Championnat du monde de fléchettes: Gerwyn Price dit qu’il sera prêt à affronter Raymond van Barneveld à l’Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Gerwyn Price (à droite) et Raymond van Barneveld pourraient s’affronter au Championnat du monde de fléchettes de cette année à Alexandra Palace

Le numéro un mondial Gerwyn Price et le quintuple champion du monde Raymond van Barneveld sont sur une trajectoire de collision à Alexandra Palace et “The Iceman” se dit “prêt” à enfin battre la légende néerlandaise.

Van Barneveld a remporté deux superbes victoires sur Price au Grand Chelem de fléchettes, ce qui l’a catapulté dans le top 32 mondial pour la première fois depuis mars 2019.

Le vétéran néerlandais pourrait être en ligne pour affronter “The Iceman” au troisième tour si les deux joueurs réussissaient leurs matchs du deuxième tour.

Et le record en tête-à-tête n’augure rien de bon pour Price, qui n’a enregistré qu’une seule victoire sur ses huit rencontres au total. Le n ° 1 mondial a perdu ses trois affrontements cette année, y compris ces deux rencontres classiques à Wolverhampton.

S'exprimant sur Love The Darts, Gerwyn Price envisage une revanche potentielle contre Raymond van Barneveld au troisième tour du championnat du monde

S’adressant au dernier Podcast Aimez les fléchettesPrice a déclaré: “Dans le Grand Chelem, j’étais assez stable mais beaucoup de joueurs jouaient bien contre moi, en particulier Raymond dans les deux matchs.

“Je ne pense pas qu’il m’ait battu. J’ai bombardé les deux matchs parce que j’ai raté des occasions. Je n’ai pas réussi à gagner sept manches au rebond, ce qui n’est pas mon jeu.

“Raymond a très bien joué mais je pense que j’ai perdu le match plutôt que de le gagner, donc si je passe le premier tour aux Mondiaux, je serai plus que prêt pour Raymond. Je ne l’ai jamais battu à la télévision mais je ‘ Je suis sûr que si je m’en sors, ce sera la première fois.”

Price a ajouté: “Une fois les expositions terminées et dépoussiérées, j’aurai une semaine de congé pour me préparer et je pourrais même aller voir mon vieux pote Barrie Bates pour m’entraîner un peu, ce que je fais normalement avant les Mondiaux pour un peu de jeu de format défini.

“Il y a plus de pression cette année sachant que je défends des points de classement plutôt que de défendre le trophée, donc c’est une pression supplémentaire cette année.”

Van Barneveld a déclaré que sa victoire sur Price à Wolverhampton était l'une de ses meilleures de tous les temps

Avec Michael van Gerwen dominant les fléchettes en 2022, Price admet que “The Green Machine” sera celui à battre au tournoi de cette année.

Price a déclaré: “Il est le joueur le plus en forme mais vous avez aussi Michael Smith, qui a remporté le Grand Chelem, et ne sous-estimez personne dans le tournoi car dès que vous le faites, vous emballez vos affaires.

“Mais Michael est le favori et le favori du moment.”

Regardez tous les hits à neuf fléchettes au championnat du monde PDC

Michael Bridge et Mark Webster pensent que Van Gerwen voudra terminer une campagne remarquable au sommet du monde avec une victoire aux Mondiaux.

“Mon pourboire est soit lui, soit Michael Smith”, a déclaré Bridgey. “La performance de Michael lors de la finale du championnat des joueurs contre Rob Cross a été exceptionnelle. C’est à peu près le Michael d’autrefois et il parle comme si c’était le Michael d’autrefois.

“Je fais de lui mon favori et il devrait être confiant.”

L'équipe Love The Darts discute de qui est son favori pour le championnat du monde de cette année et aussi qui, selon elle, sera le joueur à surveiller

La seule autre année où Van Gerwen a remporté la Premier League, le Matchplay, le Grand Prix mondial et la finale du championnat des joueurs, il a remporté le Championnat du monde et Webster admet qu’il est le favori rouge pour finalement soulever une quatrième couronne à Palais d’Alexandra.

“Pourquoi ne devrait-il pas être favori? Il a juste trouvé les bonnes choses au bon moment. Au World Matchplay, il n’était pas à son meilleur pendant les deux premiers tours, mais quand il est entré dans le vif du sujet, il a trouvé ces engrenages supplémentaires “, a déclaré l’ancien champion de Lakeside, Webster.

“Il ne va pas rattraper Phil Taylor, mais Raymond van Barneveld en a cinq et je pense qu’il aimerait éclipser cela et devenir le meilleur homme des Pays-Bas. Il sera là du côté des affaires.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports – du 15 décembre au 3 janvier.