 des 32 têtes de série sont qualifiés pour les 32 derniers du championnat du monde PDC (le record précédent était de 27).

Vendredi 23 décembre – Résultats de l’après-midi Brendan Dolan 3-1 Jimmy Hendriks (R2) Chris Dobéy 3-0 Martijn Kleermaker (R2) Ross Smith 3-1 Darius Labanauskas (R2) Rob Croix 3-1 Scott Williams (R2)

Croix montrant la forme de 2018 en voyant le showman Williams

Rob Cross a battu Scott Williams 3-1, avec une moyenne de 99,32 et 58% en double

‘Tension’ Traverser est venu contre Williams pour réserver sa place au troisième tour contre Mervyn King, alors que Ross Smith a également progressé vendredi après-midi.

L’ancien champion a tiré une moyenne de 99,32 et a affiché sept maximums lors d’une victoire 3-1 contre Williams, où les quatre sets avaient besoin d’un décideur de la manche finale pour produire un vainqueur.

Le divertissant Williams a frappé ce 180 sans regard pour être éliminé des Mondiaux par Cross quelques instants plus tard !

Cross a gaspillé une fléchette pour remporter le premier match, alors que Smith a lancé des jambes de 14 et 13 fléchettes, puis a scellé le premier set avec une caisse de 60, bien qu’il ait traversé une seconde nerveuse pour égaliser le concours avec une jambe de 14 fléchettes.

Chaque jambe du troisième est allée contre le lancer alors que Cross a pris les devants dans le concours, “Voltage” se remettant d’avoir été brisé par Williams au quatrième pour poster 15 et 14 fléchettes pour remporter une victoire impressionnante.

“C’est ma meilleure chance depuis que je l’ai gagnée et je dirais que c’est la plus libre que j’ai ressentie”, a admis Cross. “Il y a toujours place à l’amélioration, mais je serais ici depuis six ans et j’ai eu mes propres problèmes dans une certaine mesure. J’ai appris sur le jeu.”

Ross Smith a envoyé un avertissement ferme à son prochain adversaire Dirk van Duijvenbode après s'être montré trop bon pour Darius Labanauskas

Champion d’Europe Ross Smith a lancé 10 180 et la seule moyenne de plus de 100 de la journée, le n ° 19 mondial se remettant d’avoir raté une fléchette de match dans le troisième set pour enregistrer une impressionnante victoire 3-1 sur Darius Labanauskas.

Brendan Dolan a également atteint le troisième tour après une victoire 3-1 contre Jimmy Hendriks, tandis que Chris Dobéy a produit une performance « hollywoodienne » pour vaincre Martijn Kleermaker en deux sets.

Regardez Smith jeter des cadeaux de Noël en avance à la foule lors de son walk-on

Voici un résumé de la session de l'après-midi alors que Cross a fait un début gagnant dans sa campagne

Mardi prochain à Ally Pally

Josh Rock affronte Nathan Aspinall lors d’une réunion à succès après Noël

Nathan Aspinall, demi-finaliste du championnat du monde à deux reprises, affronte Josh Rock, 21 ans, lors de la première séance de l’après-midi après une pause de Noël de trois jours, avant la rencontre du n ° 1 mondial Gerwyn Price et de la légende néerlandaise Raymond van Barneveld dans le soirée.

Mardi 27 décembre – Calendrier (12h30 GMT) Dimitri Van den Bergh vs Krzysztof Ratajski (R3) Nathan Aspinal vs Josh Rock (R3) Jonny Clayton vs Brendan Dolan (R3)

Mardi 27 décembre – Calendrier (19h00 GMT) Jim Williams vs Gabriel Clemens (R3) Prix ​​Gerwyn vs Raymond van Barneveld (R3) Pierre Wright vs Kim Huybrechts (R3)

Les troisième et quatrième tours se dérouleront du 27 au 30 décembre, avant les quarts de finale, les demi-finales et la finale du 1er au 3 janvier.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.